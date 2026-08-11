/बाबा वेंगा की 2 भविष्यवाणियां हो गईं सच; 2026 खत्म होने में 4 महीने बाकी; क्या बाकी तीन से भी उठेगा पर्दा?

Baba Vanga Predictions: 2026 खत्म होने में अब सिर्फ 4 महीने बाकी हैं. लेकिन बाबा वेंगा की इस साल के लिए की गई भविष्यवाणियों की बात एक बार फिर उठने लगी है. बाबा वेंगा बुल्गारिया की एक महिला रहस्यवादी और भविष्यवक्ता थीं. वह आंखों से देख नहीं पाती थीं. जब उनकी उम्र 12 साल थी, तब एक तूफान में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी. लेकिन माना जाता है कि बावजूद इसके, वह भविष्य देख सकती थीं.
उनके फॉलोअर्स का दावा है कि इस साल की दो भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं और तीन ऐसी और भविष्यवाणियां हैं, जिनके सच साबित होने का इंतजार हो रहा है. 1996 में गुजर चुकीं बाबा वेंगा ने कई प्राकृतिक आपदाओं और इंसानी कामगारों की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल की भविष्यवाणी की थी. समर्थकों ने इन दावों को इस साल हुई घटनाओं से जोड़ा है.
लेकिन वेंगा की भविष्यवाणियां यहीं से और भी चौंकाने वाली हो जाती हैं. इंसानियत का सामना किन भयानक चीजों से होने वाला है? चलिए जानते हैं.
इससे पहले कि हम साल 2026 के लिए उनकी बाकी की भविष्यवाणियों पर बात करें, पहले बात उन भविष्यवाणियों की करते हैं, जिन पर दावा है कि वह सच हो गई हैं. 2026 के लिए पहली कथित भविष्यवाणी दुनिया भर में बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के दौर से जुड़ी है. मानने वालों ने इस दावे को म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता वाले भूकंप (जो असल में मार्च 2025 में आया था और जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई और हजारों लोगों की मौत हुई) से जोड़ा है. उन्होंने स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस और इटली में हीटवेव और जंगल की आग, साथ ही एशिया के कुछ हिस्सों में बाढ़ और अमेरिका में जबरदस्त तूफानों की ओर भी इशारा किया है.
समस्या यह है कि खबरों के मुताबिक, इस भविष्यवाणी में कोई साफ जानकारी नहीं है कि ये आपदाएं कब या कहां होंगी. भूकंप, बाढ़, जंगल की आग और तूफान हर साल आते हैं, इसलिए किसी अस्पष्ट भविष्यवाणी को कई तरह की घटनाओं से जोड़ना मुमकिन हो जाता है.
दूसरा दावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और कामकाज की जगह से जुड़ा है. मानने वालों का कहना है कि वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि मशीनें बड़े पैमाने पर इंसानों की जगह लेने लगेंगी. हालांकि, AI तो दशकों से विकसित हो रहा था. इस बात का भी कोई भरोसेमंद रिकॉर्ड नहीं है कि वेंगा ने यह भविष्यवाणी कब की थी या असल में क्या कहा था.
बाकी दावों में सबसे अनोखा दावा एलियंस जुड़ा है. वेंगा की कथित भविष्यवाणी की अगर व्याख्या करें तो उनके मुताबिक,धरती के वायुमंडल में एक 'बड़े स्पेस शिप' के आने के बाद इंसान एलियंस से मिल सकते हैं.
खबरों के मुताबिक, इस भविष्यवाणी के लिए नवंबर का एक खास समय तय किया गया है, जिससे इसे मानने वालों को एक तारीख मिल गई है जिसके आधार पर इस दावे को परखा जा सके.
अमेरिकी सरकार की तरफ से UFO से जुड़ी गोपनीय जानकारी सार्वजनिक किए जाने के बाद ऐसे दावों में दिलचस्पी बढ़ी है. शुक्रवार (7 अगस्त) को ऐसी UFO फाइलों का एक बड़ा कलेक्शन जारी किया गया.
गौर करने वाली बात है कि अज्ञात चीजों की खबरें धरती के बाहर के स्पेस शिप का सबूत नहीं होतीं. कोई अज्ञात चीज असल में ड्रोन, विमान, गुब्बारा, सैटेलाइट, वायुमंडलीय घटना या सेंसर की खराबी भी हो सकती है.
2026 के बारे में एक और कथित भविष्यवाणी काफी डरावनी है, जो है तीसरे विश्व युद्ध का शुरू होना. इस भविष्यवाणी की व्याख्या करने वालों का कहना है कि चीन ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, जबकि रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़कर सीधे टकराव में बदल जाएगा.
7 अगस्त तक, इनमें से कोई भी घटना नहीं हुई है. ताइवान अभी भी खुद अपना शासन चला रहा है, और रूस और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध नहीं हुआ है.
इसके बावजूद, यूक्रेन में युद्ध और बड़ी ताकतों के बीच बढ़ते तनाव के कारण यह भविष्यवाणी चर्चा में बनी हुई है.
वेंगा की आखिरी बड़ी भविष्यवाणी रूस से जुड़ी है. उनके समर्थकों का दावा है कि 2026 के खत्म होने से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सत्ता से हट जाएंगे और उनकी जगह कोई नया नेता ले लेगा.
पुतिन राष्ट्रपति के तौर पर दो कार्यकाल में 18 साल से ज्यादा समय से रूसी राजनीति पर छाए हुए हैं. अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है जिससे लगे कि वे पद छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं.
उनकी सेहत और राजनीतिक भविष्य को लेकर कई सालों से अटकलें लगाई जा रही हैं, खासकर यूक्रेन युद्ध के दौरान. लेकिन पहले भी ऐसी अफवाहें उड़ी हैं, जिनसे वे सत्ता से नहीं हटे.
बाबा वेंगा का जन्म 1911 में हुआ था. उनका नाम था वांगेलीया पांदेवा दिमित्रोवा. वह बुल्गारिया की एक अंधी रहस्यवादी, भविष्य बताने वाली और जड़ी-बूटी विशेषज्ञ के तौर पर मशहूर हुईं. उनकी जिंदगी के बारे में जो जानकारी मिलती है, उसके मुताबिक उन्होंने कई घटनाओं की भविष्यवाणी की थी, जिनमें 11 सितंबर के हमले, चेरनोबिल हादसा, प्रिंसेस डायना की मौत, 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी, ब्रेक्जिट और ISIS का उदय शामिल है.
उनके समर्थकों का तो यहां तक दावा है कि उनकी लगभग 85 प्रतिशत भविष्यवाणियां सच साबित हुईं. हालांकि, इस आंकड़े की कभी भी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है.
उनकी भविष्यवाणियों का कोई लिखित रिकॉर्ड न होने के कारण, यह पक्के तौर पर कहना मुश्किल है कि जिन भविष्यवाणियों का श्रेय उन्हें दिया जाता है, उनमें से कितनी उन्होंने असल में की थीं. फिलहाल, 2026 को लेकर किए गए दावे बस दावे ही हैं. यानी ये बाबा वेंगा से जुड़ी भविष्यवाणियां हैं, न कि ऐसी प्रमाणित भविष्यवाणियां जिनके स्रोत की पुष्टि हो चुकी हो.