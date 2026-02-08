1.60 लाख तो कुछ नहीं...कीमतों की सारी हदें पार करेंगे सोना-चांदी, क्या कहती है बाबा वेंगा की भविष्यवाणी?

Baba Vanga Predictions on Gold and Silver: बुल्गारिया के रहस्यवादी बाबा वेंगा अपनी मशहूर भविष्यवाणियों के लिए जानी जाती थीं. बीते समय में बाबा वेंगा ने अलग-अलग घटनाओं के बारे में भविष्यवाणियां की थीं जो कि सही साबित हुई. साल 2025 में बाबा वेंगा तब सुर्खियों में आईं जब पूरे मीडिया ने उनकी उन सभी भविष्यवाणियों को कवर किया जो बीते समय में एकदम सटीक साबित हुईं. अब साल 2026 में भी बाबा वेंगा और उनकी भविष्यवाणियां एक बार फिस से मीडिया की सुर्खियों में छा गई हैं. बाबा वेंगा ने आने वाले समय में होने वाले वित्तीय संकट के बारे में एक चौंकाने वाली और डरावनी भविष्यवाणी की है.

मौजूदा समय पूरी दुनिया में जियो-पॉलिटिकल तनाव, आर्थिक अनिश्चितताओं और कमोडिटी बाजार में तेज उतार-चढ़ाव दिखाई दे रहा है. ऐसे माहौल में एक बार फिर बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां चर्चा में हैं. दशकों पहले की गई उनकी कई भविष्यवाणियां सही साबित होने का दावा किया जाता रहा है, यही वजह है कि लोग आज भी उनकी बातों को मौजूदा हालात से जोड़कर देखने लगते हैं. साल 2026 को लेकर की गई भविष्यवाणियों में बाबा वेंगा ने वैश्विक अस्थिरता की ओर इशारा किया था. कहा जा रहा है कि ऐसे हालात में सोना, चांदी और तांबे जैसी कीमती धातुओं की अहमियत बढ़ सकती है और इनमें निवेश का रुझान तेज हो सकता है.

क्या यह भविष्यवाणी सच होगी?

बाबा वेंगा के अनुसार, दुनिया की कागजी मुद्रा का मूल्य आखिरकार कम हो जाएगा. नतीजतन, ग्लोबल कैश लिक्विडिटी में गिरावट आएगी. लोग अपना पैसा सोना, चांदी और तांबे जैसी कमोडिटी में निवेश करना शुरू कर देंगे और वे मुद्राओं पर अपना विश्वास खोने लगेंगे. रिपोर्ट्स के अनुसार, बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में एक वैश्विक वित्तीय संकट का दावा किया गया है. कुछ ऐसी अटकलें हैं कि इस आर्थिक संकट के समय साल 2026 के अंत तक सोने और चांदी की कीमतों में बहुत तेजी से बढ़ोत्तरी होगी. उनकी भविष्यवाणी में सोने की कीमतों के बारे में दावा किया गया है कि वो 2 लाख रु. प्रति 10 ग्राम से भी ऊपर जा सकती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

आज के बाज़ार भाव: सोना, चांदी और तांबा

24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,52,078 रुपये प्रति 10 ग्राम है

चांदी की कीमत 2,44,929 रुपये प्रति किलोग्राम है

तांबे की कीमत 1,242 रुपये प्रति किलोग्राम है

बाबा वेंगा की भविष्‍यवाणी में किसका बढ़ेगा भाव?

बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के मुताबिक उन्‍होंने इस बात की संभावना जताई थी कि ग्लोबल इकोनामिक डिस्टर्बेंस की वजह से कारण सोना, चांदी और तांबे जैसी कीमती और औद्योगिक धातुओं में अचानक से लोगों का निवेश बढ़ सकता है. हालांकि उनकी भविष्याणी किसी इकोनामिक मॉडल पर आधारित नहीं है लेकिन उनकी पिछली भविष्यवाणियों को देखते हुए उनके इन दावों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है. बाबा वेंगा की भविष्य वाणियों को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जाता है.

यह भी पढ़ेंः 2026 में बार-बार क्यों हो रही महाप्रलय की बात? क्या है वायरल भविष्यवाणियों की सच्चाई

Disclaimer: जी न्यूज इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों पर आधारित है. चूंकि बाबा वेंगा की पिछली भविष्यवाणियां काफी सटीक हुई थीं इस वजह से इस दावे को हल्के में नहीं लिया जा सकता है.