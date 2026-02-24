ऑस्ट्रेलियाई पीएम को बम की धमकी? अपने आवास से बाहर निकाले गए एंथनी अल्बनीज; चौकन्नी हुई पुलिस

Advertisement
Australia PM Evacuated From Residence: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को बम की धमकी मिलने के चलते कुछ समय के लिए उनके आवास से निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, हालांकि इस दौरान तलाशी में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 24, 2026, 07:38 PM IST
Australia PM: ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को बम की धमकी के बाद मंगलवार (24 फरवरी 2026) को उनके आधिकारिक आवास से निकालकर कई घंटों तक एक अलग स्थान पर रखा गया. इसको लेकर ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस (AFP) ने एक बयान में कहा,' सुरक्षा प्रतिष्ठान की गहन तलाशी ली गई और कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला.' AFP ने यह भी कहा कि कम्युनिटी और पब्लिक सेफ्टी को फिलहाल कोई खतरा नहीं है.' 

पीएम को आवास से किया शिफ्ट 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच के दौरान अल्बनीज को शाम 6 बजे उनके ऑफीशियल कैनबरा रेजिडेंस, द लॉज से ट्रांसफर कर दिया गया और निरीक्षण पूरा होने के बाद उन्हें रात 9 बजे वापस आवास पर लाया गया. 'गार्जियन ऑस्ट्रेलिया' की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके आवास पर विस्फोट का खतरा था. पीएम ऑफिस ने न्यूज मीडिया 'ABC' को बताया कि प्रधानमंत्री को पुलिस पर भरोसा है और वे उनके काम के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं.  

ये भी पढ़ें-  ईरान से कैसे जंग लड़ेगा अमेरिका? हमला करने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर में टॉयलेट जाम; घंटों तक लाइन में लग रहे नाविक, गुस्से में की सेना छोड़ने की बात 

ऑस्ट्रेलियाई नेताओं को मिल रही धमकी

ऑस्ट्रेलिया की संघीय पुलिस के पास संघीय सासंदों, द लॉज और संसद भवन जैसे कुछ राष्ट्रमंडल भवनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, हालांकि ऑस्ट्रेलिया में इन दिनों किसी भी विचारधारा वाले राजनेताओं को मिल रही धमकियों में लगातार वृद्धि हुई है. AFP ने पुष्टि करते हुए बताया कि पिछले साल 2025 में सांसदों के खिलाफ उत्पीड़न, उपद्रव और आपत्तिजनक समेत धमकी भरी वार्तालाप को लेकर 1000 शिकायतें दर्ज की गईं.   

ये भी पढ़ें-  यूरोप के इस देश को मिला दुनिया का पहला Gay प्रधानमंत्री, 38 की उम्र में शपथ लेकर रचा इतिहास  

एंड्रयू को लेकर लिखा पत्र 

बता दें कि मंगलवार (24 फरवरी 2026) को ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज ने कहा कि उनकी सरकार पूर्व राजकुमार एंड्रयू को शाही उत्तराधिकारी की लाइन से बाहर करने के अपने समर्थन को लेकर राष्ट्रमंडल देशों को पत्र लिख रही है. अल्बनीज ने कहा कि उन्होंने अपने ब्रिटिश समकक्ष कीर स्टारमर से एंड्रयू के बारे में बात की थी, जिनकी अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के साथ संबंधों के खुलासे के बाद पब्लिक ऑफिस पर मिसकंडक्ट के लिए जांच चल रही है. उन्होंने कहा कि शाही उत्तराधिकारी की पंक्ति में किसी भी बदलाव की पहल ब्रिटेन को करनी होगी, लेकिन इसके लिए उसे उन 14 अन्य राष्ट्रमंडल राज्यों की सहमति की जरूरत होगी जिनके राष्ट्राध्यक्ष राजा चार्ल्स तृतीय हैं. 

