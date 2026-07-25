Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /मिडिल ईस्ट में छिड़ा महायुद्ध! बहरीन-कुवैत ने ईरान में घुसकर की बमबारी, UAE ने भी दिया साथ; अमेरिकी ठिकानों पर पलटवार

मिडिल ईस्ट में छिड़ा महायुद्ध! बहरीन-कुवैत ने ईरान में घुसकर की बमबारी, UAE ने भी दिया साथ; अमेरिकी ठिकानों पर पलटवार

बहरीन और कुवैत ने यूएई की मदद से ईरान पर सीक्रेट एयरस्ट्राइक की है. वहीं अमेरिका और ईरान की जंग में पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है, जिससे तेल संकट गहराने लगा है.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jul 25, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:42 AM IST
मिडिल ईस्ट में छिड़ा महायुद्ध! बहरीन-कुवैत ने ईरान में घुसकर की बमबारी, UAE ने भी दिया साथ; अमेरिकी ठिकानों पर पलटवार

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
22 फीट ऊंचे बिजली के खंभे पर घंटों फंसा रहा भालू, लोग बनाते रहे वीडियो; 7200 VO...
Black bear die36 min ago
2
saptahik rashifal45 min ago
3
Shabana Azmi57 min ago
4
Delhi jantar mantar protest update1 hr ago
5
The Odyssey Box Office1 hr ago