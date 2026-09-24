/आसमान में गरजा B-2 बॉम्बर का बेड़ा; आवाज सुनकर ट्रंप का दिल कांपा, 11 साल बाद US में जिनपिंग की एंट्री

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 11 साल बाद अमेरिका पहुंचे, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत किया. ज्वॉइंट बेस एंड्रयूज पर हुए इस हाई-प्रोफाइल स्वागत समारोह के दौरान, जब शी जिनपिंग का विमान के पास स्वागत किया जा रहा था, तो ऊपर से गुजरते B-2 बॉम्बर और एफ 22 रैप्टर विमानों की जोरदार आवाज गूंज रही थी. इस दौरान शी जिनपिंग तो बिल्कुल शांत और बेफिक्र दिखे, लेकिन ट्रंप के चेहरे पर तनाव या बेचैनी के भाव दिखे.
इस शानदार फ्लाईपास्ट ने चीनी राष्ट्रपति के लिए ट्रंप के इस खास स्वागत में मिलिट्री शान का तड़का लगा दिया. इससे पहले जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलास्का आए थे, तब वहां भी ट्रंप ने बी-2 स्टील्थ बॉम्बर का फ्लाईपास्ट कराया था. बी-2 बॉम्बर और एफ 22 रैप्टर सेवा में मौजूद अमेरिकी वायुसेना के सबसे आधुनिक विमान हैं. इसने पिछले साल जून में ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले 'ऑपरेशन मिडनाइट हैमर' के दौरान भारी बंकर-बस्टर बम गिराने के लिए 18 घंटे तक उड़ान भरी थी.
वहीं, चीनी विश्लेषकों का कहना है कि दोनों पक्ष इस शिखर सम्मेलन का इस्तेमाल अपनी प्रतिद्वंद्विता को संभालने और उसे स्थिर रखने के लिए करेंगे, न कि उसे टकराव में बदलने देंगे. व्हाइट हाउस ने 21 तारीख को तीन दिन और दो रात के शिखर सम्मेलन का कार्यक्रम जारी किया.
कुछ जानकारों का मानना है कि शी, ट्रंप पर ताइवान को हथियारों की बिक्री रोकने के लिए जोर डालेंगे. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, शी 1982 के अमेरिका-चीन संयुक्त बयान के आधार पर ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री बंद करने की मांग कर सकते हैं. तर्क यह है कि वॉशिंगटन को उस समय किए गए वादे के मुताबिक ताइवान को हथियारों की बिक्री धीरे-धीरे कम करनी चाहिए और हथियारों की बिक्री की लॉन्ग टर्म नीति नहीं अपनानी चाहिए. बदले में, उम्मीद है कि चीन मिडिल ईस्ट में युद्ध को लेकर ईरान पर दबाव बनाने में सहयोग करने की इच्छा जताएगा.
ताइवान की मेनलैंड अफेयर्स काउंसिल के उपाध्यक्ष शेन यू-चुंग ने कहा कि शी समिट में ताइवान एजेंडा और इंडो-पैसिफिक एजेंडा पर ट्रंप पर दबाव डालेंगे.' उन्होंने आगे कहा कि शी यह तर्क देंगे कि जापान और ताइवान ही असली समस्या पैदा करने वाले हैं जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में यथास्थिति को बिगाड़ रहे हैं.'
इस बीच, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 4.5% गिरकर 96.78 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ. इसकी वजह यह उम्मीद थी कि 22 तारीख को न्यूयॉर्क में शुरू होने वाली यूएन जनरल असेंबली, अमेरिका-ईरान युद्ध और रूस-यूक्रेन युद्ध के मामले में कूटनीतिक रास्ता खोल सकती है. हालांकि, क्रूड के विपरीत, रिफाइंड उत्पादों की आपूर्ति में कमी बनी हुई है. अमेरिका में डीजल की कीमतें रिकॉर्ड 6.51 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गईं. यही कारण है कि ट्रंप ने 20 तारीख को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ फोन पर बातचीत में कड़ा विरोध जताया और उनसे कहा कि वे रूसी रिफाइनिंग सुविधाओं पर हमले बंद करें.