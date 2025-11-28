Advertisement
एलियन आएंगे, सोना होगा सस्ता… बाबा वेंगा ने 2026 को लेकर की ये डरावनी भविष्यवाणियां

Baba Vanga Predictions For 2026: वर्ष 2026 के बारे में बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई हैं. बता दें बाबा वेंगा द्वारा दी गई भविष्यवाणियां अक्सर सटीक मानी जाती हैं. उनकी सबसे प्रसिद्ध भविष्यवाणियों में से कई का संबंध ऐतिहासिक घटनाओं से था जैसे कि प्रिंसेस डायना और इंदिरा गांधी की मौत. अब बाबा वेंगा की 2026 के लिए कुछ चौंकाने वाली और डरावनी भविष्यवाणियां सामने आई है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 28, 2025, 10:22 AM IST
Baba Vanga Predictions For 2026: बुल्गारियाई बाबा वेंगा को लेकर इंटरनेट पर एक बार फिर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. सोशल मीडिया पोस्ट और कई ऑनलाइन रिपोर्ट्स का दावा है कि उन्होंने 2026 के लिए कई बड़ी वैश्विक घटनाओं की भविष्यवाणी की थी. हालांकि इनमें से अधिकांश दावों का ठोस प्रमाण नहीं मिलता, फिर भी ये भविष्यवाणियां लोगों के बीच उत्सुकता और चिंता दोनों पैदा कर रही हैं. आइए नजर डालते हैं 2026 के लिए बाबा वेंगा द्वारा की गई सबसे चर्चित और भयानक भविष्यवाणियों के बारे में...

तीसरे विश्व युद्ध की आशंका

सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही कहानियों में दावा किया जा रहा है कि बाबा वेंगा ने 2026 में एक बड़े अंतरराष्ट्रीय संघर्ष की भविष्यवाणी की थी. कहा जाता है कि यह लड़ाई कई महाद्वीपों को प्रभावित कर सकती है और दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच भारी तनाव पैदा कर सकती है. बाबा वेंगा की इस भविष्यवाणी को संभावित तीसरा विश्व युद्ध बताया जा रहा है. बाबा वेंगा ने 2026 के लिए पर्यावरणीय संकट की भी चेतावनी दी थी. इसके कारण पूरा इकोसिस्टम प्रभावित हो सकता है. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 2026 में भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और अन्य प्राकृतिक आपदाएं विश्व के कई क्षेत्रों पर गंभीर असर डाल सकती हैं.

इंसानी जीवन में बढ़ेगा AI का प्रभाव

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार, 2026 तक AI इतना शक्तिशाली हो सकता है कि कई महत्वपूर्ण निर्णय क्षेत्रों में इंसानों की भूमिका कम हो जाए और तकनीक का नियंत्रण बढ़ने लगे. बाबा वेंगा ने संकेत दिया था कि 2026 के आसपास AI इंसानी निर्णय लेने की प्रक्रिया को काफी हद तक प्रभावित करेगा और कई बड़े उद्योगों में इंसानों की भूमिका कम हो सकती है. 

एलियन से इंसान करेगा संपर्क

इंटरनेट पर फैल रही चर्चाओं में दावा है कि 2026 में इंसान पहली बार किसी एलियन सभ्यता से संपर्क कर सकते हैं और एक बड़ा स्पेसक्राफ्ट धरती के वायुमंडल के करीब आएगा. कई कयासों में कहा गया है कि 2026 में रूस से एक बेहद प्रभावशाली नेता उभरकर सामने आएगा, जिसे वैश्विक स्तर पर मास्टर कहा जा सकता है. भविष्यवाणी से जुड़े दावों के अनुसार, 2026 में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली बड़ी उथल-पुथल का सामना करेगी. मुद्रा बाजार में गिरावट, बैंकिंग संकट और महंगाई में तेज बढ़ोतरी जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं.

सोने के मूल्य में बड़े उतार-चढ़ाव

कुछ रिपोर्टों के अनुसार, 2026 में सोने का पारंपरिक सेफ-हेवन स्टेटस खतरे में पड़ सकता है और कीमतों में अचानक तेज बदलाव देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट्स का दावा है कि 2026 में चीन वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण नेतृत्व भूमिका निभाने लगेगा, जिससे एशिया का प्रभाव और बढ़ सकता है. कुछ स्रोतों का कहना है कि 2026 में पर्यावरणीय, तकनीकी और राजनीतिक संकटों के चलते बड़े पैमाने पर माइग्रेशन होगा, जिससे विश्व के कई क्षेत्रों में सामाजिक अस्थिरता बढ़ सकती है.

जानें कौन थे बाबा वेंगा

बाबा वेंगा का जन्म 1911 में आज के नॉर्थ मैसेडोनिया के स्ट्रुमिका में वांगेलिया पांडेवा गुश्तेरोवा के रूप में हुआ था. बारह वर्ष की उम्र में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी जिसे उनके समर्थक एक दिव्य अनुभव और भविष्य देखने की शक्ति की शुरुआत मानते हैं. 1970 और 1980 के दशक में उनका नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैलने लगा. लोग घरेलू समस्याओं से लेकर वैश्विक मुद्दों तक हर तरह की सलाह लेने उनके पास पहुंचते थे. अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक वे शांत जीवन जीती रहीं और 1996 में 85 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया.

About the Author
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

