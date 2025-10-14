Advertisement
15 लाख किलोमीटर दूर से वैज्ञानिकों ने वेब टेलीस्कोप को ठीक कर खींची ऐतिहासिक फोटो

James Webb Telescope: ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने दुनिया के स्पेस दमदार टेलीस्कोप को लगभग  15 लाख किलोमीटर दूर स्पेस में स्थापित को ठीक कर इतिहास रच दिया है.तकनीकी खराबी ठीक होने के बाद वेब ने HD 206893 तारे की इतनी साफ तस्वीरें लीं. जिसमें चमकीले तारे पास छिपा एक धुंधला ग्रह और एक लाल-भूरे रंग का छोटा सा तारा भी साफ दिखाई दिया.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 14, 2025, 05:33 PM IST
Jupiter volcanic moon Io: ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने आखिरकार वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है. 2021  में जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कॉप लॉंच हुआ था तो लाखों लोग इसको देखकर हैरान थे. हालांकि, दुनिया के सबसे शक्तिशाली टेलिस्कोप में 322 गड़बड़ी के बिंदू थे बावजूद इसके ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों को असली चुनौती का सामना इसके स्पेस में पहुंचने के बाद करना पड़ा था. 

आज तक की सबसे बेस्ट तस्वीरें 
ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने दुनिया के स्पेस दमदार टेलीस्कोप को लगभग  15 लाख किलोमीटर दूर स्पेस में स्थापित को ठीक कर इतिहास रच दिया है. वेब को ठीक करने के बाद वैज्ञानिकों की तरफ से जो फोटो क्लिक की गई उसको देखकर भी हर कोई हैरान है. तकनीकी खराबी ठीक होने के बाद वेब ने HD 206893 तारे की इतनी साफ तस्वीरें लीं. जिसमें चमकीले तारे पास छिपा एक धुंधला ग्रह और एक लाल-भूरे रंग का छोटा सा तारा भी साफ दिखाई दिया. जिसको पहले कभी भी नहीं देखा गया था. 

कैसे ठीक हुआ वेब टेलीस्कोप ?
दरअसल वेब टेलीस्कोप में AAMI नाम की एक धातू कैमरे के अंदर लगी होती है और इसके अच्छे से काम नहीं कर पाने की वजह से चमकीले तारों के पास मौजूद ग्रहों को देखना वैज्ञानिकों के लिए मुश्किल हो गया था. इसके लिए सिडनी यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर्स लुई डेसडॉइग्ट्स की अगुवाई ने टीम ने इस खामी को दूर करने के लिए काम शुरू किया. जिसके बाद वैज्ञानिकों ने AMMI की तरह ही दूसरा मॉडल बनाया और उसको लर्निंग मशीन के साथ जोड़कर काम शुरू कर दिया था. जिसमें उनको कुछ समय के बाद सफलता हासिल हुई और उन्होंने वेब में चमकीले तारों के पास दिखाई दे रहे धुंधलेपन को दूर कर पाए. 

बृहस्पति पर ज्वालामुखी विस्फोट

जैसे ही वेब की इस बड़ी खामी को दूर किया गया तो सिडनी यूनिवर्सिटी के ही एक दूसरे पीएचडी स्कॉलर मैक्स चार्ल्स ने इसका फायदा उठाया. जिसके चलते ऑस्ट्रेलिआई वैज्ञानिकों की टीम ने बृहस्पति के ज्वालामुखी चंद्रमा आयो को फोकस किया और एक घंटे के दरमियां हुए विस्फोटों पर नजर रखी. जिससे की आकाशगंगा NGC 1068 से निकलने वाले ब्लैक होल जेट और WR 137 तारे के चारों तरफ धूल के एक छल्ले का साफ फोटो भी खींचा गया.

