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पहले मारी टक्कर फिर यू टर्न लेकर दोबारा कुचला, ऑस्ट्रेलियाई सांसद का काटना पड़ा पैर; PM बोले- जानबूझकर किया हमला

Australian MP Attack: ऑस्ट्रेलिया में एक निर्दलीय सांसद पर जानलेवा हमला किया गया. 65 साल की सांसद हेलेन हेन्स को उनके चुनाव कार्यालय के बाहर कुचला गया, जिससे उनके पैरों में गंभीर चोटें आईं. उनका एक पैर काटना पड़ा.

Written ByShruti Kaul
Published: Oct 20, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Oct 20, 2026, 01:41 PM IST
पहले मारी टक्कर फिर यू टर्न लेकर दोबारा कुचला, ऑस्ट्रेलियाई सांसद का काटना पड़ा पैर; PM बोले- जानबूझकर किया हमला

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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