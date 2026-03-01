USS Abraham Lincoln: खामेनेई की मौत से बदला लेने पर उतारू ईरान, अमेरिका के अब्राहम लिंकन युद्धपोत पर दागीं 4 बैलिस्टिक मिसाइलें

Iran attack USS Abraham Lincoln: ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर चार बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं हैं. आईआरजीसी के मुताबिक युद्ध अब जमीन और आसमान से शुरू होकर समुद्र तक पहुंच चुका है.
USS Abraham Lincoln Targeted by Ballistic Missiles: ईरान में खामेनेई राज का अंत होने के बावजूद मिडिल ईस्ट जंग की आग में धधक रहा हैं. ईरान बदले की आग में जल रहा है. खामेनेई की मौत से घायल शेर की तरह दिख रहे ईरान ने अमेरिका की आन-बान और शान माने जाने वाले यूएसएस अब्राहम लिंकन युद्धपोत पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया. ईरानी सेना की सबसे खास यूनिट रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अपने बयान में अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े युद्धपोत को यूएसएस अब्राहम लिंकन पर चार मिसाइलों से हमला करने का दावा किया है.
हालांकि ईरान के दावे पर अभी तक अमेरिकी नौसेना या पेंटागन का कोई बयान नहीं आया है. चार-चार बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले में अब्राहम लिंकन युद्धपोत को नुकसान हुआ या नहीं इसकी जानकारी भी फिलहाल सामने नहीं आ पाई है. हालांकि अगर ईरानी फौज का ये दावा सही साबित होता है तो दशकों बाद किसी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर सीधा हमला माना जाएगा. अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर कई एयर डिफेंस सिस्टम से लैस हैं. अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद से THAAD समेत कई सिस्टम एक्टिव हैं.जो बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ध्वस्त कर देते हैं. लिहाजा यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला होने का दावा अपने आप में बड़ी खबर है.
ईरान पर सैन्य दबाव बढ़ाने के मकसद से अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड अपनी लोकेशन ले चुका है. वॉशिंगटन ने जनवरी में ही यूएसएस अब्राहम लिंकन और एस्कॉर्ट वॉरशिप को गल्फ में तैनात कर दिया था. इसी अब्राहम लिंकन पर ईरान ने हमला करने का दावा किया है.
ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान ने रविवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान के हमलों का मकसद अमेरिकी बेस खत्म करना है. ईरान, दुश्मन के ठिकानों पर हमला जारी रखेगा. हम दुश्मन की हर साजिश नाकाम करेंगे. हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे. हमने एक लोकप्रिय नेता खामेनेई को खोया है. ईरान की जनता इस शहादत को कभी नहीं भूलेगी.
इस बीच अमेरिका ने थोड़ी देर पहले अपने खूंखार बी-2 बॉम्बर विमानों से ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की साइट को निशाना बनाया है. इसके साथ ही अमेरिका ने IRGC मुख्यालय पर मिसाइल हमला किया है.