तीसरा विश्व युद्ध और यूरोप का होगा पतन... अगले 5 सालों में जमकर मचेगी तबाही, बाबा वेंगा की डरावनी भविष्यवाणी

Baba Vanga Predictions: बाबा वेंगा और नास्त्रेदमस अपनी सटीक भविष्यवाणियों को लेकर दुनियाभर में प्रसिद्ध हैं. आज भी लोग उनकी भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं. बता दें कि बाबा वेंगा ने यूरोप में जंग, भूकंप और बाढ़ समेत कई प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पहले से भविष्यवाणी की थी, जो बाद में सच भी साबित हुई. अब उनकी साल 2025 से लेकर साल 2030 के बीच की कई भविष्यवाणियां सामने आई हैं.

बाबा वेंगा की साल 2025-2030 तक की भविष्यवाणी

साल 2025 में यूरोप का पतन

यूरोप में संघर्ष और बाढ़-भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना. बाबा वेंगा के मुताबिक यूरोप में मानवता के पतन की शुरुआत होगी.

ये भी पढ़ें- नमाज पढ़ने बैठे थे छात्र, धड़ाम से ऊपर गिरी इमारत, इंडोनेशिया के स्कूल में बड़ा हादसा

Add Zee News as a Preferred Source

साल 2026 में तीसरा विश्व युद्ध

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2026 में तीसरा विश्व युद्ध होगा. उनके मुताबिक वैश्विक ताकतों के बीच तनाव बढ़ेगा और चीन ताइवान पर कब्जा करने के लिए पूरी कोशिश करेगा. साल 2026 में रूस-अमेरिका के टकराव के बाद तीसरा विश्व युद्ध होगा.

ये भी पढ़ें- थाइलैंड के इस मंदिर में भगवान शिव के साथ विराजमान हैं माता पार्वती, नवरात्रि में 9 दिन होती है पूजा

साल 2027 में बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट

साल 2027 की भविष्यवाणियों के मुताबिक इस साल एक नई बीमारी या बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट सामने आएगा, जिसके चलते कुछ इंसानों में सुपरह्यूमन जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं. इस भविष्यवाणी को साल 2025-2026 की भविष्यवाणियों के साथ जोड़ा जा सकता है. इसे केमिकल और बायोलॉजिकल वॉर से भी जोड़ा जा सकता है.

साल 2028 में ऊर्जा का नया सोर्स

बाबा वंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2028 में मनुष्य ऊर्जा के एक नए सोर्स की खोज करेगा, जो साफ और शक्तिशाली होगी. इसके अलावा शुक्र ग्रह की यात्रा या फिर अंतरिक्ष में बस्ती बसाने की प्लानिंग भी शुरू होगी.

साल 2029 में क्रांति

साल 2029 की भविष्यवाणी के मुताबिक इस साल ऐसी क्रांति होगी, दो संपूर्ण विश्व की आर्थिक और सामाजिक संरचना बदल सकती है. इस दौरान पुराने सिस्टम नष्ट होंगे और नी व्यवस्थाओं को रास्ता मिलेगा.

साल 2030 में ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ेगा विश्व

बाबा वंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2030 तक विश्व हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ेगा. इस दौरान प्रदूषण को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी पर काफी काम होगा.