इस मुस्लिम देश ने भारतीयों को दी गुड न्यूज, वीजा के लिए नियम कर दिए आसान, जानें क्या है खास?

बहरीन ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा लेने की प्रोसेस को और आसान बना दिया है. यानी बहरीन जाने वाले भारतीयों के लिए वीजा लेना बेहद आसान हो गया है. अगर आप भी भारत से बहरीन का सफर करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन हैं. आप एयरपोर्ट पर पहुंचकर वीजा ऑन अराइवल (Visa on Arrival) ले सकते हैं या पहले से आवेदन करके वीजा पा सकते हैं. दोनों तरीकों के लिए पात्रता (Eligibility), जरूरी दस्तावेज और प्रोसेस अलग-अलग हो सकती है. इसलिए हम आज आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं. भारतीय नागरिकों को बहरीन जाने से पहले क्या-क्या करना चाहिए, चाहे कोई अचानक घूमने जा रहे हों या पहले से प्लान बनाकर सफर कर रहे हों.

भारतीय नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल

भारतीय पासपोर्ट होल्डर बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचकर वीजा ऑन अराइवल ले सकते हैं. यह वीजा आम तौर पर 14 दिनों के लिए दिया जाता है. हालांकि, इसके लिए लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी.

-वीजा ऑन अराइवल पाने के लिए आपके पास पासपोर्ट यात्रा की तारीख से कम से कम छह महीने तक वैध होना चाहिए.

-वापसी या आगे के सफर के लिए कन्फर्म टिकट आपके पास होना चाहिए.

- आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप अपनी पूरी यात्रा के दौरान अपना खर्च चला सकें.

-एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद इमिग्रेशन काउंटर पर ये सभी दस्तावेज दिखाने होंगे, ताकि आपकी जानकारी की पुष्टि की जा सके.

बहरीन वीजा के लिए जरूरी दस्तावेज

जो लोग बहरीन सफर के लिए पहले वीजा लेना चाहते हैं या जिन्हें वीजा ऑन अराइवल (आकर वीजा) नहीं मिलता, वे ऑनलाइन या बहरीन के एंबेसी से आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए कई दस्तावेज जरूरी हैं.

पासपोर्ट- आपका भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए और उसकी वैधता यात्रा के समय से कम से कम 6 महीने बाकी होनी चाहिए.

पासपोर्ट साइज फोटो- हाल की पासपोर्ट साइज तस्वीरें, जो स्टैंडर्ड रूल्स के मुताबिक होनी चाहिए.

वीजा एप्लीकेशन फॉर्म- सही जानकारी भरकर, साइन किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म.

ट्रैवल प्लान- जैसे फ्लाइट बुकिंग या पुष्टि का कोई दस्तावेज.

रहने का प्रूफ- होटल बुकिंग या बहरीन में किसी मेजबान द्वारा दिया गया पता.

आर्थिक सबूत- हाल की बैंक स्टेटमेंट या अन्य दस्तावेज जो दिखाना अनिवार्य है, ताकि इससे पुष्टि हो सके कि आदेवक के पास यात्रा के लिए पर्याप्त पैसे हैं या नहीं.

ट्रैवल इंश्योरेंस- हालांकि, ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन सभी मुसाफिरों के लिए इसे लेना बहुत अच्छा माना जाता है.

भारत से बहरीन वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा प्रोसेस

भारतीय मुसाफिर बहरीन वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन आसानी से कर सकते हैं. इस प्रोसेस को पूरा करने का तरीका भी काफी आसान है, जो इस प्रकार है:-

बहरीन की आधिकारिक eVisa वेबसाइट पर जाएं. वैध ईमेल आईडी से अपना रजिस्टर करें. इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरें, इसमें पासपोर्ट की जानकारी, ट्रैवल का प्लान और निजी जानकारी दर्ज करें. फिर वेबसाइट पर स्कैन कर जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें, जैसे-पासपोर्ट की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, ट्रैवल या रहने से जुड़े दस्तावेज अपलोड करें. इसके बाद वीजा फीस डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें. आवेदन की स्वीकृति के लिए थोड़ा इंतजार करें, प्रोसेसिंग में वक्त लग सकता है.

बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने पर क्या होगा?

भारतीय लोगों के पास वीजा ऑन अराइवल हो या पहले से लिया हुआ वीजा, फिर भी बहरीन एयरपोर्ट पर ये प्रोसेस पूरी करनी होगी.

इमिग्रेशन क्लियरेंस- सीधे इमिग्रेशन काउंटर पर जाएं

दस्तावेज- अपना पासपोर्ट, वीजा (अगर हो) और अन्य जरूरी दस्तावेज दिखाएं.

बायोमेट्रिक प्रोसेस- फिंगरप्रिंट और फोटो जैसे बायोमेट्रिक जांच के लिए तैयार रहें.

कस्टम्स घोषणा- अगर आपके पास ऐसे सामान हैं जिन्हें कस्टम नियमों के तहत बताना जरूरी है, तो उन्हें घोषित करें.

बैगेज क्लेम- अपना सामान निर्धारित जगह से ले लें. इसके बाद सफर को एन्जॉय करें.