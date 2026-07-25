/मिडिल ईस्ट में छिड़ा महायुद्ध! बहरीन-कुवैत ने ईरान में घुसकर की बमबारी, UAE ने भी दिया साथ; अमेरिकी ठिकानों पर पलटवार

Iran Strikes: मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है. वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, बहरीन और कुवैत ने ईरान के अंदर मौजूद सैन्य ठिकानों पर पहली बार सीक्रेट एयरस्ट्राइक की है. इस गुप्त ऑपरेशन में संयुक्त अरब अमीरात ने खुफिया जानकारी और एयर कवर देकर मदद की. दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान की नाकेबंदी तोड़ रहे जहाजों पर कार्रवाई तेज कर दी है. ईरान ने भी बहरीन, कुवैत और इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भारी ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में तबाही का मंजर बन गया है.
मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. नई रिपोर्ट के अनुसार, बहरीन और कुवैत ने पहली बार सीधे ईरान के अंदर बने ड्रोन और मिसाइल स्टोरेज सेंटरों को निशाना बनाया है. इस पूरे सीक्रेट ऑपरेशन में यूएई ने पर्दे के पीछे रहकर खुफिया जानकारी दी और बहरीन-कुवैत के लड़ाकू विमानों को हवाई सुरक्षा मुहैया कराई. बहरीन और कुवैत की वायुसेना काफी छोटी है, लेकिन लगातार हो रहे ईरानी हमलों के जवाब में उन्हें यह बड़ा कदम उठाना पड़ा है.
अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का पलटवार
ईरान ने भी इस हमले के बाद शांत बैठने के बजाय आक्रामक रुख अपना लिया है. ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं. कुवैत में कैंप उदैरी और अली अल सालेम एयर बेस को निशाना बनाने का दावा किया गया है. इसके अलावा अमेजन के एक डेटा सेंटर पर भी हमले की खबर सामने आई है. ईरान का साफ कहना है कि अमेरिका जिसका भी इस्तेमाल उसके खिलाफ करेगा, वह उसका जायज निशाना होगा.
समुद्र में नाकेबंदी और अमेरिका की गोलीबारी
फारस की खाड़ी में तनाव चरम पर है. अमेरिकी सेना ने साफ कर दिया है कि वह ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी किसी कीमत पर टूटने नहीं देगी. अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे 'एम/टी लेवाइन' (M/T Lavine) नाम के एक व्यापारिक जहाज के इंजन पर गोलियां चलाकर उसे बेकार कर दिया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सुरक्षा सलाहकारों के साथ मीटिंग की और कहा कि वह युद्ध खत्म करने की कोई जल्दबाजी में नहीं हैं. इस बीच ईरानी हमलों की वजह से हॉर्मुज स्ट्रैट पूरी तरह बंद हो चुका है.
सऊदी अरब का यमन पर हमला
इधर लाल सागर में भी जंग की आग फैल चुकी है. ईरान समर्थित हुथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल टैंकरों को निशाना बनाया था. इसके जवाब में सऊदी अरब की अगुवाई वाले गठबंधन ने यमन के होदेइदा इलाके में हुथी ठिकानों पर बमबारी की है. हालांकि सऊदी अरब ने दावा किया है कि उन्होंने होदेइदा बंदरगाह को नुकसान नहीं पहुंचाया है और वहां आम जहाजों की आवाजाही चालू है.
आम लोगों और अर्थव्यवस्था पर भारी असर
इस महाजंग का असर अब सीधे दुनिया भर की जेब और आम लोगों पर दिखने लगा है. हॉर्मुज स्ट्रैट बंद होने के कारण कच्चे तेल की कीमतें $96 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं. ओमान-पाकिस्तान जैसे देश अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल दोनों ही देश झुकने को तैयार नहीं हैं. जंग के कारण समुद्र में लगभग 400 जहाजों पर 6000 से ज्यादा नाविक फंसे हुए हैं, जिनके पास खाने और पीने के पानी का भारी संकट पैदा हो गया है.