FATF New Vice President Vivek Aggarwal Profile: पाकिस्तान और तुर्किये जैसे आतंक परस्त मुल्कों के लिए आने वाले दिन और बुरे होने वाले हैं. भारत ने आतंक के खिलाफ जारी जंग में बड़ी सफलता हासिल की है. देश में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग संस्था FATF की उपाध्यक्षता हासिल की है. भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विवेक अग्रवाल को FATF का उपाध्यक्ष चुना गया है. वे एक साल तक इस पद पर रहेंगे. यह पहली बार है, जब भारत का कोई अधिकारी इस वैश्विक संस्था में इतने बड़े पद पर पहुंचा हो. इसका असर आने वाले दिनों भारत के दुश्मन देशों पर देखने को मिल सकता है.
विवेक अग्रवाल मध्य प्रदेश कैडर के सीनियर आईएएस अधिकारी हैं. वे 1994 बैच के अफसर हैं और मौजूदा समय में संस्कृति मंत्रालय के सचिव के पद पर काम कर रहे हैं. उन्हें जुलाई 2026 से जून 2027 तक FATF का उपाध्यक्ष चुना गया है. वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को इस बारे में घोषणा की. यह पहली बार है कि भारत पहली बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की उपाध्यक्षता हासिल करने में सफल रहा है.
अपनी नियुक्ति पर विवेक अग्रवाल ने सभी संबंधित देशों और पक्षों का आभार जताया. उन्होंने कहा, 'यह नियुक्ति भारत के सामूहिक प्रयासों का नतीजा है. यह हमारे एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग तथा काउंटर-टेररिस्ट फाइनेंसिंग ढांचे की मजबूती की मान्यता भी है. मैं इस पद पर सेवा करने के लिए गहराई से सम्मानित महसूस कर रहा हूं. FATF ग्लोबल नेटवर्क के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित, समावेशी और लचीला बनाने के लिए काम करने को मैं बेहद उत्सुक हूं.'
उनकी नियुक्ति को केंद्रीय राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने इसे देश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि यह नियुक्ति अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा करेगी. साथ ही, वित्तीय अपराधों के खिलाफ वैश्विक सहयोग को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी.
रिपोर्ट के मुताबिक, संगठन के सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय FATF प्लेनरी ने विवेक अग्रवाल की नियुक्ति को मंजूरी दी. FATF का मुख्यालय पेरिस में है. यह एक प्रतिष्ठित अंतरसरकारी संगठन है, जिसमें कोई भारतीय अधिकारी पहली बार इतने प्रभावशाली पद पर पहुंचा है.
FATF अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और हथियार प्रसार के वित्तपोषण से निपटने के लिए मानक निर्धारित करता है. उपाध्यक्ष के रूप में विवेक अग्रवाल अध्यक्ष की सहायता करते हुए संगठन के कार्यों की मॉनिटरिंग करेंगे. वे उभरते वित्तीय खतरों के खिलाफ वैश्विक नीतियां तय करने में भी अहम भूमिका निभाएंगे.
वित्त मंत्रालय के अनुसार, FATF की ग्लोबल नेटवर्क में 200 से अधिक संगठन और एजेंसियां शामिल हैं. इस संगठन की स्थापना 1989 में की गई थी. यह दुनिया में वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए नीतियां बनाने और प्रोत्साहित करने वाला प्रमुख अंतरराष्ट्रीय निकाय है. इसकी सिफारिशें विश्व भर में दुनिया भर में गंभीरता से मानी जाती हैं. FATF की प्रेसिडेंसी दो वर्ष के कार्यकाल पर आधारित होती है, जिसमें उपाध्यक्ष महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभाता है.
अब भारत इस वैश्विक संगठन का पहली बार उपाध्यक्ष बनने जा रहा है. विवेक अग्रवाल अगले महीने इस पद को ज्वाइन कर लेंगे. इससे आतंकवाद को शह देने वाले पाकिस्तान और तुर्किये की मुसीबतें बढ़ सकती हैं. दोनों मुल्कों पर FATF की मार पड़ चुकी है. आतंकियों को शह देने के आरोप में संगठन पाकिस्तान को कई बार ग्रे लिस्ट में शामिल किया था. जिसके बाद उसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से फंड मिलना रुक गया था.
बाद में किसी तरह वह इस सूची से बाहर निकला और उसे फंड मिलने का रास्ता साफ हुआ. लेकिन उसकी आतंक परस्त हरकतें अब भी जारी हैं, जिससे उस पर दोबारा से ग्रे या ब्लैक लिस्ट में पहुंचने की तलवार लटकी है. अगर उसने अपनी नीतियों में सुधार नहीं किया तो वह बड़े संकट में फंस सकता है. संभावना है कि निकट भविष्य में वह ब्लैक लिस्ट भी हो जाए. अगर ऐसा हुआ तो वह वैश्विक अर्थव्यवस्था से पूरी तरह कट भी सकता है, जिससे उसके पूरी तरह दिवालिया होने का खतरा बढ़ जाएगा.