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आसमान में गरजा B-2 बॉम्बर का बेड़ा; आवाज सुनकर ट्रंप का दिल कांपा, 11 साल बाद US में जिनपिंग की एंट्री

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिकी दौरे पर पहुंचे, जहां ट्रंप ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत किया. लेकिन इस दौरान ट्रंप अपने ही हथियार से डर गए. जिनपिंग के स्वागत में उन्होंने बी-2 बॉम्बर और एफ-22 रैप्टर विमानों का फ्लाईपास्ट कराया. लेकिन उनकी आवाज से ट्रंप खुद ही असहज हो गए.

Written ByRachit Kumar
Published: Sep 24, 2026, 07:14 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 07:14 AM IST
आसमान में गरजा B-2 बॉम्बर का बेड़ा; आवाज सुनकर ट्रंप का दिल कांपा, 11 साल बाद US में जिनपिंग की एंट्री

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Rachit Kumar

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रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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