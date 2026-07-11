/आजादी का जश्न मना रहा था बहामास, विमान क्रैश होते ही पूरे देश में मातम, सभी 10 यात्रियों की मौत

Bahamas Plane Crash: बहामास से एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. बहामास के 53वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न के बीच एक छोटा विमान क्रैश होने से 10 लोगों की मौत हो गई है. यह हादसा शुक्रवार को राजधानी नासाउ के पश्चिम में स्थित नॉर्थ एंड्रोस के पास समुद्र में हुआ. प्रधानमंत्री फिलिप ब्रेव डेविस ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए इसे देश के लिए एक बड़ा शोक का दिन बताया है. इस भयानक दुर्घटना के बाद सरकार ने सुरक्षा के लिहाज से फ्लेमिंगो एयर की सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है.
एपी की खबर के मुताबिक, बहामास में जहां लोग देश के 53वें स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मना रहे थे, वहीं अचानक आई एक खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया. एक छोटा विमान क्रैश होने की वजह से 10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है. प्रधानमंत्री फिलिप ब्रेव डेविस ने बताया कि शुरुआत में एक व्यक्ति के बचने की उम्मीद थी, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया. इस हादसे के बाद पूरे देश में मातम का माहौल है. अभी तक मारे गए लोगों की पहचान उजागर नहीं की गई है.
कहां और कैसे हुआ हादसा?
बहामास की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इंवेस्टिगेशन अथॉरिटी के मुताबिक, यह विमान नासाउ के लिंडेन पिंडलिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ा था. इसे सैन एंड्रोस की तरफ जाना था, लेकिन रास्ते में ही यह नॉर्थ एंड्रोस के पास पानी में क्रैश हो गया. क्रैश होने वाला विमान Cessna 402 था, जो बहामास में ही रजिस्टर्ड था. अधिकारी अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिर प्लेन में ऐसी क्या खराबी आई कि वह सीधे समुद्र में जा गिरा.
A Flamingo Air plane crashed and burned in North Andros, The Bahamas. Locals say several people were killed pic.twitter.com/V4ngLgbo11
— ApexDefenders (@YasirHamid7515) July 11, 2026
सरकार ने उड़ानों पर लगाई रोक
इस बड़े हादसे के तुरंत बाद बहामास के विमानन मंत्रालय ने सख्त कदम उठाया है. सरकार ने फ्लेमिंगो एयर के एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है. यानी अब इस एयरलाइन की उड़ानें अगले आदेश तक नहीं उड़ पाएंगी. मंत्रालय का कहना है कि यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक एहतियाती कदम के तौर पर लिया गया है.
एक ही दिन में दो घटनाएं
हैरानी की बात यह है कि शुक्रवार को फ्लेमिंगो एयर के साथ एक नहीं बल्कि दो सुरक्षा घटनाएं हुईं. विमानन मंत्री जोबेथ कोलबी-डेविस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि क्रैश से ठीक पहले एक और घटना हुई थी. फ्लेमिंगो एयर का एक विमान मायागुआना जा रहा था, तभी पायलट को कुछ गड़बड़ी का अहसास हुआ. पायलट ने समझदारी दिखाते हुए विमान को वापस नासाउ में लैंड कराया. जैसे ही सभी यात्री सुरक्षित नीचे उतरे, उस विमान में अचानक आग लग गई. प्रशासन अब इन दोनों घटनाओं की गंभीरता से जांच कर रहा है.