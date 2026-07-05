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'ईरान ने अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी...' खामेनेई के जनाजे के बीच भारतीय शख्स का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस!

ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार के बीच एक भारतीय पंडित का पुराना भाषण अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. अमेरिका और ईरान को लेकर दिए गए उनके बयान ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 05, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 04:34 PM IST
'ईरान ने अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी...' खामेनेई के जनाजे के बीच भारतीय शख्स का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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