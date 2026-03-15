वैश्विक व्यापार पर डबल वार! होर्मुज के बाद बाब अल-मंडेब पर खतरा; हूती बोले- ट्रिगर पर हाथ, कभी भी कर सकते हैं हमला

Global Oil Crisis: ईरान समेत पूरे मध्य पूर्व में जारी संघर्ष की वजह से वैश्विक व्यापार के लिए एक और बड़ा खतरा उभरता दिखाई दे रहा है. ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच पहले से ही होर्मुज स्ट्रेट को लेकर चिंता बनी हुई है. इस बीच अब पूरी दुनिया का ध्यान एक और महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग बाब अल-मंडेब स्ट्रेट पर केंद्रित हो गया है. आइए समझते हैं कि आखिर क्यों अब पूरा विश्व बाब अल-मंडेब स्ट्रेट को लेकर चिंतित है...

बता दें कि मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के कारण यमन के हूती विद्रोहियों ने भी चेतावनी दी है कि वे ट्रिगर पर हाथ रखे हुए हैं और जरूरत पड़ने पर युद्ध में शामिल हो सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे बड़ा असर बाब अल-मंडेब स्ट्रेट पर पड़ेगा. हूती विद्रोहियों के जंग में शामिल होने से बाब अल-मंडेब स्ट्रेट बंद हो सकता है और इसकी वजह से वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ सकता है.

युद्ध के बीच नए मोर्चे की आशंका

हूती नेता अब्दुल मलिक अल-हूती ने कहा है कि उनकी सेनाएं पूरी तरह तैयार हैं और हालात बनने पर वे किसी भी समय जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं. उनका कहना है कि अगर ईरान पर हमले और तेज होते हैं या क्षेत्र के अन्य देश इस युद्ध में शामिल होते हैं, तो हूती भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं.

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ईरान के सहयोगी माने जाते हैं हूती

हूती विद्रोही लंबे समय से ईरान के सहयोगी माने जाते हैं. क्षेत्र में ईरान जिन समूहों का समर्थन करता है, उन्हें सामूहिक रूप से प्रतिरोध की धुरी कहा जाता है. इस समूह में लेबनान का हिज्बुल्ला, गाजा का हमास, इराक की कुछ शिया मिलिशिया और यमन के हूती विद्रोही शामिल हैं. इन संगठनों को ईरान से राजनीतिक समर्थन, प्रशिक्षण और हथियार मिलने के आरोप लगते रहे हैं. जानकारों का कहना है कि यदि ईरान पर दबाव बढ़ता है, तो ये समूह अलग-अलग क्षेत्रों में नए मोर्चे खोलकर अमेरिका और इजरायल पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं.

बाब अल-मंडेब स्ट्रेट क्या है

बाब अल-मंडेब स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है. इसका नाम अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ लगभग 'आंसुओं का द्वार' होता है. यह स्ट्रेट लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है. यह मार्ग स्वेज नहर के जरिए यूरोप और एशिया के बीच समुद्री व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. अपने सबसे संकरे हिस्से में यह लगभग 29 किलोमीटर चौड़ा है और इसके एक ओर यमन है, जबकि दूसरी ओर जिबूती और इरिट्रिया स्थित हैं.

वैश्विक व्यापार के लिए क्यों है इतना अहम ये स्ट्रेट

बाब अल-मंडेब स्ट्रेट से होकर दुनिया के समुद्री व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है. वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 12 प्रतिशत हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है. दुनिया के समुद्री तेल परिवहन का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा यहां से जाता है. एशिया और यूरोप के बीच कंटेनर शिपिंग का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है. अमेरिकी ऊर्जा विभाग के अनुसार, 2023 में इस स्ट्रेट से प्रतिदिन लगभग 8.8 मिलियन बैरल तेल और बड़ी मात्रा में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का परिवहन हुआ था.

अगर बाब अल-मंडेब स्ट्रेट बंद हुआ तो क्या होगा

सुरक्षा जानकारों का मानना है कि बाब अल-मंडेब स्ट्रेट बंद हो जाता है, तो जहाजों को स्वेज नहर के बजाय अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप से होकर जाना पड़ेगा. इससे एशिया और यूरोप के बीच जहाजों की यात्रा में लगभग 10 से 15 दिन अतिरिक्त लग सकते हैं. इससे शिपिंग लागत बढ़ेगी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ेगा. इसके अलावा बीमा लागत और ईंधन खर्च भी काफी बढ़ जाएगा, जिससे कई कंपनियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना मुश्किल हो सकता है.

