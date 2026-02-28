पूरब में शुरू होगी लड़ाई, पश्चिम की तरफ फैल जाएगी... ईरान-इजरायल जंग पर बाबा वेंगा की थीं डरावनी भविष्यवाणी

अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले के साथ ही मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल की टेंशन लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है. इसी दौरान सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान बाबा वेंगा की रहस्यमयी भविष्यवाणियों पर गया. बाबा वंगा एक नेत्रहीन बुल्गारियाई रहस्यवादी महिला थीं, जिनकी भविष्यवाणियों पर उनकी मौत के दशकों बाद भी बहस होती रहती है. इसके पहले साल 2025 के अंत में ही उन्होंने अगले साल यानि कि 2026 में 'ग्रेट वार' की भविष्यवाणी की थी. अब इजरायल और अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद उनकी भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही है.

बाबा वेंगा ने अपनी की गई भविष्यवाणियों में साल 2026 के लेकर भविष्यवाणी की थी कि इस साल पूरी दुनिया पर युद्ध का असर पड़ेगा. उन्होंने ये भी कहा था कि साल कि शुरुआत में ये युद्ध शुरू हो जाएगा. ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले को अब बाबा वेंगा की इसी भविष्यवाणी से जोड़कर देखा जा रहा है. बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी से ये भी कहा था कि इस युद्ध में विशेष रूप से दुनिया के पश्चिमी हिस्सों को इससे अधिक नुकसान होने की संभावना है. बाबा वेंगा ने कहा था कि इस युद्ध की वजह से वैश्विक शक्ति-संतुलन में बड़े बदलाव हो सकते हैं और बड़े स्तर पर जान-माल की हानि हो सकती है.

As 2026 begins, rising geopolitical tensions have renewed interest in Bulgarian mystic Baba Vanga, who allegedly predicted the year would bring “war and destruction.”#BabaVanga2026 #WorldWarIII #Prediction #SparksGlobalBuzz pic.twitter.com/omo1qoY35E — Stream Pakistan (@streampakistans) January 13, 2026

यूरोप में तबाही और रूस बनेगा ग्लोबल पॉवर

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के आम मतलब के मुताबिक, यह लड़ाई पूरब में शुरू होगी और फिर पश्चिम की ओर फैल जाएगी, यूरोप के कुछ हिस्सों में तबाही मचाएगी और ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को बदल देगी. उनकी भविष्यवाणी के कुछ वर्जन बताते हैं कि इस दौरान यूरोप में सबसे ज़्यादा तबाही होगी, जिससे कॉन्टिनेंट के कुछ हिस्से आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे. साथ ही, यह दावा किया जाता है कि इसके बाद रूस और मज़बूत होकर उभरेगा, जिससे वैश्विक शक्तियों का बैलेंस बदल जाएगा. आपको बता दें कि बाबा वेंगा की इन भविष्यवाणियों को उनके अपने शब्दों में कोई डॉक्यूमेंटेड या उसे वेरिफाई किया जा सके ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है.

WORLD | SYRIA: Baba Vanga, nicknamed the "Nostradamus of the Balkans", warned that the fall of Syria would trigger a catastrophic global conflict. In her prophecy, Baba Vanga said, "When Syria falls, there will be a great war between the West and the East. In the spring a… pic.twitter.com/d7klyYMTiu geopolitics in the picture (@geogeolite) December 9, 2024

कौन थीं बाबा वेंगा?

बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के अनुसार, साल 2026 वैश्विक स्तर पर बड़े भू-राजनीतिक और प्राकृतिक संकट का साल हो सकता है. उनके अनुसार पूर्वी क्षेत्रों से शुरू होने वाला कोई बड़ा संघर्ष धीरे-धीरे पश्चिम तक फैल सकता है. कई जानकार इसे तीसरे विश्व युद्ध (World War III) की संभावना भी मान रहे हैं. 1911 में जन्मी बाबा वेंगा को लोग बाल्कन की नास्त्रेदमस कहा जाता है, उन्होंने बचपन में अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी. लेकिन उनके पास कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां थी कि वो भविष्य में आने वाली घटनाओं को पहले ही बता देतीं थीं.

इंसानों का होगा एलियंस से संपर्क!

इन सब के अलावा बाबा वेंगा की सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी यह है कि साल 2026 में पहली बार इंसानो का संपर्क एलियंस से होगा. उनकी भविष्यवाणी के मुताबिक धरती पर एक विशाल अंतरिक्ष यान आएगा जिसके बाद दुनिया को इस बात का पता चलेगा कि सिर्फ इंसान ही इस ब्राम्हांड में अकेला नहीं रहता है बल्कि हमारी तरह और लोग भी यहां रहते हैं. मानव जीवन के इतिहास का यह सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है. 2026 में पूरी दुनिया को कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है. इनमें भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और बाढ़ जैसी घटनाएं शामिल हो सकती हैं. इन वजहों से पर्यावरण को काफी नुकसान होने की संभावना है.