Baba Vanga Predictions: एशिया कप से पहले बाबा वेंगा और नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी से खौफ, वो हो सकता है जो अब तक ना हुआ

Baba Vanga Predictions 2025 in Hindi: यह साल भारी बरसात, बाढ़, भूकंप और युद्धों की वजह से पहले ही लोगों की जान ले रहा है. अब बाबा वेंगा और जीवित नास्त्रेदमस ने इस साल बड़ी खेल प्रतियोगिता को लेकर ऐसी डरावनी भविष्यवाणी की है, जिसने लोगों में खौफ भर दिया है.
Baba Venga Living Nostradamus Predictions 2025 News: बाबा वेंगा और नॉस्त्रेदमस दुनिया के 2 चर्चित भविष्यवक्ता माने जाते हैं. दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन उनकी कई भविष्यवाणियां जब-तब सुर्खियां बटोरती रहती हैं. बाबा वेंगा बुल्गारिया की नेत्रहीन महिला थीं. कहा जाता है कि वे अपनी अंतर्रदृष्टि की वजह से भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही भांप लेती थी. वहीं जीवित नास्त्रेदमस कहे जाने वाले एथोस सलोमे ने भी कई आश्चर्यजनक भविष्यवाणियां की हैं, जिनमें से कई सच साबित हो चुकी हैं.
एशिया क्रिकेट कप के दौरान दिखेगा खौफ भरा नजारा!
अब दोनों भविष्यवक्ताओं ने एशिया क्रिकेट कप समेत आने वाले बड़े आयोजनों को लेकर ऐसी डराने वाली भविष्यवाणी की है, जिसने लोगों में सिहरन पैदा कर दी है. उन्होंने कहा कि बड़ी खेल प्रतियोगिता के दौरान कुछ ऐसा डरावना होने जा रहा है, जो आज तक कभी नहीं हुआ. इस घटना से लोग पूरी तरह ठिठक रह जाएंगे. उन्हें समझ नहीं आएगा कि वे जो कुछ सामने देख रहे हैं, वह पूरी तरह सच है या केवल उनका वहम है. इस वाकये के बाद करोड़ों लोग भ्रम की स्थिति में चले जाएंगे और दुनिया भर के बाजार धड़ाम हो जाएंगे.
पहली बार अपने टीवी पर एलियंस को लाइव देखेंगे करोड़ों लोग
बाबा वंगा और जीवित नास्त्रेदमस के मुताबिक, 2025 में मनुष्यों का सामना एलियन जीवन से होने जा रहा है. मानवों और एलियंस की यह मुलाकात एशिया क्रिकेट कप, ओलंपिक या फीफा कप के दौरान हो सकती है. जब पूरी दुनिया इन खेल आयोजनों को लाइव देख रही होगी, तभी वे अपने टीवी पर एलियंस को भी लाइव देखेंगे. यह इस बात का प्रमाण होगा कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले जीव नहीं है और कई अन्य जीव भी यहां पर अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं.