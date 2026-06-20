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PAK-तुर्किये के लिए शुरू होने वाले हैं 'बुरे' दिन? FATF में हुई भारत की एंट्री! ये धाकड़ अधिकारी बने पहले डिप्टी चीफ, अब लेंगे 'हिसाब'

Who is New FATF Vice President: PAK-तुर्किये के लिए 'बुरे' दिन शुरू होने वाले हैं? FATF में पहली बार भारत की बड़ी एंट्री हो गई है. देश के एक धाकड़ आईएएस अधिकारी संगठन में डिप्टी चीफ यानी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं. यह भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है. वहीं आतंक को शह देने वाले पाकिस्तान और तुर्किये के इसे झटका कहा जा रहा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 20, 2026, 05:41 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:43 AM IST
PAK-तुर्किये के लिए शुरू होने वाले हैं 'बुरे' दिन? FATF में हुई भारत की एंट्री! ये धाकड़ अधिकारी बने पहले डिप्टी चीफ, अब लेंगे 'हिसाब'

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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