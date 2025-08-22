आसमान में उड़ते ही गायब हुआ जहाज, सदमें में आई विमान कंपनी, 20 दिनों से कोई खोज खबर नहीं
आसमान में उड़ते ही गायब हुआ जहाज, सदमें में आई विमान कंपनी, 20 दिनों से कोई खोज खबर नहीं

Plane Vanish In Australia: ऑस्ट्रेलिया में 2 अगस्त 2025 को एक छोटा विमान अचानक उड़ान भरने के बाद गायब हो गया. विमान का 20 दिनों से पता लगाया जा रहा है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 22, 2025, 11:53 AM IST
आसमान में उड़ते ही गायब हुआ जहाज, सदमें में आई विमान कंपनी, 20 दिनों से कोई खोज खबर नहीं

Australia Plane Missing: ऑस्ट्रेलिया में एक अजीब घटना देखने को मिली है. यहां 2 अगस्त 2025 को एक छोटा विमान अचानक गायब हो गया और तबसे उसका पता नहीं चल पाया है. विमान को खोजने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन 20 दिन बाद भी अबतक उसका कोई सुराग नहीं मिला है. 'डेली स्टार' की रिपोर्ट के मुताबिक मुसीबत के समय विमान ने कोई संकेत भी नहीं भेजा और न ही संपर्क शुरू किया. इस रहस्य ने हर किसी को परेशान कर दिया है. 

अचानक गायब हुआ विमान 
विमान का पता लगाने के लिए कई एजेंसियां संघर्ष कर रही हैं. जहाज 2 यात्रियों को अपने साथ लेकर उड़ा था. यह 2 अगस्त 2025 को तस्मानिया से न्यू साउथ वेल्स (NSW) के लिए उड़ा और बास स्ट्रेट के ऊपर उड़ रहा था. विमान में 72 साल के ग्रेगरी वॉन, उनके साथ 66 साल के किम वॉर्नर और उनका एक कुत्ता मौली सवार था. विमान दोपहर 12 बजकर 45 मिनट पर जॉर्ज टाउन एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के बाद विक्टोरिया में रुकने वाला था.   

पायलटों ने नहीं दिया मेडे कॉल 
ऑस्ट्रेलियन मैरिटाइम सेफ्टी अथॉरिटी ( AMSA) ने नॉर्थ स्मानिया, बास स्ट्रेट और साउथ विक्टोरिया में उनकी तलाशी के लिए पुलिस नौकाओं, एक हेलीकॉप्टर और एक बोट के साथ अभियान शुरू किया है. जॉर्ज टाउन के फ्लाइट इंस्ट्रक्टर यूजीन रीड ने कहा कि छोटे विमानों के लिए तट से उड़ान भरने से पहले हवाई सेवाओं को सूचित करने का प्रोटोकॉल है. ताकि कुछ भी गड़बड़ी होने पर रोका जा सके. उन्होंने कहा कि अगर विमान किसी दुर्घटना का शिकार होता तो इमरजेंसी सेटेलाइट बीकन चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला.  

मलेशिया एयरलाइंस से मिलता-जुलता मामला 
तस्मानिया के पुलिस निरीक्षक निक क्लार्क ने बताया कि पायलट स्थानीय फ्लाइंग क्लब का एक प्रमुख सदस्य और बहुत अनुभवी था, हालांकि जिस विमान को वह उड़ा रहा था, उसे लगभग 4 महीने पहले ही खरीदा गया था. बता दें कि यह मामला मलेशिया एयरलाइंस के विमान MH370 से मिलता-जुलता है, जो साल 2014 में अचानक लापता हो गया था. विमान कुआलालंपुर से 239 लोगों को लेकर उड़ा था और साउथ चाइन सी के उपर उड़ रहा था. इस दौरान यह अचानक रडार से गायब हो गया और तब से इसका कोई पता नहीं चल सका है. उस मामले में भी पायलटों की ओर से कोई मेडे कॉल नहीं किया गया था. 

विमान में कौन-कौन सवार था? 
विमान में 72 साल के ग्रेगरी वॉन, 66 साल के किम वॉर्नर और उनका एक कुत्ता मौली सवार था. 

विमान कहां से उड़ा था? 
विमान जॉर्ज टाउन एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के बाद विक्टोरिया में रुकने वाला था. 

 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

