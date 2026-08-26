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'आपके शब्दों से मिला संबल', मदद के लिए बालेंद्र शाह ने PM मोदी का जताया आभार, 'आपदा कूटनीति' से पिघलेगी रिश्तों की बर्फ?

PM Modi and Balen Shah Nepal Floods Phone Call: नेपाल में आई बाढ़ पर भारत की ओर त्वरित मदद और पीएम मोदी की ओर से प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को फोन कॉल करने की नेपाल में सराहना की जा रही है. बालेंद्र शाह ने पोस्ट करके पीएम मोदी की पहल के लिए आभार जताया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 26, 2026, 11:45 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 11:47 PM IST
'आपके शब्दों से मिला संबल', मदद के लिए बालेंद्र शाह ने PM मोदी का जताया आभार, 'आपदा कूटनीति' से पिघलेगी रिश्तों की बर्फ?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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बालेंद्र शाह ने PM मोदी का जताया आभार, आपदा कूटनीति से पिघलेगी रिश्तों पर जमी बर्फ?
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