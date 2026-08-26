'आपके शब्दों से मिला संबल', मदद के लिए बालेंद्र शाह ने PM मोदी का जताया आभार, 'आपदा कूटनीति' से पिघलेगी रिश्तों की बर्फ?

PM Modi and Balen Shah Nepal Floods Phone Call Impact: नेपाल में भीषण बाढ़ से पड़ोसी हिमालयी राष्ट्र बुरी तरह कराह उठा है. भारत ने बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए एक बार फिर उसकी मदद के लिए मैदान में उतर आया है. पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह से फोन पर बात कर घटना पर दुख जताया और बाढ़ से निपटने के लिए सभी जरूरी मदद देने का आश्वासन दिया. इस पर पीएम बालेंद्र शाह ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए धन्यवाद दिया. दोनों के बीच हुई इस बातचीत से दोनों मुल्कों के बीच रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलती नजर आ रही है.