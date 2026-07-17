'इसको रखना मतलब चोरी करना', ऑस्ट्रेलिया के मंत्री का बड़ा ऐलान; चोरी की गई भारतीय कलाकृतियां की जाएंगी वापस

Australian Minister Tony Burke: ऑस्ट्रेलिया के गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्क ने एक बड़ी घोषणा की है. बर्क की ओर से कहा गया कि ऑस्ट्रेलियाई संस्थानों में गैरकानूनी रूप से रखी गई वस्तुएं चोरी के बराबर हैं. उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की सरकरा ने माना है कि इस सभी वस्तुओं को वापस भारत को लौटाया जाना चाहिए. उन्होंने माना कि भारत की ओर से होने वाले किसी भी अनुरोध से पहले इन सभी वस्तुओं को लौटाया जाना चाहिए.
दरअसल, यह घोषणा ऐसे समय पर की गई है, जब हाल के दिनों में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की थी. वहीं, एक बयान में ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी अल्बानीज की ओर से भी इन कलाकृतियों की वापसी के संकेत दिए गए थे. उनकी ओर से ऑस्ट्रेलिया के गृहमंत्री बर्क के इस कदम को एक बार के राजनयिक संकेत के बजाय एक निरंतर, व्यवस्थित दायित्व का हिस्सा करार दिया था.
एक बयान के दौरान बर्क की ओर से कहा गया कि वापसी दो प्रकार की होती है. उन्होंने कहा कि हमें अनुरोधों का इंतजान नहीं करना चाहिए औ हमें वापसी की व्यवस्था करने में आगे बढ़कर काम करना होगा.
उन्होंने कहा, "दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होना चाहिए जो चोरी को स्वीकार्य मानता हो. अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसकी कानूनी रूप से आवश्यकता नहीं थी, तो उसे रखना चोरी है."
इस दौरान उन्होंने अपनी बातों को पुष्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के इतिहास से एक उदाहरण भी दिया, नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के पास रखी गई शिव प्रतिमा को इसलिए लौटाया था क्योंकि संस्था का उस पर कोई वैध दावा नहीं है. उन्होंने हाल ही में हुई वापसी को उसी सिद्धांत का क्रियान्वयन बताया.
ऑस्ट्रेलिया के गृमंत्री ने कहा कि भारत जैसे मित्र देश के प्रति विश्वास और मित्रता प्रदर्शित करने का एक हिस्सा यह सुनिश्चित करना है कि वे वस्तुएं वापस लौटा दी जाएं. इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कलाकृतियों का मुद्दा दोनों देशों के बीच कहीं अधिक गहरे सांस्कृतिक और रणनीतिक सहयोग का एक बहुत छोटा हिस्सा है.