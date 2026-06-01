ऑस्ट्रेलिया में चूहों के आतंक से किसान त्रस्त, खेतों से घरों तक माउस प्लेग का कहर; पानी में बह रही अन्नदाताओं की गाढ़ी कमाई

ऑस्ट्रेलिया के किसान इस समय चूहों के कहर से परेशान है. दावा किया जा रहा है कि आलम यह है कि किसानों के खेतों के साथ घरों तक चूहे पहुंच रहे हैं. किसान खेतों में फसलों के साथ जहरीला चारा डाल रहे हैं, जिससे चूहों से निजात पाया जा सके.
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Australian Mouse Plague: ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न हिस्सों में किसान एक बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं. इस देश के अधिकांश इलाकों में चूहों (माउस प्लेग) का भयानक प्रकोप फैल गया है. यह चूहे खेतों को तबाह कर रहे हैं और किसानों के घरों में घुसकर उनका जीवन भी नर्क बना रहे हैं.
दरअसल, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के किसान इस समय चूहों की मार झेल रहे हैं. बताया जा रहा है कि कुछ खेतों में प्रति हेक्टेयर 8,000 चूहे तक पहुंचे गए हैं. हालांकि, प्लेग की सामान्य सीमा केवल 800 चूहे प्रति हेक्टेयर मानी जाती है. किसानों का कहना है कि ये सिर्फ पैसे की समस्या नहीं है. रात में छत पर एसी में भी चूहे दौड़ते हैं. उनकी आवाज सुनाई देती है और बदबू भी आती है, जैसे कोई सड़ता हुआ शव है.
बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल रिकॉर्ड फसल हुई, जिस कारण खेतों में अनाज के दाने बिखर गए. यही कारण है कि बारिश के बाद खेतों में घास उग आई. यही कारण है कि चूहों को खूब चारा मिला और छिपने की जगह मिली. जिसके बाद वह आनंद में हैं. जानकार बताते हैं कि चूहों का प्रजनन काफी तेजी से होता है. औसतन 6 हफ्ते की उम्र में प्रजनन शुरू होता है और हर 19-21 दिन में 6-10 बच्चे और जन्म देने के 2-3 दिन बाद फिर गर्भवती हो जाते हैं.
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ऑस्ट्रेलया में किसान पहले से ही ईंधन और खाद की महंगाई से परेशान थे. इसके ठीक बाद अब चूहों ने नई मुसीबत खड़ी कर दी. किसानों ने बताया कि नई बोई गई फसल की बीज को ये चूहे रातोंरात खा जाते हैं. इसके साथ ही किसानों को हजारों लाखों डॉलर खर्च करने के बाद फसल को दोबारा बोना पड़ता है. इसके साथ ही जहर मिले चारे का इस्तेमाल बीजों के साथ करना पड़ता है. यही कारण है कि किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने हाल में ही किसानों को मजबूत जहर वाले चारे की अनुमति दे दी है. माना जा रहा है कि सर्दियों की बारिश और इस नए चारे से चूहों की संख्या कम होने लगेगी. किसान उम्मीद जताते हैं कि सर्दी बढ़ने के साथ चूहे खुद से कम हो जाएंगे.
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