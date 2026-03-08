पहले चुनावी टक्कर, अब तारीफ! करारी हार के बाद पूर्व पीएम KP ओली ने क्या कहा; मान गए 'नई पीढ़ी का लोहा'?

Balen Shah: नेपाल में हुए संसदीय चुनाव के नतीजों ने देश में बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत दिए है. केपी शर्मा ओली ने शनिवार को चुनाव में जीत हासिल करने वाले बालेन शाह को बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल की कामना की. ओली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा कि बालेन बाबू, आपको जीत की हार्दिक बधाई! आपका 5 साल का कार्यकाल सुगम और सफल हो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं.

बालेन शाह ने झापा-5 से दर्ज की बड़ी जीत

नेपाल चुनाव आयोग द्वारा घोषित नतीजों के मुताबिक, काठमांडू के मेयर रहे बलेंद्र शाह, जिन्हें बालेन शाह के नाम से जाना जाता है ने झापा-5 संसदीय सीट से चुनाव जीत लिया है. इस मुकाबले में उन्होंने अपने प्रमुख प्रतिद्वंद्वी और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को हराया. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, बालेन शाह को 68348 वोट मिले जबकि ओली को 18734 वोटों के साथ संतोष करना पड़ा. इस जीत के साथ बालेन शाह की नेपाल की प्रतिनिधि सभा में एंट्री तय हो गई है.

प्रधानमंत्री पद की दावेदारी मजबूत

इस जीत के बाद बालेन शाह की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी भी मजबूत हो गई है. वे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के प्रमुख नेताओं में शामिल हैं और पार्टी ने चुनाव में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 4 साल पहले गठित हुई आरएसपी ने फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली के तहत 59 सीटें जीत ली हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पार्टी ने जताया भरोसा

आरएसपी के शीर्ष नेताओं ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री पद को लेकर पार्टी के भीतर किसी तरह का विवाद नहीं है. पार्टी के उपाध्यक्ष धन प्रसाद आर्यल ने कहा कि रबी लामिछाने और बालेन शाह जैसे नेताओं की लोकप्रियता के कारण मतदाताओं ने पार्टी पर भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि संसदीय दल का नेतृत्व बालेन शाह ही करेंगे और वे ही भविष्य के प्रधानमंत्री हो सकते हैं.

मेयर से राष्ट्रीय राजनीति तक का सफर

35 वर्षीय बालेन शाह का राजनीतिक सफर बेहद दिलचस्प रहा है. वर्ष 2022 में उन्होंने देश की पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती देते हुए काठमांडू के मेयर का चुनाव जीता था. एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हुए उन्होंने 61767 वोट हासिल किए थे. उस चुनाव में उन्होंने नेपाली कांग्रेस की उम्मीदवार सृजना सिंह और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार केशव स्थापित को हराया था. बालेन शाह पेशे से स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं और राजनीति में आने से पहले वे रैप संगीत की दुनिया में भी अपनी पहचान बना चुके थे.