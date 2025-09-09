भारतीयों को 'वोट बैंक' बताया! ऑस्ट्रेलियाई सांसद के बयान पर पीएम एंथनी अल्बनीज का फूटा गुस्सा, कहा- माफी मांगो
भारतीयों को 'वोट बैंक' बताया! ऑस्ट्रेलियाई सांसद के बयान पर पीएम एंथनी अल्बनीज का फूटा गुस्सा, कहा- माफी मांगो

Australian MP controversial statement on Indian immigrants: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने एक विपक्षी सांसद से भारतीय समुदाय पर की गई टिप्पणी के लिए माफी मांगने को कहा है. दरअसल दक्षिणपंथी विपक्षी सांसद ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता जताई थी. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 09, 2025, 12:19 PM IST
भारतीयों को 'वोट बैंक' बताया! ऑस्ट्रेलियाई सांसद के बयान पर पीएम एंथनी अल्बनीज का फूटा गुस्सा, कहा- माफी मांगो

Australian MP controversial statement on Indian immigrants: ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों की बढ़ती संख्या को लेकर एक दक्षिणपंथी विपक्षी सांसद के एक बयान के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने एक विपक्षी सांसद के बयान पर माफी की मांग की है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय समुदाय में भी इन टिप्पणियों को लेकर काफी गुस्सा है. ऐसे बयानों से दोनों देशों के रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है. हालांकि प्रधानमंत्री ने इस बयान को 'झूठा' और 'नुकसानदायक' बताया है.

यह विवाद तब शुरू हुआ जब लिबरल पार्टी की सीनेटर जसिंता नामपिजिंपा प्राइस ने दावा किया कि बड़ी संख्या में भारतीय ऑस्ट्रेलिया में इसलिए आ रहे हैं ताकि वे लेबर पार्टी को वोट दे सकें. हालांकि प्रधानमंत्री ने इस बयान को सिरे से खारिज करते हुए इसे 'झूठा' और 'नुकसान पहुंचाने वाला' बताया है, जिसके बाद से यह मामला और गरमा गया है. दरअसल सेंटर-राइट लिबरल पार्टी की सीनेटर जसिंता नामपिजिंपा प्राइस ने यह टिप्पणी ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूहों में से एक के बारे में की थी. यह टिप्पणी देशव्यापी आप्रवासन-विरोधी विरोध प्रदर्शनों के बाद आई, जिसमें आंशिक रूप से भारतीयों को देश में जीवन-यापन के खर्च के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था. 

इंटरव्यू में दिया विवादित बयान
प्राइस ने पिछले हफ्ते एक रेडियो इंटरव्यू में यह सुझाव दिया था कि अल्बनीज की सेंटर-लेफ्ट लेबर पार्टी के लिए वोट करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीयों को ऑस्ट्रेलिया में आकर बसने की अनुमति दी गई है. प्राइस ने कहा, 'भारतीय समुदाय को लेकर एक चिंता है- और वह इसलिए क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है. हम देख सकते हैं कि यह बात जिस तरह से यह समुदाय लेबर पार्टी के लिए वोट करता है, उसमें भी झलकती है.'

उनकी इस टिप्पणी से ऑस्ट्रेलियाई-भारतीय समुदाय में गुस्सा फैल गया है, जिससे उनकी अपनी पार्टी के अंदर से भी माफी मांगने की मांग उठी है. अल्बनीज ने मंगलवार को राज्य के ब्रॉडकास्ट एबीसी के साथ एक इंटरव्यू में कहा, 'भारतीय समुदाय के लोग बहुत आहत हैं. सीनेटर ने जो टिप्पणियां की हैं, वे सच नहीं हैं और, जाहिर है, उन्हें उस चोट के लिए माफी मांगनी चाहिए, जो उन्होंने पहुंचाई है और उनके अपने सहयोगी भी यही कह रहे हैं.'

भारतीयों की कितनी संख्या?
सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि 2023 में 845,800 भारतीय मूल के लोग ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे, जो पिछले एक दशक में दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं. ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए लाखों और लोग भी किसी न किसी रूप में भारतीय वंश के होने का दावा करते हैं. वहीं इसको लेकर न्यू साउथ वेल्स की राज्य सरकार ने मंगलवार को सामुदायिक समूहों की एक बैठक की ताकि इस बात पर चर्चा की जा सके कि ऑस्ट्रेलियाई-भारतीय विरोधी भावना में कैसे बढ़ोतरी हो रही है.

एनएसडब्ल्यू के प्रमुख क्रिस मिन्स ने कहा, 'आज हम ऑस्ट्रेलियाई-भारतीय समुदाय के साथ एकजुट होकर यह साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह की नस्लभेदी बयानबाजी और विभाजनकारी झूठे दावे हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखे हैं, उनका हमारे राज्य या देश में कोई जगह नहीं है.' वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने पिछले हफ्ते कहा था कि वह विरोध प्रदर्शनों के बाद भारत-विरोधी भावना में बढ़ोतरी को लेकर कैनबरा के साथ बातचीत कर रहा है.

;