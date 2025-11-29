कौन हैं 16 साल छोटी प्रेमिका, जिनसे ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने रचाई शादी, वैलेंटाइन डे पर किया था प्रपोज

Australia PM Anthony Albanese: पिछले साल एंथनी ने कहा था कि उनको एक ऐसा साथी मिल गया है, जिसके साथ वो अपना बाकी जीवन बिताना चाहते हैं. अपनी शादी के दौरान पीएम ने प्रतिज्ञाएं भी खुद ही लिखी हैं. शादी से पहले हेडन पिछले कुछ साल में अल्बानीज के साथ नजर आईं हैं.
Trending Photos
Anthony Albanese marries Jodie Hayden: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने लंबे समय के बाद अपनी साथी जोडी हेडन से शनिवार को शादी कर ली है. एंथनी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए शादी करने वाले ऑस्ट्रेलिया के पहले नेता बने हैं. 62 वर्षीय अल्बानीज ने कैनबरा में अपने आधिकारिक निवास द लॉज के बगीचे में 46 वर्षीय वित्तीय सेवा कर्मी जोडी हेडन से निजी समारोह में शादी की है.ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अपने एक बयान में कहा कि हम अपना प्यार और ताउम्र साथ रहने के कमिटमेंट को हमारे परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करते हुए बेहद खुश हैं.
चुनाव में साथ नजर आए
पीएम ने सोशल मीडिया पर विवाहित लिखते हुए एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो अपनी मुस्कुराती हुई दुल्हन का हाथ पकड़े हुए हैं, जो लंबे सफेद गाउन में नजर आ रही हैं. अल्बानीज ने 2024 के वैलेंटाइन डे पर जोडी हेडन को प्रपोज किया था, जिसके एक साल से भी ज्यादा समय के बाद अब उन्होंने शादी की है. पिछले साल एंथनी ने कहा था कि उनको एक ऐसा साथी मिल गया है, जिसके साथ वो अपना बाकी जीवन बिताना चाहते हैं. इस शादी के दौरान पीएम ने प्रतिज्ञाएं खुद लिखी हैं. शादी से पहले हेडन पिछले कुछ साल में अल्बानीज के साथ नजर आईं हैं. 2022 के चुनाव अभियान के दौरान और इस साल जब उनकी लेबर पार्टी ने जीत हासिल की तब भी वो साथ नजर आए थे.
यह भी पढ़ें: अब नहीं काटेंगे मच्छर! दिल्ली IIT के छात्रों ने तैयार किया मच्छर भगाने वाला डिटर्जेंट
पूर्व पत्नी से तलाक
पीएम कार्यालय की तरफ से बताया गया है कि शादी के बाद जोड़ा अगले हफ्ते सोमवार से शुक्रवार तक ऑस्ट्रेलिया में हनीमून मनाएगा और इस दौरान जो भी खर्च होगा वो अल्बानीज और हेडन निजी तौर पर उठाएंगे. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने 2019 में अपनी पूर्व पत्नी को तलाक दे दिया था, जिससे उनका नाथन नाम का एक बेटा भी था. जोडी हेडन से एंथनी की मुलाकात पांच साल से ज्यादा समय पहले मेलबर्न में एक बिजनेस डिनर के दौरान हुई थी.