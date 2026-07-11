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आजादी का जश्न मना रहा था बहामास, विमान क्रैश होते ही पूरे देश में मातम, सभी 10 यात्रियों की मौत

बहामास के नॉर्थ एंड्रोस में एक छोटा Cessna 402 विमान क्रैश होने से 10 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई है. इस हादसे के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए फ्लेमिंगो एयर की उड़ानों पर रोक लगा दी है.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jul 11, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 09:51 AM IST
आजादी का जश्न मना रहा था बहामास, विमान क्रैश होते ही पूरे देश में मातम, सभी 10 यात्रियों की मौत
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

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