एलियंस मचाएंगे तबाही! दुनिया होगी पैसों की मोहताज, बाबा वेंगा की 2026 के लिए खतरनाक भविष्यवाणी

कहते हैं कि दुनिया का अंत एक ना एक दिन होना तय है. सनातन वेदों में भी लिखा है कि जैसे-जैसे समय बढ़ता है इंसान, जीव अपने आखिरी समय की ओर जाता है, एक समय बाद दुनिया से दूर चला जाता है. इसी तरह कहा जाता है कि एक समय बाद ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी. दुनिया के अंत को लेकर कई थ्योरी सामने आई है. वहीं बाबा वेंगा ने भी कई साल पहले भविष्य को लेकर कई भविष्यवाणी की है. उनकी कुछ भविष्यवाणी सच भी हुई थी. साल 2026 लेकर बाबा वेंगा ने बेहद डरावनी भविष्यवाणी की है. इन भविष्यवाणी में युद्ध, आर्थिक संकट और एलियंस का जिक्र है.

एलियंस से होगी मुलाकात

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार साल 2026 में इंसानों और एलियंस के बीच पहला संपर्क होगा. एक बड़ा अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, यह साल 2026 नवंबर तक होगा.

आर्थिक तबाही

लैडबाइबल की रिपोर्ट के अनुसार बाबा वेंगा ने साल 2026 के लिए वैश्विक वित्तीय संकट की भविष्यवाणी की है. साल 2026 में डिजिटल और फिजकल दोनों तरह की करेंसी सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा. ऐसे में बैंकिंग संकट, करेंसी वैल्यू कमजोर हो जाएगी और बाजार में तरलता में कमी आएगी जिस वजह से चेन रिएक्शन शुरू होगा. एक संकट से दूसरा संकट शुरू होगा. जिस वजह से महंगाई उच्च ब्याज दर और तकनीकी उद्योग में अस्थिरता आ सकती है. वहीं सोने का रेट आसमान छू जाएगा.

प्राकृतिक आपदाएं

बाब वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार साल 2026 में प्राकृतिक आपदाएं 7 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक बढ़ जाएंगी. दुनिया के कई हिस्सें में भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट के संकेत देखने को मिलेंगे. जिससे काफी नुकसान होगा इसका सीधा असर इकोसिस्टम पर पड़ेगा.

युद्ध

बाबा वेंगा के अनुसार साल 2026 में बड़े पैमाने पर युद्ध होने की भविष्यवाणी की है. भविष्यवाणी के अनुसार दुनिया की प्रमुख शक्तियां शामिल होगी. बाबा वेंगा की हर भविष्यवाणी की तरह यह भविष्यवाणी भी अस्पष्ट है कि कौन से देश के बीच युद्ध होगा, और कब शुरू होगा.