Hindi Newsदुनिया

इस देश में ठंड नहीं किसी और वजह से बनती हैं बर्फ की चादरें, 8 पैर वाला जीव करता है ये काम

Spider Silk: सर्दियों के टाइम कहीं-कहीं पर बर्फबारी होती हैं तो कहीं पर बर्फ की चादरें बन जाती हैं. हालांकि एक देश ऐसा है जहां पर सर्दियों के बगैर भी बर्फ की चादरें बनती हैं. ये आलम जो कोई भी देखता है हैरान रह जाता है.

Nov 05, 2025, 04:36 PM IST
Spider Silk: देशभर में धीरे-धीरे ठंड दस्तक दे रही है. सर्दियों के टाइम कहीं काफी ज्यादा कोहरा पड़ता है जिसकी वजह से लोगों को चलने-फिरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. हालांकि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स में मकड़ियां कुछ ऐसा करती हैं कि यहां पर खेत बर्फ से ढके हुए दिखाई देते हैं. ये मकड़ियां जमीन पर उतरती हैं, उनके रेशम के पैराशूट पूरे खेत, बाड़ और झाड़ियों को ढक लेते हैं, ये आलम कब देखने को मिलता है आइए जानते हैं. 

कैसे बनती है बर्फ की चादरें 
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जब भारी बारिश या फिर बाढ़ जैसी स्थिति होती है तो छोटी मकड़ियां नई जगह चली जाती हैं. वे ऊंची घास या बाड़ के खंभों जैसी सबसे ऊंची जगहों पर चढ़ जाती हैं और हवा में रेशम के लंबे धागे छोड़ती हैं. इसके बाद हवा इन धागों को पकड़ती है और मकड़ियों को नए स्थानों पर ले जाती है. यह प्राकृतिक नजारा जैसे लगता है जो लाखों सालों से हो रहा है. इसे स्थानीय लोग 'एंजल हेयर' कहते हैं

हैरान हो जाते हैं लोग
दक्षिण-पूर्वी ऑस्ट्रेलिया इस अजीबोगरीब घटना के लिए खास तौर पर जाना जाता है. मकड़ियां जब नए स्थान पर जाती हैं तो वातावरण महीन रेशम से जगमगा उठता है. यह दृश्य देखने के लिए लोग हैरान रहते हैं. इसके लिए वो बेचैन भी रहते हैं. हालांकि ये कभी- कभी देखने पर डरावना भी लगता है लेकिन ये किसी के लिए खतरनाक नहीं होती हैं. रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि यह कोई महामारी या संक्रमण नहीं है, बल्कि हजारों सालों में विकसित एक प्राकृतिक जीवित रहने का तरीका है. इसे लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि ये प्रकृति की अनुकूलन क्षमता का एक बेहतरीन उदाहरण है. 

क्या सोचते थे लोग
कुछ वैज्ञानिक मकड़ी के गुब्बारे उड़ाने के तरीके का अध्ययन भी करते हैं. इसके अलावा बता दें कि कुछ लोग ये नजारा देखने के बाद खुद को भाग्यशाली भी मानते हैं. इसे लेकर पहले लोगों को लगता था कि यह बर्फ है या फिर प्रदूषण है.

