/26 फीट गहरे पानी में अचानक खूंखार शार्क ने दबोचा, मौत को टक्कर देकर लौटा गोताखोर; कैसे बची जान?

अधिकारियों का मानना ​​है कि शख्स पर यह हमला लगभग 6.5 फीट लंबी ब्रॉडनोज सेवनगिल शार्क ने किया था. तस्मानिया पुलिस के मुताबिक, हमले के समय वह व्यक्ति अपने 2 साथियों के साथ गोताखोरी कर रहा था. घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने 'ABC न्यूज' को बताया कि वह भाले से मारी गई मछली को निकाल रहा था कि तभी शार्क ने उस पर हमला कर दिया. उनके साथी गोताखोर उन्हें तुरंत किनारे पर ले आए, जहां इमरजेंसी वर्कर्स ने उनका इलाज किया और फिर उन्हें एयरलिफ्ट करके 'रॉयल होबार्ट हॉस्पिटल' ले जाया गया.