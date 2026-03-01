Advertisement
पहलवी, मोसद्देक, इस्लामी क्रांति के बाद खुमैनी और खामेनेई... अब आगे क्या? ईरानी सियासत का पूरा सफरनामा

पहलवी, मोसद्देक, इस्लामी क्रांति के बाद खुमैनी और खामेनेई... अब आगे क्या? ईरानी सियासत का पूरा सफरनामा

Iran-Israel War: 1925 में रजा शाह पहलवी के सत्ता में आने के साथ ईरान सियासत की जंग शुरु हुई. 1953 में मोहम्मद मोसद्देक के तख्तापलट ने हालात और बदल दिए. 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद रूहोल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में ईरान इस्लामिक गणराज्य बना और उनके बाद अली खामेनेई ने परमाणु नीति और क्षेत्रीय प्रभाव को आगे बढ़ाया. एक सदी में ईरान ने राजशाही से इस्लामिक गणराज्य तक का उथल-पुथल भरा सफर तय किया. आइए जानते ईरान की सियासत का पूरा सफरनामा...

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 01, 2026, 10:55 AM IST
Ayatollah Ali Khamenei: ईरान की राजनीति हमेशा से सत्ता संघर्ष, विदेशी दखल, क्रांतियों और वैचारिक टकराव से भरी रही है. 20वीं सदी की शुरुआत से लेकर आज तक देश ने राजशाही, लोकतांत्रिक प्रयोग, तख्तापलट और इस्लामी गणराज्य इन सभी को देखा है. आइए समझते हैं कि ईरान में किसने कब सत्ता संभाली और कैसे सत्ता परिवर्तन हुआ...

पहलवी दौर की शुरुआत: 1925 का तख्तापलट

1925 में रजा शाह पहलवी ने विद्रोह के बाद सत्ता संभाली और काजार वंश का अंत कर पहलवी राजवंश की स्थापना की. उन्होंने आधुनिकता और केंद्रीकरण पर जोर दिया. हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी की ओर झुकाव के आरोपों के बीच ब्रिटेन और सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया और उन्हें पद छोड़ना पड़ा. इसके बाद उनके बेटे मोहम्मद रजा पहलवी को शाह बनाया गया.

ईरान में मोसद्देक का दौर

1951 में करिश्माई नेता माने जाने वाले मोहम्मद मोसद्देग ईरान के प्रधानमंत्री बने. उन्होंने एंग्लो-ईरानी ऑयल कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया. यह कदम देश में बेहद लोकप्रिय हुआ, लेकिन पश्चिमी शक्तियों को रास नहीं आया. अमेरिका और ब्रिटेन को आशंका थी कि मोसद्देक सोवियत प्रभाव में जा सकते हैं.

जिसके बाद 1953 में CIA और ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों की मदद से मोसद्देक के खिलाफ तख्तापलट हुआ उन्हें गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया गया और शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सत्ता फिर बहाल हुई. इसके बाद शाह का शासन अधिक केंद्रीकृत और दमनकारी होता गया. शाह ने ‘व्हाइट रिवोल्यूशन’ के जरिए आर्थिक और सामाजिक सुधार किए. महिलाओं को अधिकार मिले और देश ने तेज आर्थिक विकास देखा. लेकिन राजनीतिक दमन, असमानता और पश्चिमी प्रभाव के कारण जनता में असंतोष बढ़ता गया. 1970 के दशक तक उन्हें अमेरिका की कठपुतली कहा जाने लगा.

1979 की इस्लामी क्रांति

जनवरी 1979 में शाह देश छोड़कर चले गए. फरवरी 1979 में निर्वासन से लौटे धार्मिक नेता रूहोल्लाह खुमैनी ने सत्ता संभाली. ईरान राजशाही से इस्लामी गणराज्य बन गया. खुमैनी को सुप्रीम लीडर घोषित किया गया और देश में इस्लामी शासन लागू हुआ.

