'1971 की हार का बदला लेना चाहता है PAK', तुर्की के साथ मिल कर रहा साजिश, बोले अवामी लीग के पूर्व सांसद

Awami League leader Soto Munir on Bangladesh Violence: शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के पूर्व सांसद सोतो मुनीर ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में चुनाव के नाम पर मजाक हो रहा है. देश में पाकिस्तानी और तुर्की के एजेंट सक्रिय हैं, जो लगातार हिंसा को भड़का रहे हैं.

जी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में सोतो मुनीर ने बताया कि मोहम्मद यूनुस के शासनकाल में हिंदू बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं. देश में युवाओं को भड़काया जा रहा है. बांग्लादेश को बर्बाद किया जा रहा है. इसमें पाकिस्तान के साथ तुर्की की भी साजिश है.

'1971 की हार का बदला ले रहा पाकिस्तान'

बांग्लादेश के पूर्व सांसद ने कहा कि बांग्लादेश में जो भी हिंसा हो रही है. इसमें पाकिस्तान का गहरा हाथ है. वह 1971 में अपनी हार को अब तक भूला नहीं है. वह बांग्लादेश के हालात का फायदा उठाते हुए अपनी हार का बदला लेना चाहता है.

सोतो मुनीर ने कहा कि हम बांग्लादेश को आजाद करवाने वाले भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं. हमारी आजादी के लिए भारत के कई बहुत सारे जवानों ने अपनी शहादत दी. हम इस मदद का सम्मान करते हैं. हम चाहते हैं कि देश के विकास के लिए बांग्लादेश और भारत के अच्छे रिलेशन होने चाहिए.

'तुर्की भी इस साजिश में शामिल'

लेकिन यूनुस सरकार ऐसा प्लान लेकर आई है कि बांग्लादेश को कैसे बर्बाद करना है. पाकिस्तान और तुर्की के एजेंटों की मदद से उसने बांग्लादेश की सत्ता कब्जाई. उसका मकसद केवल सत्ता और पैसे बटोरना है. देश लूटकर वह एक दिन चला जाएगा.

सोतो मुनीर ने आगे कहा कि सोची-समझी साजिश से बांग्लादेश की लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर की जा रही हैं. चुनाव प्रक्रिया पर आम जनता का भरोसा टूट रहा है और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है. मीडिया पर भी दबाव बनाया जा रहा है ताकि सच्चाई सामने न आ सके. इस वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश की छवि को नुकसान पहुंच रहा है और विदेशी निवेशक भी देश से दूरी बना रहे हैं.

'बांग्लादेश की स्थिति पर ध्यान दे वैश्विक समुदाय'

पूर्व सांसद ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वह बांग्लादेश की स्थिति पर गंभीरता से ध्यान दे. अगर समय रहते दखल नहीं दिया गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं, जिसका असर पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर पड़ेगा. सोतो मुनीर ने विश्वास जताया कि बांग्लादेश की जनता सच्चाई को समझती है और आने वाले समय में फिर भारत के साथ दोस्ती मजबूत होगी.