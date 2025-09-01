Baba Vanga Predictions: एशिया कप से पहले बाबा वेंगा और नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी से खौफ, वो हो सकता है जो अब तक ना हुआ
Advertisement
trendingNow12904949
Hindi Newsदुनिया

Baba Vanga Predictions: एशिया कप से पहले बाबा वेंगा और नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी से खौफ, वो हो सकता है जो अब तक ना हुआ

Baba Vanga Predictions 2025 in Hindi: यह साल भारी बरसात, बाढ़, भूकंप और युद्धों की वजह से पहले ही लोगों की जान ले रहा है. अब बाबा वेंगा और जीवित नास्त्रेदमस ने इस साल बड़ी खेल प्रतियोगिता को लेकर ऐसी डरावनी भविष्यवाणी की है, जिसने लोगों में खौफ भर दिया है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 01, 2025, 04:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Baba Vanga Predictions: एशिया कप से पहले बाबा वेंगा और नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी से खौफ, वो हो सकता है जो अब तक ना हुआ

Baba Venga Living Nostradamus Predictions 2025 News: बाबा वेंगा और नॉस्त्रेदमस दुनिया के 2 चर्चित भविष्यवक्ता माने जाते हैं. दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन उनकी कई भविष्यवाणियां जब-तब सुर्खियां बटोरती रहती हैं. बाबा वेंगा बुल्गारिया की नेत्रहीन महिला थीं. कहा जाता है कि वे अपनी अंतर्रदृष्टि की वजह से भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही भांप लेती थी. वहीं जीवित नास्त्रेदमस कहे जाने वाले एथोस सलोमे ने भी कई आश्चर्यजनक भविष्यवाणियां की हैं, जिनमें से कई सच साबित हो चुकी हैं. 

एशिया क्रिकेट कप के दौरान दिखेगा खौफ भरा नजारा!

अब दोनों भविष्यवक्ताओं ने एशिया क्रिकेट कप समेत आने वाले बड़े आयोजनों को लेकर ऐसी डराने वाली भविष्यवाणी की है, जिसने लोगों में सिहरन पैदा कर दी है. उन्होंने कहा कि बड़ी खेल प्रतियोगिता के दौरान कुछ ऐसा डरावना होने जा रहा है, जो आज तक कभी नहीं हुआ. इस घटना से लोग पूरी तरह ठिठक रह जाएंगे. उन्हें समझ नहीं आएगा कि वे जो कुछ सामने देख रहे हैं, वह पूरी तरह सच है या केवल उनका वहम है. इस वाकये के बाद करोड़ों लोग भ्रम की स्थिति में चले जाएंगे और दुनिया भर के बाजार धड़ाम हो जाएंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पहली बार अपने टीवी पर एलियंस को लाइव देखेंगे करोड़ों लोग

बाबा वंगा और जीवित नास्त्रेदमस के मुताबिक, 2025 में मनुष्यों का सामना एलियन जीवन से होने जा रहा है. मानवों और एलियंस की यह मुलाकात एशिया क्रिकेट कप, ओलंपिक या फीफा कप के दौरान हो सकती है. जब पूरी दुनिया इन खेल आयोजनों को लाइव देख रही होगी, तभी वे अपने टीवी पर एलियंस को भी लाइव देखेंगे. यह इस बात का प्रमाण होगा कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले जीव नहीं है और कई अन्य जीव भी यहां पर अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Baba Vanga Predictions 2025 in Hindi

Trending news

'क्या अब कोई बाहरी तय करेगा...', SC ने खारिज की इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर अर्जी
Supreme Court News
'क्या अब कोई बाहरी तय करेगा...', SC ने खारिज की इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर अर्जी
जावेद अख्तर ने दीदी पर साधा निशाना तो उर्दू एकेडमी ने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम
West Bengal
जावेद अख्तर ने दीदी पर साधा निशाना तो उर्दू एकेडमी ने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम
बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व बंगाल के पार्टी नेताओं के साथ 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक करेगा
BJP
बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व बंगाल के पार्टी नेताओं के साथ 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक करेगा
वोटर अधिकार यात्रा पर अमित मालवीय ने ली राहुल गांधी की चुटकी, कांग्रेस पर लगाया आरोप
Voter Adhikari Yatra
वोटर अधिकार यात्रा पर अमित मालवीय ने ली राहुल गांधी की चुटकी, कांग्रेस पर लगाया आरोप
Maratha Movement: मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई
Bombay High Court
Maratha Movement: मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई
'जो लोगों को जितना मूर्ख बना सके वो उतना...', नागपुर में ये क्या बोल गए नितिन गडकरी
Nitin Gadkari
'जो लोगों को जितना मूर्ख बना सके वो उतना...', नागपुर में ये क्या बोल गए नितिन गडकरी
हे ट्रंप के दुलारे! भारत में पधारो, हमें पता है आप ब्राह्मणों को क्यों याद कर रहे?
India America news
हे ट्रंप के दुलारे! भारत में पधारो, हमें पता है आप ब्राह्मणों को क्यों याद कर रहे?
मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी...चीन में पीएम मोदी की हुंकार?
2025 sco summit in china
मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी...चीन में पीएम मोदी की हुंकार?
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
Piyush Goyal visit Lalbaugcha Raja
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
Hongqi l5
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
;