संसद में सिर कटी हुई मछली लेकर क्यों पहुंच गई सांसद, पार्लियामेंट में मच गया बवाल

Fish in Australia Parliament: संसद के अंदर बैनर और पोस्टर ले जाने तो बेहद आम है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक अजीबो-गरीब घटना तब देखने को मिली जब एक सांसद पार्लियामेंट के अंदर मरी हुई मछली लेकर पहुंच गई. 26 मार्च (बुधवार) को सांसद सारा हैनसन-यंग ने संसद में एक मरी हुई, सिर-कटी सैल्मन मछली निकाल ली. बताया जा रहा है कि उनका यह विरोध तस्मानिया के मैक्वेरी हार्बर में सैल्मन फार्मिंग को बढ़ावा देने वाले नए कानूनों के खिलाफ था.

सांसद सारा हैनसन-यंग का कहना है कि इन कानूनों के लागू होने से पहले से ही संकट में मौजूद माउजियन स्केट नाम की दुर्लभ समुद्री जीव प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा और बढ़ जाएगा. संसद में मरी हुई मछली दिखाते हुए उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा,'चुनाव से ठीक पहले क्या आपने अपनी पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को एक सड़ी-गली, गंधाती हुई विलुप्तप्राय सैल्मन के लिए बेच दिया है?'

An Australian senator pulled out a large, dead fish in Parliament on Wednesday to protest the government's proposed laws that would safeguard controversial salmon farms in a heritage-listed inlet in the state of Tasmania.#elections #australia #salmon #parliament pic.twitter.com/B3zDJnCc8x

