Advertisement
trendingNow13103420
Hindi Newsदुनियाखामेनेई ने क्यों छोड़ा 37 साल पुराना रिवाज? ट्रंप की धमकी के बीच ईरान में खामोशी से उठे बड़े सवाल

खामेनेई ने क्यों छोड़ा 37 साल पुराना रिवाज? ट्रंप की धमकी के बीच ईरान में खामोशी से उठे बड़े सवाल

US-Iran Tension: अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव और संभावित सैन्य हमले की आशंकाओं के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने 8 फरवरी को वायु सेना कमांडरों की वार्षिक बैठक में हिस्सा नहीं लिया. 1989 के बाद पहली बार यह 37 साल पुरानी परंपरा टूटी है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 09, 2026, 01:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Ayatollah Ali Khamenei: अमेरिका की ओर से संभावित सैन्य हमले की धमकियों और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती अमेरिकी सैन्य तैनाती के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने एक अहम परंपरा तोड़ दी है. खामेनेई ने 8 फरवरी को वायु सेना के कमांडरों के साथ होने वाली वार्षिक बैठक में हिस्सा नहीं लिया, जो उन्होंने 1989 में सत्ता संभालने के बाद से हर साल निभाई थी. यह पहली बार है जब वे इस कार्यक्रम से अनुपस्थित रहे हैं.

क्यों बैठक में शामिल नहीं हुए खामेनेई

ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, खामेनेई कोविड-19 महामारी के दौरान भी इस बैठक में शामिल हुए थे, ऐसे में मौजूदा अनुपस्थिति को असाधारण माना जा रहा है. बता दें कि ये वार्षिक सम्मेलन 8 फरवरी 1979 की उस ऐतिहासिक घटना की याद में आयोजित होता है, जब ईरानी वायु सेना के अधिकारियों ने शाह के पहलवी शासन के खिलाफ खड़े होकर इस्लामी क्रांति के नेता रुहोल्लाह खुमैनी के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी. खुमैनी ही बाद में इस्लामी गणराज्य के पहले सर्वोच्च नेता बने और खामेनेई उनके उत्तराधिकारी रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

पिछले 4 दशकों में यह दिन ईरान की राजनीतिक और सैन्य परंपरा का प्रतीक बन चुका है. हर साल इसी तारीख को वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारी और कमांडर देश के धार्मिक नेतृत्व से मुलाकात करते रहे हैं. हालांकि इस साल खामेनेई की जगह ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अब्दोलरहीम मूसावी ने सेना और वायु सेना के कमांडरों को संबोधित किया.

ईरान-अमेरिका के बीच जारी है तनाव

बता दें कि खामेनेई की अनुपस्थिति ऐसे समय में हुई है जब तेहरान और वाशिंगटन के बीच तनाव चरम पर है. अमेरिका ने हाल के हफ्तों में खाड़ी और मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी को काफी बढ़ा दिया है, जिससे ईरान पर संभावित अमेरिकी हमले की आशंका गहराई है. 

ईरान ने बार-बार चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ने उस पर हमला किया तो इसका असर पूरे मध्य पूर्व में पड़ेगा। तेहरान का कहना है कि किसी भी अमेरिकी कार्रवाई से क्षेत्रीय स्तर पर व्यापक संघर्ष छिड़ सकता है। यह बयान जून 2025 में हुए 12 दिनों के ईरान-इजराइल संघर्ष की पृष्ठभूमि में भी देखा जा रहा है, जिसने पहले ही क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ा दी थी.

युद्धविराम के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच मतभेद खत्म नहीं हुए हैं. वाशिंगटन चाहता है कि किसी भी संभावित वार्ता में ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को भी शामिल किया जाए, जबकि तेहरान केवल अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए तैयार है. इस गतिरोध ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया है.

ये भी पढ़ें: बॉन्डी बीच, जहां अकरम ने बिछाईं 15 लाशें- वहीं पहुंचे इजराइल के राष्ट्रपति, यरूशलम से पत्थर क्यों लेकर गए?

इसी बीच अमेरिका ने जनवरी के अंत में अपना विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात किया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एफ-15 लड़ाकू विमान, एमक्यू-9 रीपर ड्रोन और ए-10सी थंडरबोल्ट II जैसे हमलावर विमान भी क्षेत्र में पहुंच चुके हैं. उपग्रह तस्वीरों से यह भी संकेत मिले हैं कि अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत और निगरानी ड्रोन लगातार सक्रिय हैं.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

US-Iran tensionAyatollah Ali KhameneiTrump

Trending news

तरनतारन में खूनी प्रेम कहानी का अंत! क्लासरूम में पहले सहपाठी को मारी गोली, फिर...
Tarn Taran
तरनतारन में खूनी प्रेम कहानी का अंत! क्लासरूम में पहले सहपाठी को मारी गोली, फिर...
कौन दिला सकता है भारत रत्न? सावरकर से सम्मान बढ़ने की बात सुन भागवत से भड़का विपक्ष
mohan bhagwat news
कौन दिला सकता है भारत रत्न? सावरकर से सम्मान बढ़ने की बात सुन भागवत से भड़का विपक्ष
जिस भाषण पर बजती रही ताली, उससे पहले डर गए थे विवेकानंद- PM मोदी ने सुनाया किस्सा
Pariksha Pe Charcha 2026
जिस भाषण पर बजती रही ताली, उससे पहले डर गए थे विवेकानंद- PM मोदी ने सुनाया किस्सा
बजट सत्र में गिरेगी स्पीकर की कुर्सी? बवाल के बीच कर ली अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी
om birla
बजट सत्र में गिरेगी स्पीकर की कुर्सी? बवाल के बीच कर ली अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी
चूहे मारने की दवा, बेहोशी और 'सरहद' पार! 8 महीने बाद PAK की कैद से लौटेगा देश का लाल
amritpal
चूहे मारने की दवा, बेहोशी और 'सरहद' पार! 8 महीने बाद PAK की कैद से लौटेगा देश का लाल
Parliament session Live: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष! बजट सत्र के दूसरे हिस्से में होगा बड़ा 'धमाका'
parliament session live
Parliament session Live: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष! बजट सत्र के दूसरे हिस्से में होगा बड़ा 'धमाका'
मंदिर की चौखट पर नहीं, संविधान की आत्मा पर फैसला; ईसाई पादरियों की एंट्री पर केरल...
Kerala
मंदिर की चौखट पर नहीं, संविधान की आत्मा पर फैसला; ईसाई पादरियों की एंट्री पर केरल...
जब अचानक पाक बॉर्डर पर भेजी गई फौज, आर्मी चीफ ने पीएम से पूछा- क्या आदेश है?
Indian Army news
जब अचानक पाक बॉर्डर पर भेजी गई फौज, आर्मी चीफ ने पीएम से पूछा- क्या आदेश है?
गोगोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असम CM के आरोप, 10 प्वाइंट्स में समझें पूरी कहानी
Himanta Biswa Sarma
गोगोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असम CM के आरोप, 10 प्वाइंट्स में समझें पूरी कहानी
भारत माता की जय से नहीं...ओवैसी ने क्यों कहा- हम बहादुर शाह जफर को क्या जवाब देंगे?
Aaduddin Owaisi
भारत माता की जय से नहीं...ओवैसी ने क्यों कहा- हम बहादुर शाह जफर को क्या जवाब देंगे?