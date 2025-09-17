इस मुस्लिम देश ने भारतीयों को दी गुड न्यूज, वीजा के लिए नियम कर दिए आसान, जानें क्या है खास?
Advertisement
trendingNow12926144
Hindi Newsदुनिया

इस मुस्लिम देश ने भारतीयों को दी गुड न्यूज, वीजा के लिए नियम कर दिए आसान, जानें क्या है खास?

Bahrain Visa Process: बहरीन ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा लेने की प्रोसेस को और आसान बना दिया है. यानी बहरीन जाने वाले भारतीयों के लिए वीजा लेना बेहद आसान हो गया है. अगर आप भी भारत से बहरीन का सफर करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन हैं. चलिए जानते हैं.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 17, 2025, 07:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस मुस्लिम देश ने भारतीयों को दी गुड न्यूज, वीजा के लिए नियम कर दिए आसान, जानें क्या है खास?

बहरीन ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा लेने की प्रोसेस को और आसान बना दिया है. यानी बहरीन जाने वाले भारतीयों के लिए वीजा लेना बेहद आसान हो गया है. अगर आप भी भारत से बहरीन का सफर करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन हैं. आप एयरपोर्ट पर पहुंचकर वीजा ऑन अराइवल (Visa on Arrival) ले सकते हैं या पहले से आवेदन करके वीजा पा सकते हैं. दोनों तरीकों के लिए पात्रता (Eligibility), जरूरी दस्तावेज और प्रोसेस अलग-अलग हो सकती है. इसलिए हम आज आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं. भारतीय नागरिकों को बहरीन जाने से पहले क्या-क्या करना चाहिए, चाहे कोई अचानक घूमने जा रहे हों या पहले से प्लान बनाकर सफर कर रहे हों.

भारतीय नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल

भारतीय पासपोर्ट होल्डर बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचकर वीजा ऑन अराइवल ले सकते हैं. यह वीजा आम तौर पर 14 दिनों के लिए दिया जाता है.  हालांकि, इसके लिए लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी.

-वीजा ऑन अराइवल पाने के लिए आपके पास पासपोर्ट यात्रा की तारीख से कम से कम छह महीने तक वैध होना चाहिए. 
-वापसी या आगे के सफर के लिए कन्फर्म टिकट आपके पास होना चाहिए.
- आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप अपनी पूरी यात्रा के दौरान अपना खर्च चला सकें.
-एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद इमिग्रेशन काउंटर पर ये सभी दस्तावेज दिखाने होंगे, ताकि आपकी जानकारी की पुष्टि की जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

बहरीन वीजा के लिए जरूरी दस्तावेज 

जो लोग बहरीन सफर के लिए पहले वीजा लेना चाहते हैं या जिन्हें वीजा ऑन अराइवल (आकर वीजा) नहीं मिलता, वे ऑनलाइन या बहरीन के एंबेसी से आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए कई दस्तावेज जरूरी हैं.

पासपोर्ट- आपका भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए और उसकी वैधता यात्रा के समय से कम से कम 6 महीने बाकी होनी चाहिए.
पासपोर्ट साइज फोटो-  हाल की पासपोर्ट साइज तस्वीरें, जो स्टैंडर्ड रूल्स के मुताबिक होनी चाहिए.
वीजा एप्लीकेशन फॉर्म- सही जानकारी भरकर, साइन किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म.
ट्रैवल प्लान- जैसे फ्लाइट बुकिंग या पुष्टि का कोई दस्तावेज.
रहने का प्रूफ- होटल बुकिंग या बहरीन में किसी मेजबान द्वारा दिया गया पता.
आर्थिक सबूत- हाल की बैंक स्टेटमेंट या अन्य दस्तावेज जो दिखाना अनिवार्य है, ताकि इससे पुष्टि हो सके कि आदेवक के पास यात्रा के लिए पर्याप्त पैसे हैं या नहीं.
ट्रैवल इंश्योरेंस- हालांकि, ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन सभी मुसाफिरों के लिए इसे लेना बहुत अच्छा माना जाता है.

भारत से बहरीन वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा प्रोसेस

भारतीय मुसाफिर बहरीन वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन आसानी से कर सकते हैं. इस प्रोसेस को पूरा करने का तरीका भी काफी आसान है, जो इस प्रकार  है:-

बहरीन की आधिकारिक eVisa वेबसाइट पर जाएं. वैध ईमेल आईडी से अपना रजिस्टर करें. इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरें,  इसमें पासपोर्ट की जानकारी, ट्रैवल का प्लान और निजी जानकारी दर्ज करें. फिर वेबसाइट पर स्कैन कर जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें, जैसे-पासपोर्ट की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, ट्रैवल या रहने से जुड़े दस्तावेज अपलोड करें. इसके बाद वीजा फीस डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें. आवेदन की स्वीकृति के लिए थोड़ा इंतजार करें,  प्रोसेसिंग में वक्त लग सकता है.

बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने पर क्या होगा?

भारतीय लोगों के पास वीजा ऑन अराइवल हो या पहले से लिया हुआ वीजा, फिर भी बहरीन एयरपोर्ट पर ये प्रोसेस पूरी करनी होगी.

इमिग्रेशन क्लियरेंस- सीधे इमिग्रेशन काउंटर पर जाएं
दस्तावेज- अपना पासपोर्ट, वीजा (अगर हो) और अन्य जरूरी दस्तावेज दिखाएं.
बायोमेट्रिक प्रोसेस- फिंगरप्रिंट और फोटो जैसे बायोमेट्रिक जांच के लिए तैयार रहें.
कस्टम्स घोषणा- अगर आपके पास ऐसे सामान हैं जिन्हें कस्टम नियमों के तहत बताना जरूरी है, तो उन्हें घोषित करें.
बैगेज क्लेम- अपना सामान निर्धारित जगह से ले लें. इसके बाद सफर को एन्जॉय करें.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

Bahrainvisa rule

Trending news

बांग्लादेश से 8 ट्रकों में भरकर आई 'समुद्र की रानी', अंग्रेज-मुगल भी थे इसके दिवाने
Hilsa fish
बांग्लादेश से 8 ट्रकों में भरकर आई 'समुद्र की रानी', अंग्रेज-मुगल भी थे इसके दिवाने
सैलाब पीड़ितों के लिए सरकार का बड़ा कदम, दुनियाभर के पंजाबियों से की योगदान की मांग
Punjab Flood
सैलाब पीड़ितों के लिए सरकार का बड़ा कदम, दुनियाभर के पंजाबियों से की योगदान की मांग
अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
election commission new guidelines
अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
बैंक से 1 करोड़ नकद, 20kg सोना लूटकर भागे डकैत, लोगों के अकाउंट पर क्या होगा असर?
Vijayapura
बैंक से 1 करोड़ नकद, 20kg सोना लूटकर भागे डकैत, लोगों के अकाउंट पर क्या होगा असर?
'डार ने कबूल किया, भारत ने ठुकरा दिया था सीजफायर', ट्रंप के दावों पर बोले राजनाथ
india pakistan news
'डार ने कबूल किया, भारत ने ठुकरा दिया था सीजफायर', ट्रंप के दावों पर बोले राजनाथ
LoC के पास मिला PIA लिखा गुब्बारा, ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद बौखलाया PAK
Akhnoor
LoC के पास मिला PIA लिखा गुब्बारा, ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद बौखलाया PAK
असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
Assam BJP AI Video
असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
Bal Thackeray
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
Raj Thackeray
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
Politics
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
;