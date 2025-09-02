बांग्लादेश को यूनुस ने बर्बाद कर दिया! हिंदुओं पर जमकर अत्याचार, 6 महीने में 4200 यौन शोषण- गैंगरेप, रिपोर्ट पढ़कर रो देंगे आप
बांग्लादेश को यूनुस ने बर्बाद कर दिया! हिंदुओं पर जमकर अत्याचार, 6 महीने में 4200 यौन शोषण- गैंगरेप, रिपोर्ट पढ़कर रो देंगे आप

Yunus ruined Bangladesh: अवामी लीग ने बांग्लादेश में यूनुस सरकार पर इस्लामी उग्रवाद, हिंदुओं पर हमले, आर्थिक पतन और बेरोजगारी बढ़ने का आरोप लगाया है. जो आंकड़े सामने आए हैं, वह बहुत हैरान कर देने वाले हैं. जानें पूरी बात.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 02, 2025, 02:16 PM IST
बांग्लादेश को यूनुस ने बर्बाद कर दिया! हिंदुओं पर जमकर अत्याचार, 6 महीने में 4200 यौन शोषण- गैंगरेप, रिपोर्ट पढ़कर रो देंगे आप

Bangladesh News: बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. अवामी लीग ने मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर देश को बर्बादी की कगार पर लाने का गंभीर आरोप लगाया है. पार्टी का कहना है कि इस्लामी उग्रवाद, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले, बेरोजगारी और आर्थिक संकट ने देश को गहरे दलदल में धकेल दिया है. अवामी लीग ने निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की मांग की है ताकि बांग्लादेश इस संकट से बाहर निकल सके.

हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमले
अवामी लीग पार्टी ने 'बांग्लादेश का संकट 2025 में गहराएगा: राष्ट्र पतन की ओर अग्रसर' शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं. 2025 की पहली छमाही में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं, के खिलाफ हिंसा की 40 से ज्यादा घटनाएं दर्ज हुईं. हिंदू मंदिरों और ईसाई संस्थानों में तोड़फोड़ आम हो गई है. अक्टूबर 2024 से अब तक 15 इस्लामी हमले हुए, और चरमपंथी समूह युवाओं को भर्ती कर ऑनलाइन कट्टरपंथ फैला रहे हैं. पार्टी ने कहा, “पुलिस इन मामलों में या तो चुप रहती है या कार्रवाई में ढिलाई बरतती है, जिससे उग्रवादियों के हौसले बुलंद हैं.” 

महिलाओं के खिलाफ हिंसा का डरावना आंकड़ा
महिलाओं की सुरक्षा का हाल और भी भयावह है. 2025 के पहले छह महीनों में बलात्कार और यौन उत्पीड़न के 4,200 से ज्यादा मामले सामने आए, जिनमें 650 सामूहिक बलात्कार की घटनाएं शामिल हैं. यह 2024 की तुलना में कहीं ज्यादा है, जब ऐसे 3,100 मामले दर्ज हुए थे. कई पीड़ित डर या पुलिस पर भरोसे की कमी के कारण शिकायत तक नहीं करते. अवामी लीग ने इसे कानून व्यवस्था के “पूर्ण पतन” का सबूत बताया. 

आर्थिक बर्बादी और बेरोजगारी की मार
आर्थिक मोर्चे पर बांग्लादेश गहरे संकट में है. अवामी लीग की रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 में 6.1% की जीडीपी वृद्धि 2025 में घटकर 2.3% रह गई. मुद्रास्फीति 12% से ऊपर है, और खाद्य मुद्रास्फीति 16% तक पहुंच चुकी है. विदेशी मुद्रा भंडार 33 अरब डॉलर से गिरकर 14.5 अरब डॉलर हो गया. युवा बेरोजगारी 28% से ज्यादा है, जो दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है. कपड़ा क्षेत्र में 20 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं. “यह सिर्फ मंदी नहीं, बल्कि व्यवस्थागत पतन है,” अवामी लीग ने कहा. 

निष्पक्ष चुनाव ही एकमात्र रास्ता
अवामी लीग ने यूनुस सरकार को नेशनल सिटीजंस पार्टी (एनसीपी) से जुड़ा बताया, जो निष्पक्ष चुनाव में बाधा बन रही है. पार्टी ने मांग की कि एक तटस्थ ढांचे के तहत सभी दलों को शामिल करते हुए जल्द चुनाव कराए जाएं. “बिना निष्पक्ष चुनाव के बांग्लादेश अराजकता और दमन की गहरी खाई में गिर जाएगा,” 

;