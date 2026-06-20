FATF New Vice President Vivek Aggarwal Profile: पाकिस्तान और तुर्किये जैसे आतंक परस्त मुल्कों के लिए आने वाले दिन और बुरे होने वाले हैं. भारत ने आतंक के खिलाफ जारी जंग में बड़ी सफलता हासिल की है. देश में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग संस्था FATF की उपाध्यक्षता हासिल की है. भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विवेक अग्रवाल को FATF का उपाध्यक्ष चुना गया है. वे एक साल तक इस पद पर रहेंगे. यह पहली बार है, जब भारत का कोई अधिकारी इस वैश्विक संस्था में इतने बड़े पद पर पहुंचा हो. इसका असर आने वाले दिनों भारत के दुश्मन देशों पर देखने को मिल सकता है.