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'इसको रखना मतलब चोरी करना', ऑस्ट्रेलिया के मंत्री का बड़ा ऐलान; चोरी की गई भारतीय कलाकृतियां की जाएंगी वापस

ऑस्ट्रेलिया के गृहमंत्री टोनी बर्क की ओर से कहा गया ऑस्ट्रेलियाई संस्थानों में गैरकानूनी रूप से रखी गई वस्तुएं चोरी के बराबर हैं. इस कारण इन सभी वस्तुओं को लौटया जाना चाहिए.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 17, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 05:45 PM IST
'इसको रखना मतलब चोरी करना', ऑस्ट्रेलिया के मंत्री का बड़ा ऐलान; चोरी की गई भारतीय कलाकृतियां की जाएंगी वापस

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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