Latest Hindi News on PoJK Protests: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में इस वक्त बगावत की ऐसी आग सुलग रही है, जिसे बुझाना पाकिस्तानी थल सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर और वहां की कठपुतली सरकार के बस से बाहर हो चुका है. अपने बुनियादी अधिकारों, महंगाई और पाकिस्तानी हुकूमत के अत्याचारों के खिलाफ सड़कों पर उतरी निहत्थी जनता पर पाकिस्तानी सुरक्षा बल लगातार गोलियों की बौछार कर कर रहे हैं. बीते 48 घंटों के भीतर ही वहां पर 30 से ज्यादा बेगुनाह नागरिकों की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद से पूरा इलाका बारूद के ढेर पर बैठा नजर आ रहा है.