Advertisement
trendingNow13169897
Hindi NewsदुनियाBaba Vanga Predictions: सच हो रही बाबा वेंगा की भविष्यवाणी, तीसरे वर्ल्ड वॉर को लेकर क्या कहा था? जानें असलियत

Baba Vanga Predictions: सच हो रही बाबा वेंगा की भविष्यवाणी, तीसरे वर्ल्ड वॉर को लेकर क्या कहा था? जानें असलियत

Baba Vanga Predictions: कई सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया गया कि बाबा वेंगा ने तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की थी. लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है. चलिए आपको बताते हैं.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 07, 2026, 11:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Baba Vanga Predictions: सच हो रही बाबा वेंगा की भविष्यवाणी, तीसरे वर्ल्ड वॉर को लेकर क्या कहा था? जानें असलियत

Baba Vanga Predictions Truth: ईरान और अमेरिका की जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है. यूरोप समेत एशिया के कई देशों में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं.लगातार बम-मिसाइलें गिरने  की वीडियोज सामने आती रहती हैं. लेकिन इन सबके बीच एक नाम जरूर सामने आता है, वह है बाबा वेंगा. वायरल पोस्ट्स में दावा किया जाता है कि बाबा वेंगा ने वर्ल्ड वॉर 3 की भविष्यवाणी की थी और यह भी बताया था कि वह कब खत्म होगा. बाबा वेंगा के दावों को लेकर पूरी दुनिया में एक दिलचस्पी सी है. साथ ही लोगों को चिंता भी है. वह इसलिए क्योंकि उनकी कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं. 

तो आज हम आपको बताते हैं कि उनकी भविष्यवाणियां कितनी सटीक साबित हुई हैं और कितनी महज अटकलों पर आधारित हैं.

सोशल मीडिया पर किया गया दावा

हाल के हफ्तों में, सोशल मीडिया पर कई पोस्ट और ऑनलाइन चर्चाओं में यह दावा किया गया है कि बाबा वेंगा ने एक बड़े वैश्विक संघर्ष की भविष्यवाणी की थी, जो लगभग 2026 के आसपास अपने चरम पर पहुंचेगा. इन दावों के कुछ वर्जन तो इससे भी आगे बढ़कर यह सुझाव देते हैं कि उन्होंने एक निश्चित समय-सीमा के भीतर तीसरे विश्व युद्ध के अंत की भविष्यवाणी की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

लेकिन इसका कोई ठोस सबूत या लिखित भविष्यवाणी मौजूद नहीं है, जो सीधे तौर पर इस तरह की भविष्यवाणी का जिक्र करती हो. इनमें से ज़्यादातर दावे उनके अस्पष्ट और प्रतीकात्मक बयानों की व्याख्याओं पर आधारित हैं, जिन्हें अक्सर उनके मूल संदर्भ से अलग करके देखा जाता है.

क्या बाबा वेंगा ने की थी वर्ल्ड वॉर की भविष्यवाणी? ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि बाबा वेंगा कौन थीं? इनको बाल्कन्स का नास्त्रेदमस में कहा जाता है. वह एक नेत्रहीन महिला थीं, जिन्होंने भविष्य की कई अहम घटनाओं की भविष्यवाणी की.  

उनकी प्राकृतिक आपदा और राजनीतिक घटनाओं लेकर भविष्यवाणियां जब सच साबित हो गईं, तो लोगों को यह यकीन हो गया कि वह भविष्य देख सकती थीं. लेकिन इतिहासकार और एनालिस्ट मानते हैं कि उनकी कई प्रिडिक्शन कहीं लिखित में उपलब्ध नहीं हैं. उनकी बातें एक पीढ़ी से दूसरी के पास गईं, जिससे उनको वेरिफाई करना मुश्किल हो गया.

क्या बाबा वेंगा ने की थी WW-3 की भविष्यवाणी?

इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि बाबा वांगा ने तीसरे विश्व युद्ध या 2026 में उसके खत्म होने की भविष्यवाणी की थी. हालाँकि, कुछ व्याख्याओं से यह संकेत मिलता है कि उन्होंने वैश्विक अशांति या संघर्ष के बारे में बात की थी, लेकिन ये संदर्भ काफी व्यापक हैं और इनमें किसी निश्चित समय-सीमा का जिक्र नहीं है.

विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि कई वायरल दावे, आपस में जुड़ी हुई न होने वाली बातों को मिलाकर बनाए जाते हैं और उन्हें सटीक भविष्यवाणियों के तौर पर पेश किया जाता है. इससे अक्सर गलत जानकारी फैलती है, खासकर तब जब इसे बिना किसी जांच-पड़ताल के बड़े पैमाने पर शेयर किया जाता है.

बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां क्यों होती हैं वायरल?

बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां वायरल होने की कई वजह हैं. 

  • बढ़ती वैश्विक अस्थिरता और भू-राजनीतिक तनाव.

  • रहस्यमयी भविष्यवाणियों के प्रति जनता का आकर्षण

  • बिना पुष्टि वाले कंटेंट का सोशल मीडिया पर प्रसार

भविष्यवाणियों का सच क्या है?

स्कॉलर्स और फैक्ट-चेकर लगातार इस बात की चेतावनी देते हैं कि ऐसी भविष्यवाणियों को बिना सोचे-समझे सच न मान लिया जाए. वे बताते हैं कि अस्पष्ट भाषा के कई मतलब निकाले जा सकते हैं, जिन्हें बाद में असल दुनिया की घटनाओं से मेल खाने के लिए बदला जा सकता है.

इसके अलावा, कई वायरल पोस्ट में एडिट की गई तस्वीरों या मनगढ़ंत बयानों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सच और झूठ के बीच की लकीर और भी धुंधली हो जाती है.

क्या आज के दौर में यह प्रासंगिक है?

दुनिया में फैली अशांति चिंता की बात है, लेकिन अपुष्ट भविष्यवाणियों पर निर्भरता की वजह से बेवजह का डर फैलता है. जरूरी है कि आधिकारिक अपडेट्स और विश्वसनीय खबरों पर निर्भर रहें, ना कि अनुमानित दावों पर.

भले ही कितने दावे किए जाते रहे हों. मगर ऐसा कोई भी विश्वसनीय सबूत नहीं है कि बाबा वेंगा ने वर्ल्ड वॉर-3 की भविष्यवाणी की थी. अधिकतर नैरेटिव व्याख्याओं पर आधारित हैं ना कि फैक्ट्स पर. 

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

Baba Vanga

Trending news

घाटी में दिल छू लेने वाली पहल, ट्यूलिप गार्डन विजिट पर पहुंचे कैंसर के मरीज बच्चे
Jammu-kashmir
घाटी में दिल छू लेने वाली पहल, ट्यूलिप गार्डन विजिट पर पहुंचे कैंसर के मरीज बच्चे
धुरंधर में अतीक का किरदार दिखाना रचनात्मक स्वतंत्रता नहीं, कैसे जुड़े PAK से तार
Dhurandhar
धुरंधर में अतीक का किरदार दिखाना रचनात्मक स्वतंत्रता नहीं, कैसे जुड़े PAK से तार
कौन थीं नीलम शिंदे, जिन्होंने जाते-जाते कई लोगों को दी जिंदगी; US में हुई थी घायल
Neelam Shinde
कौन थीं नीलम शिंदे, जिन्होंने जाते-जाते कई लोगों को दी जिंदगी; US में हुई थी घायल
कोई महिला 3 दिन के लिए अछूत नहीं मानी जा सकती, सबरीमाला केस को लेकर SC की टिप्पणी
Sabrimala Case
कोई महिला 3 दिन के लिए अछूत नहीं मानी जा सकती, सबरीमाला केस को लेकर SC की टिप्पणी
'आस्था के मसले अदालत तय नहीं कर सकती...,' सबरीमाला मामले में केंद्र सरकार का पक्ष
Sabrimala Mandir
'आस्था के मसले अदालत तय नहीं कर सकती...,' सबरीमाला मामले में केंद्र सरकार का पक्ष
जब तक AAP सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती रहेगी, CM मान का बड़ा दावा
Punjab news
जब तक AAP सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती रहेगी, CM मान का बड़ा दावा
चुनाव से पहले पुरुलिया में हड़कंप, मिले माओवादियों से जुड़े पोस्टर्स, दी ये धमकी
West Bengal Election 2026
चुनाव से पहले पुरुलिया में हड़कंप, मिले माओवादियों से जुड़े पोस्टर्स, दी ये धमकी
मणिपुर में फिर बवाल, 2 बच्चों की हत्या के बाद भड़की हिंसा; इंटरनेट सर्विस बंद
Manipur
मणिपुर में फिर बवाल, 2 बच्चों की हत्या के बाद भड़की हिंसा; इंटरनेट सर्विस बंद
RSS मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर मिला विस्फोटकों का जखीरा; नागपुर में हड़कंप
Maharashtra news
RSS मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर मिला विस्फोटकों का जखीरा; नागपुर में हड़कंप
जम्मू-कश्मीर में LeT मॉड्यूल का भंडाफोड़, 16 सालों बाद हत्थे चढ़े 2 पाकिस्तानी आतंकी
Jammu-kashmir
जम्मू-कश्मीर में LeT मॉड्यूल का भंडाफोड़, 16 सालों बाद हत्थे चढ़े 2 पाकिस्तानी आतंकी