खुमैनी के सत्ता में आने के कुछ ही समय बाद तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाया गया. अमेरिका और ईरान के रिश्ते यहीं से गंभीर रूप से बिगड़ गए. इसी दौर में ईरान-इराक युद्ध (1980-88) भी हुआ. 1989 में सलमान रुश्दी की किताब ‘The Satanic Verses’ पर खुमैनी ने फतवा जारी किया. इससे ईरान के पश्चिमी देशों से रिश्ते और तनावपूर्ण हो गए. 

रूहोल्लाह खुमैनी की मौत के बाद खामेनेई बने सुप्रीम लीडर

1989 में रूहोल्लाह खुमैनी के निधन के बाद अली खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया. उस समय वे राष्ट्रपति थे, लेकिन उन्हें सर्वोच्च धार्मिक प्राधिकारी (मरजा) का दर्जा प्राप्त नहीं था. संविधान में संशोधन कर सुप्रीम लीडर की शर्तों को बदला गया और खामेनेई को देश का सर्वोच्च राजनीतिक-धार्मिक नेता बना दिया गया.

सुप्रीम लीडर के रूप में खामेनेई के पास सेना, न्यायपालिका, सरकारी मीडिया और प्रमुख संस्थानों पर अंतिम अधिकार था. वे सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ थे और सीधे तौर पर IRGC पर नियंत्रण रखते थे. विदेश नीति और परमाणु कार्यक्रम जैसे रणनीतिक फैसलों में उनकी निर्णायक भूमिका रहती थी.

इस बीच, 1997 में मोहम्मद खातमी राष्ट्रपति बने और सुधारों की बात की. उन्होंने सऊदी अरब से संबंध सुधारे और अंतरराष्ट्रीय संवाद बढ़ाया. लेकिन 2005 में महमूद अहमदीनेजाद के सत्ता में आने के बाद नीति फिर कठोर हो गई.  अमेरिका और इसरायल विरोध ईरानी विदेश नीति का स्थायी हिस्सा बना रहा. 11 सितंबर 2001 के अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने अमेरिका के प्रति संवेदना जताई. हालांकि बाद में दोनों देशों के रिश्ते फिर तनावपूर्ण हो गए, खासकर परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों को लेकर. 

परमाणु कार्यक्रम और पश्चिम से टकराव

खामेनेई के नेतृत्व में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को राष्ट्रीय अधिकार बताया. 2015 में हुए परमाणु समझौते (JCPOA) को उन्होंने सशर्त समर्थन दिया, लेकिन अमेरिका के समझौते से बाहर निकलने के बाद ईरान ने फिर यूरेनियम संवर्धन बढ़ाया. पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद उन्होंने रेजिस्टेंस इकॉनमी की नीति पर जोर दिया.

खामेनेई ने मध्य पूर्व में ईरान के प्रभाव को बढ़ाने की रणनीति अपनाई. इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में ईरान समर्थित समूहों को समर्थन मिला. इसे 'Axis of Resistance' की नीति कहा गया, जिसका उद्देश्य अमेरिका और इसरायल के प्रभाव को चुनौती देना था.

खामेनेई के कार्यकाल में सुधारवादी और कट्टरपंथी गुटों के बीच संघर्ष जारी रहा. 2009 के ग्रीन मूवमेंट, 2019 के आर्थिक विरोध और 2022 के महिला-आधारित प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई हुई. आलोचकों का आरोप है कि राजनीतिक स्वतंत्रता सीमित हुई है, जबकि समर्थक इसे व्यवस्था की स्थिरता बताते हैं.

खामेनेई खुद को इस्लामी क्रांति के मूल सिद्धांतों का रक्षक मानते थे. वे अमेरिका को 'ग्रेट सैटन' और इसरायल को अवैध राज्य बताते रहे. उनके भाषणों में आत्मनिर्भरता, इस्लामी पहचान और पश्चिमी प्रभाव के विरोध पर जोर दिखता था. इस बीच, आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी ने जनता में असंतोष बढ़ाया है. निर्वासन में रह रहे शाह के बेटे रेजा पहलवी समय-समय पर बदलाव की अपील करते रहे हैं. हालांकि उनकी संभावित वापसी को लेकर देश में मतभेद हैं.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा

