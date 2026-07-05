'ईरान ने अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी...' खामेनेई के जनाजे के बीच भारतीय शख्स का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस!

ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार के बीच इंटरनेट पर एक भारतीय पंडित का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो ने न सिर्फ भारत बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों का ध्यान खींच लिया है. ईरानी सरकार के निमंत्रण पर भारत से कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं. इनमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पंडित विजय कुमार शर्मा भी शामिल हैं, जिनका कुद्स डे पर दिया गया भाषण इंटरनेट पर वायरल हो गया है. वायरल हो रहे वीडियो में पंडित शर्मा अमेरिका की कड़े शब्दों में आलोचना करते और ईरान की ताकत की तारीफ करते नजर आ रहे हैं.