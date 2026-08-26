'आपके शब्दों से मिला संबल', मदद के लिए बालेंद्र शाह ने PM मोदी का जताया आभार, 'आपदा कूटनीति' से पिघलेगी रिश्तों की बर्फ?

PM Modi and Balen Shah Nepal Floods Phone Call Impact: नेपाल में भीषण बाढ़ से पड़ोसी हिमालयी राष्ट्र बुरी तरह कराह उठा है. भारत ने बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए एक बार फिर उसकी मदद के लिए मैदान में उतर आया है. पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह से फोन पर बात कर घटना पर दुख जताया और बाढ़ से निपटने के लिए सभी जरूरी मदद देने का आश्वासन दिया. इस पर पीएम बालेंद्र शाह ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए धन्यवाद दिया. दोनों के बीच हुई इस बातचीत से दोनों मुल्कों के बीच रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलती नजर आ रही है.
नेपाल के रसुवा जिले और भोटे कोशी नदी से सटे इलाकों में आई अचानक भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. इस आपदा में कई लोगों की जान गई है और सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं. इनमें नेपाल रूट के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए 100 से अधिक भारतीय नागरिक भी शामिल हैं. इस मानवीय संकट के बीच भारत ने एक बार फिर अपनी 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति का परिचय देते हुए तत्काल राहत और बचाव सामग्री भेजने की घोषणा की है.
आपदा की गंभीरता को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बात कर संवेदना व्यक्त की. उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में भारत के करोड़ों लोग अपने नेपाली भाई-बहनों के साथ खड़े हैं. उन्होंने नेपाल को हरसंभव मदद का आश्वासन भी दिया.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा, 'प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और नेपाल में बाढ़ से हुई जान-माल की हानि पर संवेदना व्यक्त की. इस मुश्किल समय में भारत के लोग नेपाल में अपने भाई-बहनों के साथ एकजुटता से खड़े हैं. भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है.'
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने इस संवेदनशीलता और तत्काल सहयोग के आश्वासन के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए आभार जताया.
Thank you very much, Prime Minister @narendramodi, for your kind call and deep condolences.
We deeply appreciate your warm words of solidarity and your generous offer of assistance to Nepal during this difficult time.
This gesture of solidarity is a reflection of the enduring… https://t.co/VepX2UzxuG
— PMO (@PM_nepal_) August 26, 2026
बालेंद्र शाह ने एक्स पर लिखा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपके फोन कॉल और गहरी संवेदनाओं के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. इस मुश्किल समय में आपने नेपाल के प्रति एकजुटता दिखाने वाले स्नेहपूर्ण शब्दों के साथ ही मदद की उदार पेशकश की. इसकी हम दिल से सराहना करते हैं. एकजुटता का यह भाव हमारे दोनों देशों के बीच दोस्ती के मजबूत रिश्तों को दर्शाता है, जिन्हें हम बहुत महत्व देते हैं.'
बताते चलें कि भारत ने बचाव-राहत कार्यों में मदद के लिए एनडीआरएफ की एक टीम के साथ 30 टन राहत सामग्री लेकर वायुसेना का प्लेन भेजा है. इस राहत सामग्री में दवाओं, खाने-पीने के पैकेट्स, कंबल, टेंट और दूसरी जरूरी चीजें हैं. भारत ने आश्वासन दिया है कि जरूरत पड़ने पर वह इस मदद को आगे और भी बढ़ाएगा.
बताते चलें कि पिछले कुछ वर्षों में सीमा विवाद, राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव और चीन के बढ़ते प्रभाव की वजह से भारत और नेपाल के संबंध उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं. नेपाल का पीएम बनने के बाद बालेंद्र शाह अभी तक भारत की यात्रा पर भी नहीं आए हैं. जबकि नेपाल में किसी नए प्रधानमंत्री के पहले विदेश दौरे पर भारत जाने की सामान्य परंपरा रही है. वे चीन की यात्रा पर भी नहीं गए. ऐसा करके वे संदेश देने की कोशिश में थे कि वे पड़ोसी देशों के प्रभाव में आए बिना स्वतंत्र मार्ग पर चलेंगे.
लेकिन बुधवार को आई विनाशकारी बाढ़ और उसमें चीन की संदिग्ध भूमिका मिलने के बाद शायद अब नेपाल का रुख बदलता दिख रहा है. भारत की मदद स्वीकार करने के साथ ही पीएम मोदी का आभार जताना इस बात का संकेत है कि बालेंद्र शाह अब भारत के साथ रिश्ते आगे बढ़ाने की नीति पर बढ़ सकते हैं.
वैसे भी इतिहास गवाह है कि जब भी नेपाल पर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है, तब-तब भारत ही सबसे पहले राहत का हाथ बढ़ाने वाला पहला देश रहा है. वर्ष 2015 में आई महाविनाशकारी भूकंप में भी भारत ही मदद पहुंचाने वाला पहला देश था और इस बार भी भारत ही है. भारत ने तमाम सीमाई विवादों को दरकिनार कर मानवीय सहायता को प्राथमिकता दी है, जिससे नेपाल मे आम जनता और राजनेताओं में सकारात्मक माहौल बना है.
पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद आगे बढ़कर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के साथ सीधी बातचीत की और घटना पर दुख जताया. इससे भी दोनों मुल्कों के बीच बने अविश्वास के घेरे को तोड़ने में मदद मिल रही है. नेपाल ने न केवल भारत की राहत मदद को स्वीकार किया है बल्कि भारतीय दूतावास और नेपाली अधिकारी मिलकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित निकालने पर काम कर रहे हैं.
बाढ़ के बीच दिखी यह संवेदनशीलता दोनों देशों के बीच संवाद का एक नया मार्ग प्रशस्त कर रही है. हालांकि, यह देखना बाकी होगा कि यह आपदा कूटनीति लंबे समय से पेंडिंग पड़े सीमा वार्ता, जल-संसाधन समझौतों और भू-राजनीतिक मुद्दों को सुलझाने में कितनी टिकाऊ साबित होती है. फिलहाल, संकट के इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी की पहल और बालेन शाह का आभार जताना भारत-नेपाल संबंधों को नई दिशा में जाने का संकेत दे रहा है.