पहले भी जहाजों पर हमले कर चुके हैं हूती

हूती विद्रोहियों ने अतीत में कई बार लाल सागर क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाया है. 2014 में यमन की राजधानी सना पर कब्जा करने के बाद से हूती लाल सागर के तटीय इलाकों में प्रभाव बनाए हुए हैं. 2023 में गाजा युद्ध के दौरान उन्होंने कई वाणिज्यिक जहाजों पर हमले किए थे. रिपोर्टों के मुताबिक उस समय 100 से अधिक हमले हुए थे, जिनमें ड्रोन, जहाज-रोधी मिसाइलें और तेज स्पीड वाले जहाजों का इस्तेमाल किया गया था. इन हमलों के कारण कई शिपिंग कंपनियों को अपने जहाजों का रास्ता बदलना पड़ा था.

शिपिंग कंपनियों ने बढ़ाई सतर्कता

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर अब शिपिंग उद्योग पर पहले ही दिखने लगा है. कई अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां अब लाल सागर और बाब अल-मंडेब क्षेत्र को लेकर सतर्क हो गई हैं. डेनमार्क की प्रमुख कंटेनर शिपिंग कंपनी माएर्स्क ने सुरक्षा चिंताओं के कारण इस मार्ग से गुजरने वाले कुछ जहाजों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी है. कंपनी का कहना है कि क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ने से जहाजों की सुरक्षा को लेकर खतरा बढ़ गया है.

तेल बाजार पर भी पड़ सकता है असर

ऊर्जा बाजार पहले से ही मध्य पूर्व के संकट से प्रभावित हैं. होर्मुज स्ट्रेट में तनाव के कारण तेल की कीमतों में पहले ही उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. यदि बाब अल-मंडेब स्ट्रेट भी प्रभावित होता है, तो वैश्विक तेल आपूर्ति और अधिक बाधित हो सकती है. इससे कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा उछाल आने की आशंका है.

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विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी स्थिति में ऊर्जा बाजारों में भारी अस्थिरता देखी जा सकती है. इस बीच, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बाब अल-मंडेब को निशाना बनाना ईरान की व्यापक रणनीति का हिस्सा हो सकता है. इस रणनीति के तहत अलग-अलग क्षेत्रों में दबाव बनाकर अमेरिका और इजरायल की सैन्य और आर्थिक क्षमता को चुनौती दी जा सकती है. कुछ विशेषज्ञ इसे तीन-चरणीय रणनीति के रूप में देखते हैं पहले होर्मुज स्ट्रेट में दबाव, फिर इजरायल के खिलाफ विभिन्न मोर्चे, और अब लाल सागर क्षेत्र में तनाव बढ़ाने की संभावना.

लाल सागर क्षेत्र में बढ़ सकता है सैन्य तनाव

यदि हूती विद्रोही बाब अल-मंडेब स्ट्रेट में सक्रिय हो जाते हैं, तो लाल सागर क्षेत्र में सैन्य तनाव और बढ़ सकता है. इस क्षेत्र में पहले से ही कई देशों की नौसेनाएं मौजूद हैं. अमेरिका, यूरोपीय देश और अन्य सहयोगी देशों ने समुद्री सुरक्षा के लिए युद्धपोत तैनात किए हुए हैं. यदि संघर्ष बढ़ता है, तो यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक टकराव का अड्डा बन सकता है.

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है भारी असर

यदि होर्मुज और बाब अल-मंडेब स्ट्रेट दोनों एक साथ प्रभावित होते हैं, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है. ये दोनों समुद्री मार्ग मिलकर दुनिया के समुद्री तेल परिवहन का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा संभालते हैं. इसके अलावा एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का बड़ा हिस्सा भी इन्हीं मार्गों से गुजरता है.

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ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, खाद्य उत्पाद और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति में देरी हो सकती है और कीमतें बढ़ सकती हैं. इसलिए पूरी दुनिया की नजर अब लाल सागर और यमन के आसपास के समुद्री क्षेत्र पर टिकी हुई है, जहां से आने वाले दिनों में वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार की दिशा तय हो सकती है.