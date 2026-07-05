'ईरान ने अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी...' खामेनेई के जनाजे के बीच भारतीय शख्स का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस!

ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार के बीच इंटरनेट पर एक भारतीय पंडित का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो ने न सिर्फ भारत बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों का ध्यान खींच लिया है. ईरानी सरकार के निमंत्रण पर भारत से कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं. इनमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पंडित विजय कुमार शर्मा भी शामिल हैं, जिनका कुद्स डे पर दिया गया भाषण इंटरनेट पर वायरल हो गया है. वायरल हो रहे वीडियो में पंडित शर्मा अमेरिका की कड़े शब्दों में आलोचना करते और ईरान की ताकत की तारीफ करते नजर आ रहे हैं.
बता दें कि लगभग 4 महीने पहले 28 फरवरी को एक अमेरिकी-इजरायली हवाई हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्लाह खामेनेई की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब तेहरान में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है. ईरान सरकार के न्यौते पर भारत से कई बड़ी हस्तियां इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची हैं.
इसी को लेकर प्रयागराज के पंडित विजय कुमार शर्मा का वीडियो वायरल हो रहा है, जो उनके कुद्स डे के भाषम का बताया जा रहा है. वीडियो में शर्मा कह रहे हैं कि ईरान वो देश है जो कभी अमेरिका से नहीं डरा... हमें ईरान का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि सालों से पूरी दुनिया इस इंतजार में थी कि कोई आए और अमेरिका को उसकी जगह दिखाए. ईरान ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया.
कुद्स दिवस के एक कार्यक्रम में पंडित विजय कुमार शर्मा का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने अमेरिकी प्रभाव के खिलाफ ईरान के प्रतिरोध का समर्थन किया है. अपने भाषण में उन्होंने कहा कि बहुत से लोग लंबे समय से किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे जो अमेरिका को घुटनों पर ला… pic.twitter.com/HFdBU9csKX
State Mirror Hindi (@statemirrornewz) July 4, 2026
उन्होंने आगे ईरानी लोगों के हिम्मत की तारीफ करते हुए कहा कि हुसैनीयत का मतलब ही मजलूमों यानी दबे-कुचले लोगों के साथ खड़ा होना, और खामेनेई हमेशा गरीबों और मजलूमों के हक के लिए खड़े रहे. इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय यूजर्स के बीच नई बहस शुरू हो गई है कि क्या ईरान का इस तरह खुलकर समर्थन करना सही है या भारत को एक संतुलित रुख अपनाना चाहिए.
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को भी इस अंतिम संस्कार में शामिल होने का न्यौता भेजा था. भारत से कई अलग-अलग प्रतिनिधिमंडलों ने तेहरान पहुंचकर खामेनेई को श्रद्धांजलि दी है-
3 जुलाई को पहला ग्रुप
कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और अंजुमन-ए-शरिया शियान के अध्यक्ष आगा सैयद हसन मोसवी अल सफवी तेहरान पहुंचे.
4 जुलाई को सरकारी प्रतिनिधि
केंद्रीय राज्य मंत्री पबित्र मार्गेरिटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने भारत सरकार और देश की जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की.
6 जुलाई
आयतुल्लाह खामेनेई का मुख्य जनाजा निकाला जाएगा. फिलहाल उनका पार्थिव शरीर तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मोसल्ला में आम जनता के दर्शन के लिए रखा गया है.
7 जुलाई
पवित्र शहर कोम में धार्मिक रस्में निभाई जाएंगी.
9 जुलाई
खामेनेई के गृहनगर मश्हाद में उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा.