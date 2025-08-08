पत्नी ने जहरीला मशरूम खिलाकर की सास-ससुर की हत्या, एक साल तक पति को थी जानकारी फिर भी साधी चुप्पी

Australia Crime News: ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. यहां 3 लोगों की हत्या के मामले में दोषी ठहराई गई एक महिला के पति को एक साल पहले से ही पता था कि उनती पत्नी उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश कर रही है. साइमन पैटरसन ने विक्टोरिया राज्य के सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उन्होंने जुलाई 2023 में उस लंच में शामिल होने से मना कर दिया था, जिसमें उनकी पत्नी एरिन पैटरसन ने बीफ वेलिंगटन में ज़ृहरीले डेथ कैप मशरूम मिलाकर अपने सास-ससुर डॉन और गेल पैटरसन समेत उनकी बहन हीदर विल्किंसन की हत्या कर दी थी.

पति को पहले ही थी जानकारी

हादसे के दौरान हीदर के पति इयान विल्किंसन भी उस लंच में शामिल थे, लेकिन वे बच गए और अस्पताल में कई हफ्तों तक अस्पताल में भर्ती रहे. साइमन ने अपनी गवाही में कहा,' मुझे डर था कि अगर मैं गया तो वह मुझे जहर दे सकती है.' उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने साल 2015 से पत्नी से अलग रहने के बाद उसके बनाए खाने से परहेज़ करना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें कभी नहीं लगा था कि वह अन्य लोगों को भी खतरे में डाल सकती है.

पहले भी जताया जहर देने का शक

गवाही में यह भी सामने आया कि साइमन ने पहले 3 बार जहर दिए जाने का शक जताया था, जिसमें नवंबर 2021 से सितंबर 2022 के बीच पारिवारिक कैंपिंग ट्रिप्स के दौरान इसका अंदेशा जताया था. उन्होंने डॉक्टर की सलाह पर एक स्प्रेडशीट बनाई, जिसमें उन्होंने बीमार पड़ने से पहले खाए गए भोजन की लिस्ट तैयार की, हालांकि किसी भी भोजन में जहर की पुष्टि नहीं हुई. शुरुआत में एरिन पर पति की हत्या की कोशिश के 4 आरोप लगाए गए, लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले अभियोजन पक्ष ने ये आरोप हटा दिए थे.

एरिन पैटरसन को सजा

अब एरिन पैटरसन को 3 हत्या के मामलों में उम्रकैद और 1 हत्या की कोशिश के मामले में 25 साल की सजा हो सकती है. 25 अगस्त से 2 दिवसीय सजा सुनवाई शुरू होगी, जिसमें पीड़ितों के परिवारों की ओर से कई प्रभावशाली बयान पेश किए जाएंगे. सजा सुनाए जाने के बाद एरिन के पास 28 दिन होंगे, जिसमें वह सजा या दोषसिद्धि के खिलाफ अपील कर सकती है. उनके वकील पहले ही अपील की योजना बना चुके हैं.

F&Q

एरिन पैटरसन के पति को क्या पता था?

साइमन पैटरसन को पता था कि उनकी पत्नी एरिन उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उन्होंने जुलाई 2023 में उस लंच में शामिल होने से मना कर दिया था.

एरिन पैटरसन ने क्या किया था?

एरिन पैटरसन ने बीफ वेलिंगटन में जहरीले डेथ कैप मशरूम मिलाकर अपने सास-ससुर डॉन और गेल पैटरसन समेत उनकी बहन हीदर विल्किंसन की हत्या कर दी.

एरिन पैटरसन को क्या सजा हो सकती है?

एरिन पैटरसन को 3 हत्या के मामलों में उम्रकैद और 1 हत्या की कोशिश के मामले में 25 साल की सजा हो सकती है.