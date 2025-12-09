Advertisement
trendingNow13035422
Hindi Newsदुनिया

एलियंस मचाएंगे तबाही! दुनिया होगी पैसों की मोहताज, बाबा वेंगा की 2026 के लिए खतरनाक भविष्यवाणी

बाबा वेंगा की भविष्य वाणी एक बार फिर से चर्चा में हैं. साल 2025 के खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं. ऐसे में साल 2026 को लेकर बाबा वेंगा कई डारवनी भविष्यवाणी सामने आ रही है. आइए जानते हैं साल 2026 में क्या-क्या होगा. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 09, 2025, 10:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एलियंस मचाएंगे तबाही! दुनिया होगी पैसों की मोहताज, बाबा वेंगा की 2026 के लिए खतरनाक भविष्यवाणी

कहते हैं कि दुनिया का अंत एक ना एक दिन होना तय है. सनातन वेदों में भी लिखा है कि जैसे-जैसे समय बढ़ता है इंसान, जीव अपने आखिरी समय की ओर जाता है, एक समय बाद दुनिया से दूर चला जाता है. इसी तरह कहा जाता है कि एक समय बाद ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी. दुनिया के अंत को लेकर कई थ्योरी सामने आई है. वहीं बाबा वेंगा ने भी कई साल पहले भविष्य को लेकर कई भविष्यवाणी की है. उनकी कुछ भविष्यवाणी सच भी हुई थी. साल 2026  लेकर बाबा वेंगा ने बेहद डरावनी भविष्यवाणी की है. इन भविष्यवाणी में युद्ध, आर्थिक संकट और एलियंस का जिक्र है. 

एलियंस से होगी मुलाकात 
बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार साल 2026 में इंसानों और एलियंस के बीच पहला संपर्क होगा. एक बड़ा अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, यह साल 2026 नवंबर तक होगा. 

आर्थिक तबाही 
लैडबाइबल की रिपोर्ट के अनुसार बाबा वेंगा ने साल 2026 के लिए वैश्विक वित्तीय संकट की भविष्यवाणी की है. साल 2026 में डिजिटल और फिजकल दोनों तरह की करेंसी सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा. ऐसे में बैंकिंग संकट, करेंसी वैल्यू कमजोर हो जाएगी और बाजार में तरलता में कमी आएगी जिस वजह से चेन रिएक्शन शुरू होगा. एक संकट से दूसरा संकट शुरू होगा. जिस वजह से महंगाई उच्च ब्याज दर और तकनीकी उद्योग में अस्थिरता आ सकती है. वहीं सोने का रेट आसमान छू जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

प्राकृतिक आपदाएं 
बाब वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार साल 2026 में प्राकृतिक आपदाएं 7 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक बढ़ जाएंगी. दुनिया के कई हिस्सें में भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट के संकेत देखने को मिलेंगे. जिससे काफी नुकसान होगा इसका सीधा असर इकोसिस्टम पर पड़ेगा. 

युद्ध 
बाबा वेंगा के अनुसार साल 2026 में बड़े पैमाने पर युद्ध होने की भविष्यवाणी की है. भविष्यवाणी के अनुसार दुनिया की प्रमुख शक्तियां शामिल होगी. बाबा वेंगा की हर भविष्यवाणी की तरह यह भविष्यवाणी भी अस्पष्ट है कि कौन से देश के बीच युद्ध होगा, और कब शुरू होगा. 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

World NewsBaba Vanga

Trending news

साउथ कोरिया दौरे में रंग लाई CM मान की कोशिशें, निवेश रोड शो को मिला भारी समर्थन
Punjab
साउथ कोरिया दौरे में रंग लाई CM मान की कोशिशें, निवेश रोड शो को मिला भारी समर्थन
NIA के हत्थे चढ़ा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का एक और दहशतगर्द डॉक्टर, दिल्ली में था छिपा
Delhi Blast Case Update
NIA के हत्थे चढ़ा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का एक और दहशतगर्द डॉक्टर, दिल्ली में था छिपा
हरियाणा के युवाओं से BJP सरकार कर रही धोखाधड़ी, रोजगार के मुद्दे पर 'आप' ने घेरा
aap
हरियाणा के युवाओं से BJP सरकार कर रही धोखाधड़ी, रोजगार के मुद्दे पर 'आप' ने घेरा
ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Weather
ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
rahul gandhi parliament
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
Goa
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
Chandanki Village
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
janaki ammal
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
Arvind Kejriwal
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा