कौन हैं मोजतबा खामेनेई? मौलवी से लेकर IRGC के सिपाही तक, ईरान के अगले सुप्रीम लीडर की पूरी कहानी

Mojtaba khamenei next iran supreme leader: मिडल ईस्ट के इतिहास में शनिवार की सुबह एक ऐसे भूकंप की तरह आई जिसने पूरी दुनिया के शक्ति समीकरणों को हिलाकर रख दिया है. अमेरिका और इजरायल के एक भयानक हमले में ईरान के सबसे ताकतवर शख्स, सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है. इस महाविनाशक हमले ने न केवल ईरान बल्कि पूरी दुनिया को सोच में डाल दिया है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह ईरान में अयातुल्ला शासन के अंत की शुरुआत है या फिर सत्ता की चाबी एक नए हाथ में जाने वाली है.

रिपोर्ट्स की मानें तो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने सत्ता के खालीपन को भरने के लिए मुजतबा खामेनेई का नाम आगे बढ़ाया है. 1969 में मशहद में जन्मे मुजतबा सिर्फ अयातुल्ला के बेटे नहीं हैं, बल्कि वे एक मंझे हुए मौलवी और पूर्व IRGC सैनिक भी रह चुके हैं. जहां एक ओर ईरान 'विलायत-ए-फकीह' के कड़े धार्मिक नियमों के तहत नए नेता की तलाश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सात देशों में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी मिसाइलें कहर बरपा रही हैं. अब सवाल ये उठता है कि क्या मुजतबा अपने पिता की विरासत को बचा पाएंगे. आइए, इस खास खबर में समझते हैं मुजतबा सत्ता के इतने करीब कैसे पहुंचे.

कौन हैं मोजतबा खामेनेई?

मोजतबा खामेनेई का जन्म वर्ष 1969 में ईरान के मशहूर शहर मशहद में हुआ था. वो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के दूसरे बेटे हैं. शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने धार्मिक शिक्षा की राह चुनी. उन्होंने अपने पिता और दूसरे बड़े धार्मिक विद्वानों से इस्लामी धर्मशास्त्र की पढ़ाई की, बाद में वो मौलवी बने और आज ईरान के प्रसिद्ध धार्मिक शिक्षण केंद्र कुम सेमिनरी में छात्रों को पढ़ाते हैं. धार्मिक दुनिया में उनकी पहचान एक प्रभावशाली शिक्षक और विचारक के रूप में मानी जाती है.

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में किया था काम

पढ़ाई पूरी करने के बाद मोजतबा खामेनेई ने 1987 में ईरान की ताकतवर सुरक्षा संस्था इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में भी सेवाएं दी थी. ये वही दौर था जब ईरान और इराक के बीच युद्ध अपने अंतिम चरण में था. धीरे-धीरे उन्होंने सुरक्षा तंत्र के भीतर मजबूत संबंध बना लिए. 2000 के दशक की शुरुआत तक उनके संपर्क न सिर्फ सैन्य अधिकारियों से हो चुके थे बल्कि कई बड़े धार्मिक नेताओं से भी बन गए थे. इसी नेटवर्क ने उन्हें ईरान की सत्ता व्यवस्था के बेहद करीब पहुंचा दिया. यही वजह है कि आज उनका नाम देश के सबसे प्रभावशाली शक्ति केंद्रों से जोड़ा जाता है.

नेता की बेटी से शादी कर बढ़ाई अपनी ताकत

मोजतबा खामेनेई का पारिवारिक रिश्ता भी ईरान की राजनीति से गहराई से जुड़ा हुआ है. उनकी शादी जहरा हद्दाद आदेल से हुई है. वो ईरान के पूर्व संसद अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता घोलाम अली हद्दाद आदेल की बेटी हैं. दोनों के तीन बच्चे हैं. इस रिश्ते के बाद उनका जुड़ाव राजनीतिक परिवारों से और मजबूत हो गया. ईरान की सत्ता व्यवस्था में ऐसे रिश्तों को काफी जरूरी माना जाता है. यही कारण है कि मोजतबा खामेनेई को केवल धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक मजबूत राजनीतिक चेहरा भी माना जाने लगा.

सरकारी धन के दुरुपयोग का गंभीर आरोप

राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा वर्ष 2005 और 2009 के राष्ट्रपति चुनावों के समय हुई. इन चुनावों में उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के समर्थन में सक्रिय भूमिका निभाई थी. खासतौर पर 2009 के चुनाव के बाद बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए. इन प्रदर्शनों को बाद में ग्रीन मूवमेंट कहा गया है. आरोप लगे कि चुनाव में धांधली हुई थी. कहा जाता है कि मोजतबा खामेनेई ने इन सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने में अहम भूमिका निभाई. आगे चलकर अहमदीनेजाद से उनके संबंध खराब हो गए. पूर्व राष्ट्रपति ने उन पर सरकारी धन के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप भी लगाए थे.

मोजतबा खामेनेई को ईरान की क्षेत्रीय रणनीति में भी एक बड़ा चेहरा माना जाता है. खास तौर पर ईरान समर्थित संगठनों जैसे हिज्बुल्लाह और दूसरे शिया लड़ाकू गुटों के साथ तालमेल में उनकी भूमिका बताई जाती है. सुरक्षा और राजनीति से जुड़े उनके गहरे संबंधों ने वर्षों से यह अटकलें तेज कर दी हैं कि वह अपने पिता के बाद ईरान के अगले सुप्रीम लीडर बन सकते हैं. उनके समर्थक उन्हें मजबूत विकल्प मानते हैं. वहीं आलोचकों का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो ईरान की सत्ता एक ही परिवार तक सिमट सकती है. यह बात इस्लामी गणराज्य की मूल सोच के खिलाफ मानी जाती है. फिर भी मौजूदा हालात में मोजतबा खामेनेई को सबसे मजबूत दावेदारों में गिना जा रहा है.

