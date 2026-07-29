Latest Hindi News on PoJK Protests: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में इस वक्त बगावत की ऐसी आग सुलग रही है, जिसे बुझाना पाकिस्तानी थल सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर और वहां की कठपुतली सरकार के बस से बाहर हो चुका है. अपने बुनियादी अधिकारों, महंगाई और पाकिस्तानी हुकूमत के अत्याचारों के खिलाफ सड़कों पर उतरी निहत्थी जनता पर पाकिस्तानी सुरक्षा बल लगातार गोलियों की बौछार कर कर रहे हैं. बीते 48 घंटों के भीतर ही वहां पर 30 से ज्यादा बेगुनाह नागरिकों की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद से पूरा इलाका बारूद के ढेर पर बैठा नजर आ रहा है.
पाकिस्तानी ताकतों की बर्बरता का सबसे खौफनाक और शर्मनाक चेहरा मीरपुर में देखने को मिला. वहां की बिलाल मस्जिद में इबादत कर रहे नमाजियों पर सुरक्षा बलों ने अंधाधुंध फायरिंग की. पाकिस्तानी रेंजर्स ने मस्जिद में घुसकर खरियान निवासी और मस्जिद के इमाम मौलाना इनायतुल्लाह के सिर में गोली मारकर उनकी निर्मम हत्या कर दी.
इसके साथ ही सड़कों पर जो मिला, उस पर गोलियां बरसाईं गई. घायल लोगों को अस्पताल नहीं ले जाने दिया गया. उन्हें गाड़ियों में भरकर रेंजर्स के जवान अपने साथ ले गए. जो लोग किसी तरह अस्पताल पहुंचने में कामयाब हो गए, उन्हें इलाज नहीं दिया जा रहा है. पुरुषों के साथ ही महिलाओं को भी घसीट-घसीटकर मारा जा रहा है. पूरे पीओजेके इलाके में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है.
पाकिस्तानी दमन चक्र यहीं नहीं रुका. आंदोलन को जनसमर्थन मिलने से बौखलाई कठपुतली सरकार ने उन 13 स्कूलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है, जिनके शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों ने इस ऐतिहासिक जनांदोलन में हिस्सा लिया था. अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है.
पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू और इंटरनेट बैन के बावजूद युवाओं और महिलाओं का गुस्सा चरम पर है, जो रात के अंधेरे में भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. आंदोलनकारियों का कहना है कि अब कश्मीर के लोग अपना हक लेकर रहेंगे. इसके लिए वे मरने से भी नहीं डरेंगे.
इस कत्लेआम पर PoJK जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी (JAAC) के प्रमुख नेता सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी ने शहबाज-मुनीर की सरकार को ललकारा है. पाकिस्तानी बलों को बेनकाब करते हुए बताया कश्मीरी ने कहा कि 5 जून से शुरू हुए इस उग्र आंदोलन के बाद से अब तक 80 से अधिक नागरिक पाकिस्तानी गोलियों का शिकार होकर शहीद हो चुके हैं.
उन्होंने चेतावनी दी है कि पाकिस्तानी सेना चाहे कितने भी जुल्म ढा ले. वह जितने चाहे टैंक-तोपें ले आए, PoJK की जनता अपने अधिकारों और अवैध कब्जे से मुक्ति की इस जंग को जीतकर ही दम लेगी. उनके इस एलान के बाद रावलकोट में जारी व्यापक विरोध को बलपूर्वक कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना की बड़ी टुकड़ियों को भारी सुरक्षा घेरे के बीच 'होलार' से रावलकोट की ओर रवाना किया गया है.
PoJK में जारी इस कत्लेआम की गूंज पाकिस्तान की संसद तक पहुंच गई है. पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी (PkMAP) के अध्यक्ष और नेशनल असेंबली में नेता प्रतिपक्ष महमूद खान अचकजई ने सेना की कार्रवाई की आलोचना की. उन्होंने कहा, कश्मीर में लोगों पर फिर से सीधे गोलियां बरसाई गईं. ऐसा लग रहा है कि इंसानों का पक्षियों की तरह शिकार किया जा रहा हो. हम इस बर्बरता की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं." उन्होंने पाकिस्तान के आम नागरिकों से कश्मीरी जनता के प्रति एकजुटता दिखाने की अपील की है.
इन अमानवीय घटनाओं और रावलकोट नरसंहार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है. 'यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वेटरी' ने जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र (UN) को एक ज्ञापन सौंपा है. इस ज्ञापन में PoJK में पाकिस्तानी सेना की ओर से किए जा रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन और आम नागरिकों के कत्लेआम की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है.