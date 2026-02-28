...तो ईरान पर हमले के लिए पीएम मोदी के जाने का इंतजार कर रहा था इजरायल? अटैक को लेकर सामने आई गजब क्रोनोलॉजी

Advertisement
Israel-Iran Conflict: ईरान पर इजरायल की ओर से किए गए हमले को लेकर इंडिपेंडेंट एनालिस्ट और 'द एसेंट बिगिन्स' पुस्तक के लेखक शनाका अंसलेम परेरा ने 4 दिन पहले ही सटीक समय की जानकारी दे दी थी. इन्होंने इसका कनेक्शन पीएम मोदी के इजरायल दौरे से निकाला.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 28, 2026, 07:33 PM IST
Israel Attack On Iran: ईरान को कई हफ्तों तक धमकियां देने के बाद आखिरकार अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त रूप से ईरान पर हमला कर दिया है, हालांकि इस हमले से 4 दिन पहले इंडिपेंडेंट एनालिस्ट और 'द एसेंट बिगिन्स' पुस्तक के लेखक शनाका अंसलेम परेरा ने हमले के सटीक समय की जानकारी दे दी थी. लेखक का कहना था कि तेहरान पर सैन्य कार्रवाई तभी शुरू होगी जब पीएम मोदी इजरायल से रवाना हो जाएंगे. 

हमले से पीएम मोदी का कनेक्शन 

परेरा ने अपनो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इससे जुड़ा एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि हमले के टाइमलाइन में मुख्य कारण 25 फरवरी 2026 से तेल अवीव में पीएम मोदी की होने वाली 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा थी. उन्होंने लिखा,' हमले की डेडलाइन में सबसे अहम पहलू के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है. यह डेडलाइन नहीं है, यह जिनेवा सम्मेलन नहीं है, यह मिसाइल वाहक नहीं हैं. यह नरेंद्र मोदी हैं. कल, 25 फरवरी को भारत के पीएम 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए तेल अवीव पहुंचेंगे. वे नेतन्याहू से मिलेंगे. वे शाम 4:30 बजे नेसेट को संबोधित करेंगे. वे याद वाशेम का दौरा करेंगे. वे 1.4 अरब लोगों और दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं. 48 घंटे की समय सीमा उसी दिन समाप्त हो रही है जिस दिन मोदी का विमान इजरायली धरती पर उतरेगा. आप ईरान पर हमला नहीं कर सकते, जिससे इजरायली क्षेत्र को निशाना बनाकर जवाबी मिसाइलें दागी जाएं, जबकि 1.4 अरब लोगों का नेता नेसेट के भीतर खड़ा हो.'  

मोदी की यात्रा और हेक्सागन से संबंध

परेरा ने आगे लिखा,' दोनों देशों की सीक्रेट सर्विस के समकक्ष सुरक्षा बल इसे शारीरिक रूप से रोकेंगे. आपके द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान के दौरान किसी दौरे पर आए राष्ट्राध्यक्ष को खतरे में डालने के कूटनीतिक परिणाम उस गठबंधन को ही ध्वस्त कर देंगे जिसे नेतन्याहू बनाने की कोशिश कर रहे हैं.' 

उन्होंने मोदी की यात्रा को कट्टरपंथी गुटों, यानी ईरान के खिलाफ गठबंधन का हेक्सागन बनाने के रूप में बताया था. हेक्सागन को बनाते समय उसे उड़ाया नहीं जा सकता. इसका अर्थ है कि हमले की सबसे संभावित समय सीमा 26 फरवरी की शाम को मोदी के प्रस्थान के बाद, खुलती है. यही वह दिन है जब जिनेवा वार्ता फिर से शुरू होगी. 48 घंटे की समय सीमा 25 फरवरी को समाप्त हो रही है. कुछ नहीं होता क्योंकि मोदी वहां मौजूद हैं. 26 फरवरी को मोदी प्रस्थान करते हैं. उसी दिन जिनेवा वार्ता शुरू होती है. अगर ईरान बिना किसी प्रस्ताव के आता है या ऐसा प्रस्ताव लाता है जो जीरो एनरिचमेंट की शर्त को पूरा नहीं करता है, तो कूटनीतिक विफलता अब डॉक्यूमेंटेड, आईविटनेस और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट हो जाएगी. बाहर निकलने का रास्ता सार्वजनिक रूप से पेश किया गया और सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया. वैश्विक प्रेस के समक्ष सैन्य कार्रवाई का कानूनी और राजनीतिक आधार स्थापित किया जाता है.'  

भारत ने नागिरकों से ईरान छोड़ने के लिए क्यों कहा? 

उन्होंने आगे लिखा कि 2 मार्च को इजरायल का पुरिम त्योहार है, जिसमें इजरायल यहूदियों को नष्ट करने की फारसी साजिश से मुक्ति का जश्न मनाता है. उन्होंने बताया कि इस दिन ईरान पर हमला किया जा सकता है. इसका प्रतीकात्मक अर्थ स्पष्ट और सोची-समझी रणनीति होगी. उन्होंने लिखा कि इससे 7 दिन का सीक्वेंस बनता है, जिसमें डेडलाइन मंगलवार को खत्म होती है. मोदी बुधवार तक डिप्लोमैटिक ओवरथ्रू देते हैं जिनेवा ने बुधवार शाम को विफलता की पुष्टि की. गुरुवार से रविवार तक तैयारी और अंतिम मंजूरी का समय है. सोमवार 2 मार्च पुरिम का त्योहार है. अब समझिए कि भारत ने सभी भारतीय नागरिकों को ईरान तुरंत छोड़ने की सलाह क्यों जारी की. सावधानी बरतने की नहीं, गैर-जरूरी यात्रा स्थगित करने की नहीं, बल्कि सीधे छोड़ने की. भारत जानता है कि उसके पीएम इजरायली एयर स्पेस से कब एग्जिट करेंगे और भारत यह भी जानता है कि उस प्रस्थान के बाद क्या स्थिति होगी. 

संकट के कारण इजरायल की यात्रा कर रहे मोदी

एनालिस्ट ने लिखा,' मोदी संकट के बावजूद इजरायल का दौरा नहीं कर रहे हैं. वह संकट के कारण इजरायल का दौरा कर रहे हैं. नेतन्याहू उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने से पहले ही गठबंधन के सदस्यों के हस्ताक्षर एकत्र कर रहे हैं जिस पर वे हस्ताक्षर करने वाले हैं. जब हमले होंगे, तो नेतन्याहू को यह कहने में सक्षम होना चाहिए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता ने 48 घंटे पहले नेसेट में खड़े होकर इजरायली सुरक्षा साझेदारी का समर्थन किया था. यह कोई राजनयिक दौरा नहीं है. यह हमले से पहले वैधता हासिल करने का अभियान है. बाजार समय सीमा पर नजर रखे हुए है. बाजार को प्रस्थान पर नजर रखनी चाहिए. समय सीमा समाप्त होने पर घड़ी शुरू नहीं होती. समय तब शुरू होता है जब मोदी का विमान इजरायली हवाई क्षेत्र से निकलता है और भारत ने अभी-अभी अपने नागरिकों को ईरान से निकलने के लिए कहा है, इससे पहले कि वह ऐसा करे.' 

