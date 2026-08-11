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बाबा वेंगा की 2 भविष्यवाणियां हो गईं सच; 2026 खत्म होने में 4 महीने बाकी; क्या बाकी तीन से भी उठेगा पर्दा?

Baba Vanga True Predictions: बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां न सिर्फ उनके चाहने वालों बल्कि आम लोगों के बीच कौतुहल का विषय रहती हैं. उनके समर्थकों का कहना है कि उनकी दो भविष्यवाणियां सच भी साबित हो चुकी हैं और तीन होनी बाकी हैं.

Written ByRachit Kumar
Published: Aug 11, 2026, 09:18 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:18 AM IST
बाबा वेंगा की 2 भविष्यवाणियां हो गईं सच; 2026 खत्म होने में 4 महीने बाकी; क्या बाकी तीन से भी उठेगा पर्दा?

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Rachit Kumar

Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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