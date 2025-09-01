अमेरिका के लिए BAD NEWS...पीएम मोदी की चीन यात्रा पर अमेरिकी दिग्गज ने ही ट्रंप को सुना दिया
America News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार व सबसे कट्टर आलोचक जॉन बोल्टन ने पश्चिम देशों को बड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा को पश्चिम के लिए 'बुरी खबर'  करार दिया है.  

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 01, 2025, 09:11 PM IST
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार व सबसे कट्टर आलोचक जॉन बोल्टन ने पश्चिम देशों को बड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा को पश्चिम के लिए 'बुरी खबर'  बताया है. जब उनसे ये पूछा गया कि तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की मौजूदगी के बारे में वह क्या सोचते हैं? तो इसपर बोल्टन ने जवाब दिया कि 'यह बहुत बुरी खबर है'. उन्होंने कहा कि अमेरिका ने रूस के लिए 'शीत युद्ध के लगाव से भारत को दूर करने' की कोशिश में दशकों बिताए दिए हैं. खासतौर से से क्वाड जैसी सुरक्षा पहलों के साथ, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत शामिल हैं.

बोल्टन ने एक इंटरव्यू में कहा कि पश्चिमी देशों ने दशकों तक भारत को रूस (सोवियत संघ) से दूर करने की कोशिश की है. भारत को चेतावनी दी जाती रही कि चीन खतरा है और इसके लिए जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का 'क्वाड' बनाया गया. इसके लिए अमेरिका ने काफी मेहनत की कि भारत इन देशों के साथ और करीब आए. लेकिन बोल्टन के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ विवाद और भारत से बिगड़ते रिश्तों के बीच इन सारी कोशिशों को 'बर्बाद' कर दिया. उनका कहना है कि ट्रंप की हाल की नीतियों ने भारत को फिर से रूस की तरफ धकेला है और चीन के करीब ला दिया है.

'भारत पर टैरिफ ट्रंप की बड़ी गलती' 

हालांकि, उन्होंने उम्मीद जताई कि इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगेगी.  जबकि फिलहाल इसकी शुरुआत होती नहीं दिख रही. बोल्टन ने भारत पर ट्रंप के टैरिफ को 'बड़ी गलती' बताया और कहा कि ट्रंप ने भारत-अमेरिका रिश्तों को गलत तरीके से संभाला. इन बयानों के कुछ दिन बाद ही एफबीआई ने बोल्टन के घर और दफ्तर पर छापा मारा, जो गोपनीय दस्तावेजों की जांच से जुड़ा था.

'ट्रंप राष्ट्रपति बनने के लायक नहीं'

छापों पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा था कि वह अपने पूर्व सहयोगी के 'प्रशंसक नहीं' हैं. जबकि, एफबीआई ने कोई टिप्पणी नहीं की. बोल्टन ट्रंप की पहली सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे थे, लेकिन बाद में उनकी किताब The Room Where It Happened छपने के बाद विवाद हो गया, जो अब तक जारी है.  अब वे ट्रंप के एक बेहद मुखर और आक्रामक आलोचक बन गए हैं, जो अक्सर टेलीविजन कार्यक्रमों और प्रिंट मीडिया में उस अमेरिकी राष्ट्रपति की निंदा करते दिखाई देते हैं. इतना ही नहीं,  वे ट्रंप को 'राष्ट्रपति बनने के लायक नहीं' कहते हैं.

Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं.

