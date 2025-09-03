पाकिस्तान के दोस्त से 'हिंदुस्तान का बदला', शहबाज-मुनीर से यारी; पड़ गई बहुत भारी!
Advertisement
trendingNow12906730
Hindi Newsदुनिया

पाकिस्तान के दोस्त से 'हिंदुस्तान का बदला', शहबाज-मुनीर से यारी; पड़ गई बहुत भारी!

SCO बैठक के ठीक बाद शक्ति प्रदर्शन के जरिए चीन ने ट्रंप को सख्त मैसेज दिया है तो SCO के मंच से एक संदेश ये भी दिया गया है कि पाकिस्तान से दोस्ती बड़ी महंगी पड़ती है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 03, 2025, 06:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान के दोस्त से 'हिंदुस्तान का बदला', शहबाज-मुनीर से यारी; पड़ गई बहुत भारी!

Azerbaijan Claims India Blocked Its SCO Full Membership: SCO बैठक के ठीक बाद शक्ति प्रदर्शन के जरिए चीन ने ट्रंप को सख्त मैसेज दिया है तो SCO के मंच से एक संदेश ये भी दिया गया है कि पाकिस्तान से दोस्ती बड़ी महंगी पड़ती है. ऐसी चर्चाओं के सामने आने की वजह है SCO में मध्य एशियाई देश अजरबैजान की फजीहत  जिसे पूरी तरह समझने के लिए आपको अजरबैजान की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को बेहद गौर से देखनी चाहिए.

इन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अजरबैजान ने SCO की सदस्यता के लिए आवेदन दिया था. लेकिन भारत ने इस आवेदन को स्वीकार नहीं किया. जिसकी वजह से अजरबैजान को SCO की सदस्यता नहीं मिल पाई. रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि इस्लामिक ब्रदरहुड की नीति पर चलते हुए. पाकिस्तान का साथ देने की वजह से भारत ने सदस्यता के आवेदन पर वीटो लगाया था.

आपको याद होगा जब अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम आलियेव SCO की बैठक में मौजूद थे. तब उनके चेहरे पर शिकन छाई हुई थी. जो इशारा दे रही थी कि SCO सदस्य बनने की ख्वाहिश पर पानी फिर चुका है. मीडिया रिपोर्ट्स के साथ ही साथ अजरबैजान का  तकरीबन हर विशेषज्ञ बार बार यही दोहरा रहा है कि भारत ने अजरबैजान को SCO का सदस्य नहीं बनने दिया. हालांकि भारत ने इन दावों पर कोई अधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. लेकिन अजरबैजान को सदस्यता ना मिलना. सीधे पाकिस्तान के लिए झटका है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये समझने के लिए आपको SCO में पाकिस्तान का प्लान बेहद गौर से देखना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान की बैटिंग काम न आई

पाकिस्तान ने SCO में अजरबैजान की सदस्यता का समर्थन किया था. अजरबैजान को सदस्यता दिलाने के लिए पाकिस्तान ने चीन में भी लामबंदी की थी. जिसका नतीजा ये हुआ कि चीन ने भी सदस्यता का समर्थन कर दिया था.अपने इरादों को पाक साफ दिखाने के लिए शहबाज शरीफ ने अजरबैजान के पारंपरिक प्रतिद्वंदी आर्मीनिया से भी कूटनीतिक रिश्ते स्थापित करने की दलील दी थी.

 

पाकिस्तान तो अजरबैजान को सदस्यता नहीं दिला पाया. हां ये जरूर माना जा सकता है कि  पाकिस्तान का साथ देने की सजा शायद अजरबैजान को मिली है. क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अजरबैजान ने पाकिस्तान को नैतिक और कूटनीतिक समर्थन दिया था. ऑपरेशन सिंदूर के बाद अजरबैजान ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को अपनी धरती पर आमंत्रित भी किया था. SCO के मंच से एक और ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पाकिस्तान के दोस्त यानी अजरबैजान के राष्ट्रपति आलियेव की टेंशन जरूर बढ़ाई होगी. 

SCO समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और आर्मीनिया के पीएम निकोल पेशनियान की मुलाकात हुई थी. इस मुलाकात की तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी की. इस तस्वीर को लेकर सामरिक हलकों में ऐसे कयास भी लगे कि भारत और आर्मीनिया के बीच सैन्य सहयोग आगे बढ़ सकता है. जो काराबाख के विवाद पर अजरबैजान के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है.

2023 में अजरबैजान ने अचानक हमला करके आर्मीनिया से काराबाख का विवादित इलाका छीन लिया था. अजरबैजान को सीधे तौर पर पाकिस्तान और तुर्किए से मदद मिली थी. दावा तो यहां तक किया गया था कि इस युद्ध के दौरान पाकिस्तानी फौजी भी काराबाख के मोर्चे पर उतरे थे. तभी से आर्मीनिया ने भारत के साथ सामरिक सहयोग का दायरा बढ़ा दिया था. इस युद्ध के बाद आर्मीनिया और भारत के बीच कौनसे हथियारों की डील हुई. ये भी आपको बेहद गौर से पढ़ना चाहिए.

भारत-आर्मेनिया डिफेंस डील
 
आर्मीनिया ने भारत के साथ लंबी दूरी की तोपों की डील की है. इसके साथ ही साथ अपने सुखोई-30 विमानों के लिए आर्मीनिया ने भारत से राडार और अस्त्र मिसाइलें भी खरीदी हैं. आर्मीनिया को भारत से एंटी ड्रोन सिस्टम मिले हैं और साथ ही साथ आर्मीनिया अब भारत से आकाश-NG एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदने जा रहा है.

कुछ ही दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में अजरबैजान और आर्मीनिया ने युद्धविराम पर सहमति भरी है. इस युद्धविराम के  बावजूद भारत की मदद से आर्मीनिया अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है. जिसने पहले ही अजरबैजान को परेशान कर रखा है और अब SCO बैठक के बाद शायद अजरबैजान के राष्ट्रपति को ये भी समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान से दोस्ती करना या पाकिस्तान का साथ देना उन्हें कितना भारी पड़ रहा है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

DNA

Trending news

पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
Weather
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
DNA
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
DNA
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
Punjab
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
DNA Analysis
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
DNA Analysis
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
jammu cloud burst
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
Assam News in hindi
'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
मराठा आरक्षण आंदोलन: हैदराबाद गजट क्या है, जिसे लागू करने की मांग पर अडे़ थे जरांगे
Maratha protest
मराठा आरक्षण आंदोलन: हैदराबाद गजट क्या है, जिसे लागू करने की मांग पर अडे़ थे जरांगे
CM ने नाव से फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया;केंद्र से ये मांग की
CM Bhagwant Mann
CM ने नाव से फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया;केंद्र से ये मांग की
;