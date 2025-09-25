अमेरिका देता है धमकियां और करता है हत्या... ऐसे पक्ष से हम नहीं कर सकते समझौता, खामेनेई की ट्रंप की दो टूक

Ayatollah Ali Khamenei: ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने एक बार फिर देश के परमाणु कार्यक्रम पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत करने की संभावना से इनकार किया है. खामेनेई ने वाशिंगटन पर लगातार अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. खामेनेई ने कहा कि जिस पक्ष का हम सामना कर रहे हैं वह हर मामले में अपने वादे तोड़ता है. वह झूठ बोलता है, सैन्य धमकियां देता है, लोगों की हत्या करता है और परमाणु प्रतिष्ठानों पर बमबारी करता है. हम ऐसे पक्ष के साथ बातचीत और समझौते नहीं कर सकते.

ईरान नहीं करेगा अमेरिका से परमाणु कार्यक्रम पर कोई बात

इससे पहले मंगलवार को तेहरान ने फिर से पुष्टि की कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सीधे बातचीत नहीं करेगा. खामेनेई ने अमेरिका के साथ वार्ता को एक मृत अंत बताया, जबकि संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के मौके पर राजनयिक चर्चा जारी रही. सर्वोच्च नेता की यह टिप्पणी विदेश मंत्री अब्बास अराघची की जर्मनी, फ़्रांस और यूनाइटेड किंगडम (जिन्हें E3 के नाम से जाना जाता है) के राजनयिकों और यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास के साथ हुई बैठक के बाद आई. वार्ता में प्रतिबंधों को फिर से लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो आने वाले दिनों में लागू होने वाले हैं.

अमेरिका के साथ बातचीत फिर से शुरू करना एक अहम मुद्दा बना हुआ है. संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा. खामेनेई ने अपने संबोधन में कहा कि अमेरिका ने वार्ता के नतीजों की घोषणा पहले ही कर दी है. नतीजा यह है कि परमाणु गतिविधियां और संवर्धन बंद हो गए हैं. यह कोई बातचीत नहीं है. यह एक हुक्मनामा है एक थोपा हुआ आदेश है. यह बयान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा ईरान के लिए प्रतिबंधों में राहत बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज करने के तुरंत बाद आया है.

E3 देशों ने ईरान पर लगाया आरोप

ई3 देशों ने तेहरान पर अपनी परमाणु प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, जिसमें 2015 के परमाणु समझौते - संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) के तहत अनुमत स्तर से 40 गुना अधिक यूरेनियम भंडार जमा करना शामिल है. ईरान और अमेरिका सहित विश्व शक्तियों के बीच मूल रूप से हस्ताक्षरित जेसीपीओए ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने के बदले में प्रतिबंध हटा दिए थे. हालांकि, ट्रम्प की तथाकथित अधिकतम दबाव नीति ने 2018 में प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया और शुरुआती विरोध के बावजूद बाइडेन प्रशासन ने भी इस रुख को काफी हद तक जारी रखा. यूरोपीय देशों ने संकेत दिया है कि यदि ईरान अमेरिका के साथ सीधी बातचीत पुनः शुरू करता है, संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निरीक्षकों को अपने परमाणु स्थलों तक पहुंच की अनुमति देता है, तथा संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी संस्था द्वारा निगरानी किए जाने वाले 400 किलोग्राम से अधिक उच्च संवर्धित यूरेनियम को अपने पास रखता है, तो वे प्रतिबंधों की समय-सीमा बढ़ा सकते हैं.