Ayatollah Khamenei Funeral: जिस शहर में पैदा हुए थे खामेनेई, वहीं दफनाए जाएंगे; सबसे पवित्र शहर में तैयारी शुरू

Ayatollah Ali Khamenei Funeral: अयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद कई लोगों के जहन में सवाल था कि उनका अंतिम संस्कार कब होगा और कहां होगा? अब इस बारे में बड़ा अपडेट आ गया है. ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि पूर्व सुप्रीम लीडर खामेनेई को देश के सबसे पवित्र शहरों में से एक में दफनाने की तैयारी कर रहा है. इससे पहले एक बहुत बड़ा आयोजन भी होगा, जहां लाखों की तादाद में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है.

ईरान की अर्ध-सरकारी न्यूज एजेंसी 'Fars' का हवाला देते हुए, एएफपी ने बताया कि उन्हें पूर्वोत्तर शहर मशहद में दफनाया जाएगा, जहां उनका जन्म हुआ था और जहां उनके पिता को पूजनीय इमाम रजा तीर्थ में दफनाया गया है. आखिरी रस्मों से पहले तेहरान में एक भव्य विदाई समारोह आयोजित किया जाएगा, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर यह जानकारी दी है. हालांकि अंतिम संस्कार की तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है.

यह भी पढ़ें: क्या खामेनेई को कफन नहीं पहनाया जाएगा; नहलाए बिना उन्हीं कपड़ों में कर दिया जाएगा दफन?

Add Zee News as a Preferred Source

ईरान का मशहद शहर क्या है?

मशहद शहर ईरान के उत्तर पूर्व में मौजूद है और शिया मुसलमानों के लिए दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक है. यहां हर साल लाखों की तादाद में तीर्थयात्री आते हैं. इस शहर के नाम की बात करें तो यह अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब 'शहादत वाली जगह' होता है. इस शहर का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहां आठवें इमाम रजा की 818 ईस्वी में यहां शहादत हुई थी और फिर यहीं पर दफनाया गया था. उन्हीं के मकबरे के बाद यह शहर धीरे-धीरे यहां विकसित हुआ और आज ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर बन चुका है.

मशहद शहर के बारे में कुछ और जानकारी दें तो यह सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि एक बड़ा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है. यहां की आबादी 30 लाख है और यहां की अर्थव्यस्था धार्मिक पर्यटन, व्यापार और कृषि का बड़ा योगदान है. मशहद के आसपास के इलाके में केसर (Saffron) और जिरा (Cumin) की खेती मशहूर है.

36 वर्षों तक रहे ईरान के सर्वोच्च नेता

अयातुल्ला खामेनेई पिछले 36 वर्षों से ईरान के सर्वोच्च नेता के पद पर थे. हालांकि पिछले शुक्रवार को इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमले में खामेनेई की मौत हो गई. उनकी मृत्यु की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर की, जिसकी पुष्टि बाद में ईरानी शासन ने भी की.