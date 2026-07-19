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26 फीट गहरे पानी में अचानक खूंखार शार्क ने दबोचा, मौत को टक्कर देकर लौटा गोताखोर; कैसे बची जान?


Australia Shark Attack: ऑस्ट्रेलिया में एक गोताखोर पर ब्रॉडनोज सेवनगिल शार्क ने अटैक कर दिया. इस हमले में शख्स की जान बाल-बाल बची है. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया. हैरानी की बात ये है कि इस प्रजाति की शार्क आमतौर पर हमला नहीं करती है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 19, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 04:01 PM IST
26 फीट गहरे पानी में अचानक खूंखार शार्क ने दबोचा, मौत को टक्कर देकर लौटा गोताखोर; कैसे बची जान?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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