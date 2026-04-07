Advertisement
trendingNow13169864
Hindi Newsदुनियाहोर्मुज खोलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म! UNSC में रूस और चीन ने US के साथ किया खेला

होर्मुज खोलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म! UNSC में रूस और चीन ने US के साथ किया खेला

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया, जिसके बाद दुनिया में कच्चे तेल की किल्लत हो गई है. होर्मुज को खुलवाने के लिए बहरीन की ओर से कदम बढ़ाए गए, लेकिन रूस और चीन के कारण आखिरी उम्मीद भी समाप्त हो गई.  

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 07, 2026, 10:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

होर्मुज खोलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म! UNSC में रूस और चीन ने US के साथ किया खेला

Strait Of Hormuz: पश्चिम एशिया में शुरू हुए युद्ध के बाद ईरान मे होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया. होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति में दिक्कत हो रही है. दुनिया के कई देशों में ईंधन की कीमतें बढ़ गई हैं. इस बीच होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए बहरीन की ओर से कदम बढ़ा गए, लेकिन चीन और और रूस ने कुछ ऐसा किया कि खेला हो गया. 

दरअसल, बहरीन की ओर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन चीन और रूस के कारण यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका और गिर गया. अब इससे साफ है कि होर्मुज को खुलवाने का एक आखिरी रास्ता भी बंद हो गया. 

क्यों नहीं पास हो सका प्रस्ताव 

द वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार, रूस और चीव ने चीन ने इस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया, जिसके कारण यह UNSC में पास नहीं हो सका. बता दें कि होर्मुज खोलने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है. ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान इस समुद्री रास्ते को नहीं खोलता है, तो उसको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

(यह भी पढ़ें: 20 घंटे का काउंटडाउन! ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद ईरान का वार, कहा- आपको और आपके दोस्‍तों को पुरा पाषाण काल में भेज देंगे)

कितने मिले वोट? 

रिपोर्ट्स के अनुसार, UNSC में बहरीन के इस प्रस्ताव को 11 सदस्य देशों का समर्थन मिला. इसके अलावा पाकिस्तान और कोलंबिया ने अस्थायी सदस्य होने के कारण इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया. वहीं, रूस और चीन ने वीटो कर दिया, जिसके कारण बहुमत होने के बाद भी यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका. इस प्रस्ताव के पास न होना एक तरीके से अमेरिका के लिए झटका माना जाएगा. 

ट्रंप की चेतावनी 

इन सबके बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बार फिर से ईरान को चेतावनी दी है. ट्रंप ने कहा कि अब एक सभ्यता के समाप्त होने का वक्त आ गया है. ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट ऐसे समय पर किया, जब अब से कुछ घंटों पर ईरान को दी गई समयसीमा समाप्त होने जा रही है. हालांकि, ईरान की ओर से ट्रंप की चेतावनी पर जवाब दिया गया है. 

(यह भी पढ़ें: मैं भी दे दूंगा अपनी कुर्बानी...प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियान का पैगाम- 1.4 करोड़ ईरानी मुल्‍क के लिए शहादत देने को तैयार)

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Strait of HormuzMiddle East War

Trending news

धुरंधर में अतीक का किरदार दिखाना रचनात्मक स्वतंत्रता नहीं, कैसे जुड़े PAK से तार
Dhurandhar
धुरंधर में अतीक का किरदार दिखाना रचनात्मक स्वतंत्रता नहीं, कैसे जुड़े PAK से तार
कौन थीं नीलम शिंदे, जिन्होंने जाते-जाते कई लोगों को दी जिंदगी; US में हुई थी घायल
Neelam Shinde
कौन थीं नीलम शिंदे, जिन्होंने जाते-जाते कई लोगों को दी जिंदगी; US में हुई थी घायल
कोई महिला 3 दिन के लिए अछूत नहीं मानी जा सकती, सबरीमाला केस को लेकर SC की टिप्पणी
Sabrimala Case
कोई महिला 3 दिन के लिए अछूत नहीं मानी जा सकती, सबरीमाला केस को लेकर SC की टिप्पणी
'आस्था के मसले अदालत तय नहीं कर सकती...,' सबरीमाला मामले में केंद्र सरकार का पक्ष
Sabrimala Mandir
'आस्था के मसले अदालत तय नहीं कर सकती...,' सबरीमाला मामले में केंद्र सरकार का पक्ष
जब तक AAP सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती रहेगी, CM मान का बड़ा दावा
Punjab news
जब तक AAP सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती रहेगी, CM मान का बड़ा दावा
चुनाव से पहले पुरुलिया में हड़कंप, मिले माओवादियों से जुड़े पोस्टर्स, दी ये धमकी
West Bengal Election 2026
चुनाव से पहले पुरुलिया में हड़कंप, मिले माओवादियों से जुड़े पोस्टर्स, दी ये धमकी
मणिपुर में फिर बवाल, 2 बच्चों की हत्या के बाद भड़की हिंसा; इंटरनेट सर्विस बंद
Manipur
मणिपुर में फिर बवाल, 2 बच्चों की हत्या के बाद भड़की हिंसा; इंटरनेट सर्विस बंद
RSS मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर मिला विस्फोटकों का जखीरा; नागपुर में हड़कंप
Maharashtra news
RSS मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर मिला विस्फोटकों का जखीरा; नागपुर में हड़कंप
जम्मू-कश्मीर में LeT मॉड्यूल का भंडाफोड़, 16 सालों बाद हत्थे चढ़े 2 पाकिस्तानी आतंकी
Jammu-kashmir
जम्मू-कश्मीर में LeT मॉड्यूल का भंडाफोड़, 16 सालों बाद हत्थे चढ़े 2 पाकिस्तानी आतंकी
Assembly Elections 2026 LIVE: महिलाओं को 2000 कैश, 200 यूनिट बिजली फ्री और 10 लाख का बीमा; बंगाल के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र
Assembly Elections 2026
Assembly Elections 2026 LIVE: महिलाओं को 2000 कैश, 200 यूनिट बिजली फ्री और 10 लाख का बीमा; बंगाल के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र