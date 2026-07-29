Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /PoJK में भड़की आज़ादी की आग, खूनी दमन में 30 से अधिक मौतें, 13 स्कूलों का रजिस्ट्रेशन रद्द; मीरपुर भेजे जा रहे एक्‍स्‍ट्रा जवान

PoJK में भड़की 'आज़ादी' की आग, खूनी दमन में 30 से अधिक मौतें, 13 स्कूलों का रजिस्ट्रेशन रद्द; मीरपुर भेजे जा रहे एक्‍स्‍ट्रा जवान

PoJK Protest Latest Updates: PoJK में 'आज़ादी' की आग भड़क गई है. इस आग को शांत करने के लिए पाकिस्तानी फौज ने अपनी आदत के अनुसार खूनी दमन तेज कर दिया है. पिछले 48 घंटे में वहां पर 30 से अधिक मौतें हो गई हैं. वहीं 13 स्कूलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. इन स्कूलों के बच्चों और टीचर्स का कसूर ये था कि उन्होंने प्रोटेस्ट में भाग लिया था.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 29, 2026, 05:34 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:33 AM IST
PoJK में भड़की 'आज़ादी' की आग, खूनी दमन में 30 से अधिक मौतें, 13 स्कूलों का रजिस्ट्रेशन रद्द; मीरपुर भेजे जा रहे एक्‍स्‍ट्रा जवान

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
विदेशी महिला ने मुंबई के अस्पताल में दिया बच्चे को जन्म! बोली- 'यहां मिला प्यार...
Netherlands woman16 min ago
2
Microsoft Cybersecurity AI27 min ago
3
Entertainment News Live Updates28 min ago
4
us30 min ago
5
Commonwealth Games 202636 min ago