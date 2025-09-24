चाहे धमकी दो, बम गिराओ, लेकिन हम झुकने वाले नहीं...ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका को खुला चैलेंज

Iran supreme leader nuclear program: ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह सैय्यद अली खामेनेई ने अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि धमकियां और हमले ईरान की परमाणु क्षमता को नहीं रोक सकते. खामेनेई ने अमेरिका पर वार्ता के नाम पर हुक्म चलाने का आरोप लगाया और इसे देश के हितों के लिए नुकसानदायक बताया है.

अमेरिका से कोई बातचीत नहीं

तेहरान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने मौजूदा परिस्थितियों में अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि यह ईरान के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति नहीं करेगा. खामेनेई ने मंगलवार को एक टेलीविज़न संबोधन में कहा, "मौजूदा परिस्थितियों में, अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत, सबसे पहले, हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए कोई मददगार नहीं है, इससे हमें कोई लाभ नहीं होगा और इससे कोई नुकसान नहीं होगा."

अमेरिका बात नहीं हुक्म देता है

उन्होंने आगे कहा कि इससे ईरान को "बड़ा" नुकसान भी होगा, जिनमें से कुछ "अपूरणीय" हो सकते हैं. खामेनेई ने आगे कहा, "अमेरिका ने पहले से ही वार्ता का नतीजा तय कर लिया है. वे चाहते हैं कि हम अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करें और यूरेनियम संवर्धन रोक दें. यह वार्ता नहीं, बल्कि हुक्म थोपना है." उन्होंने जोर देकर कहा कि यूरेनियम संवर्धन ईरान के लिए जरूरी है, जो कृषि, चिकित्सा, विनिर्माण और बिजली उत्पादन में काम आता है. खामेनेई ने स्पष्ट किया, "हम दुनिया के उन 10 देशों में से हैं जो यूरेनियम संवर्धन कर सकते हैं. हम परमाणु हथियार नहीं चाहते, न अब, न भविष्य में.

हमें किसी का खौफ नहीं

खामेनेई ने हाल के इजरायली और अमेरिकी हमलों का जिक्र किया, जिसमें जून में ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बमबारी हुई. इन हमलों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए. उन्होंने कहा, "चाहे धमकी दो, चाहे बम गिराओ, हमारी परमाणु क्षमता को कोई नहीं रोक सकता. हमारे पास दर्जनों बड़े वैज्ञानिक, सैकड़ों शोधकर्ता और हजारों स्नातक परमाणु क्षेत्र में काम कर रहे हैं." शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार, खामेनेई ने इसे ईरान की ताकत बताया और कहा कि यह क्षमता देश के विकास के लिए है.

अमेरिका का इतिहास झूठ और धोखे का है

2015 में हुए परमाणु समझौते (जेसीपीओए) का जिक्र करते हुए खामेनेई ने कहा कि अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने वादे तोड़े. 2018 में अमेरिका ने समझौते से हटकर ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए. यूरोपीय देशों ने भी अपने वादों का पालन नहीं किया. इसके जवाब में ईरान ने अपनी प्रतिबद्धताओं को कम किया. खामेनेई ने कहा, "अमेरिका का इतिहास झूठ और धोखे से भरा है. उनके साथ वार्ता करना गतिरोध है."

खामेनेई के बयान से बढ़ सकता है तनाव

खामेनेई का यह सख्त रुख क्षेत्र में तनाव बढ़ा सकता है. अप्रैल में ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता शुरू हुई थी, लेकिन जून में इजरायल के हमलों और फिर अमेरिकी बमबारी ने स्थिति को बिगाड़ दिया. विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान ईरान की नीति में सख्ती दर्शाता है और क्षेत्रीय शांति के लिए चुनौती बन सकता है.