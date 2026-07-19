/26 फीट गहरे पानी में अचानक खूंखार शार्क ने दबोचा, मौत को टक्कर देकर लौटा गोताखोर; कैसे बची जान?

Shark Attack On Australian Diver: ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया कोस्ट पर मछली पकड़ते समय एक शख्स पर शार्क ने हमला कर दिया. हालांकि, शख्स इस हमले में बच गया और वह अब स्वस्थ बताया जा रहा है.
'ABC न्यूज' के मुताबिक, घटना शनिवार ( 18 जुलाई 2026) की बताई जा रही है. यह सुबह तकरीबन 9 बजे तस्मानिया के दक्षिण-पूर्वी तट पर एडवेंचर बे के पास घटी. बताया जा रहा है कि शख्स डायवर्स कोस्ट से तकरीबन 165 फीट दूर और पानी के लगभग 26 फीट नीचे था कि तभी उन्हें शार्क ने काट लिया.
अधिकारियों का मानना है कि शख्स पर यह हमला लगभग 6.5 फीट लंबी ब्रॉडनोज सेवनगिल शार्क ने किया था. तस्मानिया पुलिस के मुताबिक, हमले के समय वह व्यक्ति अपने 2 साथियों के साथ गोताखोरी कर रहा था. घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने 'ABC न्यूज' को बताया कि वह भाले से मारी गई मछली को निकाल रहा था कि तभी शार्क ने उस पर हमला कर दिया. उनके साथी गोताखोर उन्हें तुरंत किनारे पर ले आए, जहां इमरजेंसी वर्कर्स ने उनका इलाज किया और फिर उन्हें एयरलिफ्ट करके 'रॉयल होबार्ट हॉस्पिटल' ले जाया गया.
घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि शख्स की बांह पर मामूली चोटें आई हैं और उसकी हालत स्थिर है. अधिकारियों का मानना है कि यह हमला एक आइसोलेटेड घटना थी. शार्क को दोबारा नहीं देखा गया है, लेकिन पुलिस ने इलाके में तैराकों और गोताखोरों से सतर्क रहने और लोकल वॉटर सिक्योरिटी एडवाइज फॉलो करने का आग्रह किया है.
ब्रॉडनोज सेवनगिल शार्क में 5 गलफड़ें (Gills) होते हैं, जबकि अधिकतर शार्क प्रजातियों में यह केवल 5 ही होते हैं. ये शार्क्स तकरीबन 10 फीट तक लंबी हो सकती हैं, आमतौर पर 150 फीट तक गहरे पानी में पाई जाती हैं.
'शार्क रिसर्च इंस्टीट्यूट' के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया में इन्हें बेहद खतरनाक माना जाता है. शार्क एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्रॉडनोज सेवनगिल शार्क अपने आकार के बावजूद अधिक हमले नहीं करती हैं. रिसर्चर क्रिस ब्लैक ने बताया कि तस्मानिया के वॉटरएरिया में डायवर्स को अक्सर ये शार्क दिखती हैं, लेकिन इनसे जुड़ी कोई घटना नहीं होती. ये मछलियां आम तौर पर आक्रामक नहीं होतीं, लेकिन पानी में भोजन, मछली का खून या अन्य उत्तेजक पदार्थ मौजूद होने पर ये ज्यादा डिफेंसिव हो सकती हैं.