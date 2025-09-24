चाहे धमकी दो, बम गिराओ, लेकिन हम झुकने वाले नहीं...ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका को खुला चैलेंज
Advertisement
trendingNow12934409
Hindi Newsदुनिया

चाहे धमकी दो, बम गिराओ, लेकिन हम झुकने वाले नहीं...ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका को खुला चैलेंज

Iran supreme leader rejects direct nuclear talks with US: ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने मंगलवार को हमेशा की तरह फिर हुंकार भरी है. उन्होंने साफ शब्‍दों में कह दिया है कि अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता नहीं होगी. यह देश के हितों के खिलाफ है. उन्होंने साथ ही यह भी कह दिया है कि कोई भी धमकी, बमबारी ईरान के परमाणु कार्यक्रम की क्षमता कम नहीं कर सकती. जानें पूरा मामला.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 24, 2025, 08:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चाहे धमकी दो, बम गिराओ, लेकिन हम झुकने वाले नहीं...ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका को खुला चैलेंज

Iran supreme leader nuclear program: ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह सैय्यद अली खामेनेई ने अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि धमकियां और हमले ईरान की परमाणु क्षमता को नहीं रोक सकते. खामेनेई ने अमेरिका पर वार्ता के नाम पर हुक्म चलाने का आरोप लगाया और इसे देश के हितों के लिए नुकसानदायक बताया है.

अमेरिका से कोई बातचीत नहीं
तेहरान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने मौजूदा परिस्थितियों में अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि यह ईरान के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति नहीं करेगा. खामेनेई ने मंगलवार को एक टेलीविज़न संबोधन में कहा, "मौजूदा परिस्थितियों में, अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत, सबसे पहले, हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए कोई मददगार नहीं है, इससे हमें कोई लाभ नहीं होगा और इससे कोई नुकसान नहीं होगा."

अमेरिका बात नहीं हुक्म देता है
उन्होंने आगे कहा कि इससे ईरान को "बड़ा" नुकसान भी होगा, जिनमें से कुछ "अपूरणीय" हो सकते हैं. खामेनेई ने आगे कहा, "अमेरिका ने पहले से ही वार्ता का नतीजा तय कर लिया है. वे चाहते हैं कि हम अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करें और यूरेनियम संवर्धन रोक दें. यह वार्ता नहीं, बल्कि हुक्म थोपना है." उन्होंने जोर देकर कहा कि यूरेनियम संवर्धन ईरान के लिए जरूरी है, जो कृषि, चिकित्सा, विनिर्माण और बिजली उत्पादन में काम आता है. खामेनेई ने स्पष्ट किया, "हम दुनिया के उन 10 देशों में से हैं जो यूरेनियम संवर्धन कर सकते हैं. हम परमाणु हथियार नहीं चाहते, न अब, न भविष्य में.

Add Zee News as a Preferred Source

हमें किसी का खौफ नहीं
खामेनेई ने हाल के इजरायली और अमेरिकी हमलों का जिक्र किया, जिसमें जून में ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बमबारी हुई. इन हमलों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए. उन्होंने कहा, "चाहे धमकी दो, चाहे बम गिराओ, हमारी परमाणु क्षमता को कोई नहीं रोक सकता. हमारे पास दर्जनों बड़े वैज्ञानिक, सैकड़ों शोधकर्ता और हजारों स्नातक परमाणु क्षेत्र में काम कर रहे हैं." शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार, खामेनेई ने इसे ईरान की ताकत बताया और कहा कि यह क्षमता देश के विकास के लिए है.

अमेरिका का इतिहास झूठ और धोखे का है
2015 में हुए परमाणु समझौते (जेसीपीओए) का जिक्र करते हुए खामेनेई ने कहा कि अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने वादे तोड़े. 2018 में अमेरिका ने समझौते से हटकर ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए. यूरोपीय देशों ने भी अपने वादों का पालन नहीं किया. इसके जवाब में ईरान ने अपनी प्रतिबद्धताओं को कम किया. खामेनेई ने कहा, "अमेरिका का इतिहास झूठ और धोखे से भरा है. उनके साथ वार्ता करना गतिरोध है."

खामेनेई के बयान से बढ़ सकता है तनाव
खामेनेई का यह सख्त रुख क्षेत्र में तनाव बढ़ा सकता है. अप्रैल में ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता शुरू हुई थी, लेकिन जून में इजरायल के हमलों और फिर अमेरिकी बमबारी ने स्थिति को बिगाड़ दिया. विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान ईरान की नीति में सख्ती दर्शाता है और क्षेत्रीय शांति के लिए चुनौती बन सकता है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Ayatollah Khamenei

Trending news

PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
World News
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
west bengal rain
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
Weather
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
Teranga Politics
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
DNA
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
DNA
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
DNA Analysis
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
weather update
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
Karnataka News in Hindi
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
Kolkata rain
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
;