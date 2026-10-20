/पहले मारी टक्कर फिर यू टर्न लेकर दोबारा कुचला, ऑस्ट्रेलियाई सांसद का काटना पड़ा पैर; PM बोले- जानबूझकर किया हमला

पुलिस ने इस मामले में 43 साल के एक व्यक्ति ब्रेंडन नूजंट को घटनास्थल से गिरफ्तार किया है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के बाद आसपास मौजूद लोगों ने चालक को कार से बाहर निकालकर पुलिस के पहुंचने तक रोके रखा. पुलिस को आरोपी के पास से चाकू भी मिला है. मामले की जांच की जा रही है और अधिकारियों ने अभी हमले के पीछे के मकसद की पुष्टि नहीं की है. वहीं, आरोपी के परिवार ने मंगलवार को एक बयान जारी कर घटना पर दुख जताया है. उन्होंने कहा कि उनके 20 से ज्यादा सालों से दोस्त रहीं हेन्स के साथ ऐसी वारदात हुई, ये सुनकर ही कष्ट हो रहा है. स्थानीय लोगों और पड़ोसियों का कहना है कि ब्रेंडन नूजंट का परिवार पिछले कुछ महीनों से उसके अजीब बर्ताव को लेकर काफी चिंतित हो गया था. उनके पिता रॉड न्यूजेंट और उनकी पार्टनर क्रिस्टीन कनिंघम बयान में कहा,' हम विक्टोरिया पुलिस की हर संभव मदद करेंगे.'