होर्मुज खोलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म! UNSC में रूस और चीन ने US के साथ किया खेला

Strait Of Hormuz: पश्चिम एशिया में शुरू हुए युद्ध के बाद ईरान मे होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया. होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति में दिक्कत हो रही है. दुनिया के कई देशों में ईंधन की कीमतें बढ़ गई हैं. इस बीच होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए बहरीन की ओर से कदम बढ़ा गए, लेकिन चीन और और रूस ने कुछ ऐसा किया कि खेला हो गया.

दरअसल, बहरीन की ओर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन चीन और रूस के कारण यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका और गिर गया. अब इससे साफ है कि होर्मुज को खुलवाने का एक आखिरी रास्ता भी बंद हो गया.

क्यों नहीं पास हो सका प्रस्ताव

द वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार, रूस और चीव ने चीन ने इस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया, जिसके कारण यह UNSC में पास नहीं हो सका. बता दें कि होर्मुज खोलने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है. ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान इस समुद्री रास्ते को नहीं खोलता है, तो उसको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.

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कितने मिले वोट?

रिपोर्ट्स के अनुसार, UNSC में बहरीन के इस प्रस्ताव को 11 सदस्य देशों का समर्थन मिला. इसके अलावा पाकिस्तान और कोलंबिया ने अस्थायी सदस्य होने के कारण इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया. वहीं, रूस और चीन ने वीटो कर दिया, जिसके कारण बहुमत होने के बाद भी यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका. इस प्रस्ताव के पास न होना एक तरीके से अमेरिका के लिए झटका माना जाएगा.

ट्रंप की चेतावनी

इन सबके बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बार फिर से ईरान को चेतावनी दी है. ट्रंप ने कहा कि अब एक सभ्यता के समाप्त होने का वक्त आ गया है. ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट ऐसे समय पर किया, जब अब से कुछ घंटों पर ईरान को दी गई समयसीमा समाप्त होने जा रही है. हालांकि, ईरान की ओर से ट्रंप की चेतावनी पर जवाब दिया गया है.

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