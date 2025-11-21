'जेलों में यूनुस सरकार करवा रही है नेताओं की हत्या', अब तक 100 लोगों की मौत में एक ही स्क्रिप्ट, बांग्लादेश में मचा बवाल

Bangladesh extrajudicial deaths mount under Yunus in jail: बांग्लादेश की अवामी लीग ने अंतरिम प्रधानमंत्री मुहम्मद यूनुस की सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है.पार्टी का दावा है कि जेल में बंद उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुनियोजित तरीके से हत्या करवाई जा रही है.अवामी लीग ने कहा कि कैदियों को स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है और मेडिकल मदद भी रोकी जा रही है. जानें पूरी खबर.
Politicians killed in Bangladesh Jail: बांग्लादेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अवामी लीग ने अंतरिम प्रधानमंत्री मुहम्मद यूनुस की सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है. पार्टी का कहना है कि जेलों में बंद उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं की योजनाबद्ध तरीके से हत्या की जा रही है. अवामी लीग ने अपने बयान में दावा किया कि यह सब जेल अधिकारियों और यूनुस सरकार की मिलीभगत से हो रहा है. यूनुस सरकार की आलोचना करते हुए पार्टी ने आरोप लगाया कि यूनुस के निर्देशों और जेल अधिकारियों की मिलीभगत से एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं. अवामी लीग की ओर से इस मामले में एक बयान जारी किया गया है.
लगभग 100 नेताओं और कार्यकर्ताओं को मारा गया
पार्टी ने अपने बयान में कहा, “हालांकि पीड़ित अलग-अलग हैं, लेकिन वही दुखद नाटक दोहराने के लिए एक ही स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है. लगभग 100 नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस सरकारी तरीके से मारा गया है. कैबिनेट और केंद्रीय नेताओं के सदस्यों से लेकर वार्ड-लेवल के नेताओं तक, किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा है. जब कोई पहचाना हुआ सरकार-विरोधी आतंकवादी समूह राज्य को आतंक की फैक्ट्री में बदल देता है, तो हर सेक्टर में जल्लाद जैसी एजेंसियां उभरने लगती हैं.”
खाने में जहर
बयान में कहा गया, “जेल अधिकारी मौत के एजेंट के तौर पर सिस्टमैटिक तरीके से काम करते दिख रहे हैं. ऐसा लगता है कि उनका मुख्य काम अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ-साथ दूसरी पार्टियों के राष्ट्रीय नेताओं और सभी सेक्टर के प्रोग्रेसिव लोगों को धीरे-धीरे मौत की ओर धकेलना है.” अवामी लीग ने आरोप लगाया कि कैदियों के खाने में धीरे-धीरे असर करने वाला जहर मिलाया जा रहा है, जिससे उनके शरीर में कई तरह के रिएक्शन हो रहे हैं. कई लोग जेलों के अंदर मर रहे हैं, सुनियोजित हत्याओं का शिकार हो रहे हैं.
जेल से रिहा होने वाले हो रहे बीमार
पार्टी के मुताबिक जो लोग बेल पर रिहा हो रहे हैं, उन्हें कई तरह के नकारात्मक शारीरिक लक्षण महसूस हो रहे हैं, और मेडिकल इलाज करवाने पर, उन्हें स्लो पॉइजनिंग के सबूत मिल रहे हैं. कई लोगों ने सबूत के साथ पब्लिक में यह बात बताई है.
पार्टी ने कहा, “जेलों के अंदर, गैर-कानूनी तरीके से कब्जा करने वाली सरकार एक तरफ स्लो पॉइजनिंग दे रही है, और दूसरी तरफ, कॉम्प्लिकेशंस होने पर कैदियों को मेडिकल इलाज देने से मना कर रही है.”
अवामी लीग ने “गैर-कानूनी कब्जा करने वाले हत्यारे-फासीवादी यूनुस गुट द्वारा जेलों के अंदर किए गए प्लान्ड मर्डर मिशन” की निंदा की. इसके साथ ही इन हत्याओं की जांच करने और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तहत इंटरनेशनल लेवल के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स वाला एक इंडिपेंडेंट और बिना किसी भेदभाव के जांच कमीशन बनाने की मांग की है. (इनपुट आईएएनएस से)