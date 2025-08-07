बस चार महीने में खत्म होने वाली है दुनिया? बाबा वेंगा की 2025 वाली भविष्यवाणी को लेकर मचा हड़कंप!

Baba Vanga Predicted Alien Contact In 2025: नेत्रहीन बल्गेरियाई भविष्यवक्ता मैडम वेंगा ने अपनी मौत से पहले दुनिया के बारे में सैकड़ों भविष्यवाणियां की थी. उनकी कई भविष्यवाणियां एकदम सच साबित हुई. 2025 के लिए भी उन्होंने कई चौंकाने वाली भविष्यवाणी की थी. उस भविष्यवाणी में उन्होंने कहा था, 'एलियंस पृथ्वी से संपर्क करेंगे'. हालांकि वैज्ञानिक 100 सालों से अधिक समय से ऐसे अलौकिक प्राणियों यानी एलियंस खोज रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हुए. हांलाकि जैसी आसमानी हलचल अंतरिक्ष में चल रही है उसे देख लगता है कि बाबा वेंगा की एलियन वाली भविष्यवाणी इसी साल सच हो सकती है. इसका क्रेडिट धरती की ओर आने वाले पिंड 3I/ATLAS को दिया जा रहा है.

क्या बोली थीं बाबा वेंगा?

बाबा वेंगा ने अपने जीवनकाल में दुनिया के बारे में कई भविष्यवाणियां कीं. उन्होंने अपने सपनों में घटनाएं देखीं और उन्हें अपने जीवनकाल में ही प्रकट किया. उनके चेलों ने कुछ नोट किया कुछ भूल गए. हालांकि उनकी भविष्यवाणियां अधिकृत रूप से किताब की शक्ल में लिखी नहीं गईं. उनके अनुयायियों का मानना है कि उन्होंने बाद में घटित होने वाली कई विश्व घटनाओं के बारे में चेतावनी दी थी.

बाबा वेंगा की अहम भविष्यवाणियां

बाबा वेंगा की खास भविष्यवाणियों में द्वितीय विश्व युद्ध, चेरनोबिल आपदा, राजकुमारी डायना की मौत और 9/11 का आतंकवादी हमला, साल 2004 की सुनामी और खुद उन्होंने अपनी मौत की सटीक भविष्यवाणी की थी. एक प्रमुख घटना जो उन्होंने कथित तौर पर अपने दर्शन में देखी थी और जो अभी तक घटित नहीं हुई है, वह है एलियंस का मनुष्यों से संपर्क, उन्होंने कहा कि ऐसा वर्ष 2025 में होगा.

क्या एलियन 'मदरशिप' बाबा वंगा की भविष्यवाणी को सही साबित कर सकती है?

एक विशाल पिंड, 3I/ATLAS, हमारे सौर मंडल से तेज़ी से गुज़र रहा है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक धूमकेतु है, हालांकि नवीनतम विश्लेषण में इसकी पूंछ नहीं दिखाई दे रही है. ये अंतरिक्ष से सौर मंडल में आने वाला अब तक का सबसे बड़ा पिंड भी है, और इसने हार्वर्ड के वैज्ञानिक एवी लोएब को नाराज़ कर दिया है. लोएब को 100 फीसदी यकीन है कि ये कोई प्राकृतिक पिंड या धूमकेतु नहीं, बल्कि एलियन मदरशिप हो सकती है. जो किसी दूसरे ग्रह से बुद्धिमान प्राणियों के निवास स्थान से हमारे पास आ रही है.

स्पीड और कलर की हो रही चर्चा

ये कथित एलियन पिंड 3I/ATLAS 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहा है. लोएब इसके रंग, आकार और सौर मंडल तक पहुंचने में लगने वाले समय से नाराज हैं. उनका कहना है कि सूरज के चारों ओर इसका एक प्रतिगामी कक्षीय तल है, जो ऐसी वस्तु के लिए अप्राकृतिक लगता है. ये काफी विशाल भी है, जिसका व्यास लगभग 20-24 किलोमीटर है, जो 2017 में अंतरतारकीय पिंड ओउमुआमुआ से भी 200 गुना बड़ा है. यह पिंड अरबों सालों की यात्रा करके हमारे तारामंडल में आया है. लोएब का कहना है कि इतने बड़े आकार के किसी प्राकृतिक ब्रह्मांडीय पिंड का अंतरिक्ष में इतने लंबे समय तक यात्रा करना लगभग असंभव है. ऐसे में ये एलियंस की शिप है.

मुलाकात नहीं हमला करेंगे एलियंस

लोएब ने उन तारीखों का खुलासा किया है जब एलियन अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर हमला कर सकते हैं. उन्होंने अपने विश्लेषण के आधार पर कहा है कि 3I/ATLAS कोई धूमकेतु नहीं, बल्कि एक एलियन अंतरिक्ष यान है जो पृथ्वी और अन्य ग्रहों का अध्ययन करने के लिए प्रोब ले जा सकता है. उनका मानना है कि किसी उन्नत सभ्यता ने इसे अन्य ग्रहों का अध्ययन करने के उद्देश्य से भेजा है.

बाबा वेंगा ने इसी का इशारा किया था?

इस स्टडी रिपोर्ट ने ऑनलाइन बहस छेड़ दी है कि क्या ये वही एलियन संपर्क है जिसके बारे में बाबा वेंगा बात कर रही थीं. यानी अगर ऐसा हुआ तो रहस्यवादी भविष्यवक्ता की एक और भविष्यवाणी मात्र चार महीने के अंदर सच साबित हो सकती है. लोएब का कहना है कि इसके प्राकृतिक पिंड होने की संभावना तो मात्र 0.2 फीसदी है. उनकी मदरशिप में एलियन के संपर्क के लिए एक खिड़की भी है.

21 नवंबर से 5 दिसंबर, 2025 के बीच घटेगी दुर्लभ घटना

लोएब ने कहा है कि 21 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच एक ऐतिहासिक घटना घट सकती है. उनकी ये टाइम लाइन इस आधार पर तय की गई है कि अक्टूबर में ये कथित पिंड कहां होगा? उनके अनुसार, यह प्रोब संभवतः ग्रहों पर प्रोब के बीज बो रहा है और अन्य ग्रहों की ओर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है. जब यह हमारे पास आएगा तो यह पृथ्वी के साथ भी ऐसा ही कर सकता है. लोएब एलियंस की मदरशिप को लेकर एक थ्योरी उसके हमले की टाइमिंग की दी है, उसमें उन्होंने बताया है कि ये पृथ्वी पर कैसे हमला करेगा? उन्होंने कहा, अक्टूबर में जब यह सूर्य के पीछे जाएगा, तब यह इसके लिए तैयार हो जाएगा. उस समय ये वैज्ञानिकों को दिखाई नहीं देगा.