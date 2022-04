इस देश के PM की ऑन कैमरा हुई बेइज्जती, नाराज बुजुर्ग ने सबके सामने सुनाई खरी-खोटी

सिडनी: ऑस्ट्रेलिया (Australia) के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन (Scott Morrison) को एक बुजुर्ग शख्स ने सबके सामने जमकर लताड़ लगाई और वह खामोशी से सुनते रहे. मॉरिसन ने नाराज शख्स को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था. मीडिया की मौजूदगी में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video) हो रहा है.

प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन (Scott Morrison) बुधवार की रात अचानक न्यूकैसल के एक पब पहुंचे थे, जहां उनका सामना नाराज बुजुर्ग से हो गया. इस पेंशनर ने उन्हें बुजुर्ग ऑस्ट्रेलियाई लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में बताया. शख्स ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम को पेंशनभोगियों के लिए आय प्रतिबंधों को लेकर फटकार लगाई. इस दौरान PM उसे समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसने एक नहीं सुनी. यह सबकुछ मीडिया की मौजूदगी में हुआ.

@ScottMorrisonMP being confronted by an angry punter at the Edgeworth Tavern tonight #auspol @newcastleherald pic.twitter.com/dBGYCGQeAH

— Ethan Hamilton (@ethanjham) April 6, 2022