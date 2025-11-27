Advertisement
Baba Vanga Predictions: साल खत्म होने के साथ सच हो गई बाबा वेंगा की ये बड़ी भविष्यवाणी? कहां हुआ धमाका

Baba Vanga Volacnic Eruption Prediction: इथिओपिया में ज्वालामुखी फटने की घटना को बाबा वेंगा की भविष्यवाणी से जोड़ा जा रहा है. कई लोगों का कहना है कि यह बाबा वेंगा की सच हुई भविष्यवाणी है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 27, 2025, 05:16 PM IST
Baba Venga Predictions 2025: अफ्रीकी देश इथिओपिया में 23 नवंबर 2025 को ज्वालामुखी हायली गुबी के फटने से हाहाकार मच गया था. इसका असर भारत में भी देखने को मिला था. बता दें कि यह ज्वालामुखी पूरे 12 हजार साल बाद फटा है, जिसे वैज्ञानिकों की ओर से इतिहास की सबसे असाधारण घटनाओं में से एक माना गया. बताया जा रहा है कि भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने पहले ही इसकी कल्पना कर दी थी. उनकी पहले भी कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं.    

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी 

ज्वालामुखी के 12 हजार बाद फटने को लेकर इंटरनेट पर कई तरह की थ्योरीज सामने आई हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ज्वालामुखी आखिरी बार आइस एज के अंत में फटा था. लोगों ने भी इस घटना के बाद बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के बारे में पता लगाना शुरु किया. कई लोगों का अंदाजा है कि बाबा वेंगा की साल 2025 की एक भविष्यवाणी सच हो गई है.    

ये भी पढ़ें- यात्रियों को लेकर उड़ने की तैयारी में था विमान, अचानक शख्स ने खोला एग्जिट गेट; बस फिर जो हुआ चौंका देगा  

ज्वाालमुखी को लेकर भविष्यवाणी 

'यूरो न्यूज' की ओर से बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को लेकर कहा कि साल 2025 में कई बार ज्वालामुखी फट सकते हैं, हालांकि कई लोग इससे सहमत नहीं हैं. बहुत लोगों का मानना है कि लगभग 30 साल पहले मरी एक महिला भविष्य की घटनाओं को सही दावे के साथ कैसे बता सकती है, लोग बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को अलग-अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. कई लोगों ने इस भविष्यवाणी को हेयली गुबी ज्वालामुखी विस्फोट नहीं बल्कि रूस के कमचाटका प्रायद्वीप में हुए इस साल ज्वालामुखी विस्फोट से भी जोड़ा है.    

ये भी पढ़ें- गांवों से मुंह मोड़ रही दुनिया.... केवल बची 19% आबादी, शहरों में 81 फीसदी बढ़ी जनसंख्या; UN की चौंकाने वाली रिपोर्ट  

 

कितनी सच है भविष्यवाणी 

बता दें कि ज्वालामुखी विस्फोट होना कोई बेहद बड़ी घटना नहीं है. 'ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे' के मुताबकि हर साल लगभग 50-70 के बीच ज्वालामुखी फटने की घटना देखने को मिलती है. ऐसे में किसी भी भविष्यवक्ता के ज्वालामुखी फटने की भविष्यवाणी के पहले से ही सच होने की संभावना काफी ज्यादा होती है. ऐसे में इसे केवल एक भविष्यवाणी न मानकर सिर्फ अंदाजा कहा जा सकता है.  

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सामान्य ज्ञान पर आधारित है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

 

 

 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन.

Baba Vanga

