/खामेनेई को आखिरी विदाई देने पहुंचा हिजबुल्ला-हमास-हूती का डेलिगेशन, जनाजे में नजर आए तीन बेटे, कहां हैं ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा

Iran's Supreme leader Ayatollah Ali Khamenei funeral ceremonies: ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के दूसरे दिन रविवार को तेहरान में लाखों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जुटे. इस दौरान उनके तीन बेटे सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए, जबकि उनके उत्तराधिकारी मोजतबा खामेनेई अब भी सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए. पूर्व सुप्रीम लीडर के तीनों बेटे की तस्वीर दुनियाभर की सुर्खियों में है.
ईरान के सर्वोच्च नेता रहे अयातुल्ला अली खामेनेई को सुपुर्दे खाक करने की रस्में जारी हैं. रविवार को उनके तीन बेटे आयोजन स्थल पर मौजूद रहे, लेकिन मोजतबा खामेनेई कहीं नजर नहीं आए. उनकी अनुपस्थिति को लेकर दुनियाभर में अटकलों का बाजार गर्म रहा.
दरअसल तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला धार्मिक परिसर में आयोजित अंतिम संस्कार समारोह ईरान के सबसे बड़े सार्वजनिक आयोजनों में से एक है. ये कार्यक्रम उस दुखद घटना के बाद हो रहे हैं जिसमें 28 फरवरी को अमेरिकी खुफिया जानकारी के आधार पर किए गए संगठित हवाई हमलों में अयातु्ल्ला अली खामेनेई और उनके परिवार के कई सदस्यों की मौके पर मौत हो गई थी.
रविवार को अली खामेनेई के तीनों धर्मगुरु बेटों में से बड़े बेटे मोस्तफा खामेनेई और छोटे बेटे मसूद और मेयसाम, अपने पिता की नमाज ए जनाजा में शामिल हुए. हालांकि, मोजतबा कहीं नजर नहीं आए. पिता की मौत के तुरंत बाद उन्हें ईरान का नया सर्वोच्च नेता घोषित किया गया था, लेकिन उन्होंने अब तक कोई सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है.
ईरानी अधिकारियों के मुताबिक, इजरायली हमले में मोजतबा घायल हुए थे, हालांकि उनकी चोट कितनी गंभीर है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है. अब तक उन्होंने केवल लिखित संदेशों के माध्यम से ही संवाद किया है.
माना जा रहा है कि करीब सप्ताह भर चलने वाले अंतिम संस्कार कार्यक्रम के दौरान उनकी नामौजूदगी आगे भी चर्चा का विषय बनी रहेगी. आपको बताते चलें कि आने वाले गुरुवार को अली खामेनेई को उनके गृह नगर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. तब तक उनकी अंतिम यात्रा जारी रहेगी.
सोमवार को अंतिम यात्रा तेहरान में निकाली जाएगी. इसके बाद मंगलवार को यह धार्मिक शहर कोम पहुंचेगी और बुधवार को इराक ले जाई जाएगी. गुरुवार को पूर्वोत्तर ईरान के मशहद में उन्हे सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा.
आपको बताते चले कि 97 साल के वरिष्ठ धर्मगुरु ग्रैंड अयातुल्ला जाफर सोभानी ने अंतिम नमाज की अगुवाई की, जिसके बाद खामेनेई के पार्थिव शरीर को ग्रैंड मोसल्ला परिसर से आगे ले जाया गया.
तीन दशक से अधिक समय तक इस्लामिक गणराज्य का नेतृत्व करने वाले अली खामेनेई के अंतिम संस्कार को ईरानी सरकार ने इजरायल और अमेरिका के साथ पांच सप्ताह तक चले युद्ध के बाद अपनी मजबूती और एकजुटता दिखाने का माध्यम भी बनाया.
ईरानी संसद के स्पीकर और अमेरिका के साथ वार्ता के प्रमुख प्रतिनिधि मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने एक्स (X) पर लिखा, 'इस्लामिक ईरान की गौरवशाली और अजेय जनता ने सर्वसम्मति से अपने शहीद नेता को श्रद्धांजलि दी.'
सरकार को उम्मीद है कि तेहरान में अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में एक करोड़ से अधिक लोग शामिल होंगे. भीड़ को देखते हुए रविवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया और सुरक्षा तथा चिकित्सा सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए.
हाल ही में नियुक्त रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहीदी लगातार दूसरे दिन अंतिम संस्कार में शामिल हुए. हालिया संघर्ष के दौरान वे सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए थे.
वहीं, कुद्स फोर्स के प्रमुख इस्माइल कानी भी लंबे समय बाद सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए.
ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, शनिवार को हमास और लेबनान के हिजबुल्लाह के प्रतिनिधिमंडलों ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से मुलाकात की. इसके अलावा, यमन के हूती आंदोलन और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के प्रतिनिधि भी अंतिम संस्कार समारोह में शामिल हुए. इससे मध्य-पूर्व के सशस्त्र समूहों के साथ ईरान के रिश्तों की अहमियत पूरी दुनिया ने देखी.
खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में उनकी मौत का बदला लेने की मांग रविवार को भी उठी. शोक में डूबे लोगों ने कहा, 'खामेनेई के हत्यारों को सजा मिलनी ही चाहिए. भीड़ आज भी अमेरिका और इजरायल की मौत की नारे लगाती नजर आई.'