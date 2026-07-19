Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /बलूचिस्तान में क्यों लापता होने लगे छात्र? मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का शहबाज सरकार पर फूटा गुस्सा; जड़े गए कई आरोप

बलूचिस्तान में क्यों लापता होने लगे छात्र? मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का शहबाज सरकार पर फूटा गुस्सा; जड़े गए कई आरोप

बलूचिस्तान में पिछले कुछ दिनों में नौजवानों के गायब होने की संख्या में इजाफा देखने को मिला. ऐसी बढ़ती घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. स्थानीय मानवाधिकार संगठनों ने सरकार पर कई आरोप लगाए हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 19, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 03:44 PM IST
बलूचिस्तान में क्यों लापता होने लगे छात्र? मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का शहबाज सरकार पर फूटा गुस्सा; जड़े गए कई आरोप

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
India vs England Live Score, 3rd ODI: कुछ देर में लॉर्ड्स वनडे के लिए टॉस, रोहित शर्मा पर सबकी नजर
eng vs ind45 min ago
2
balaji mandir46 min ago
3
Meenakshi Seshadri49 min ago
4
Kuldeep Yadav1 hr ago
5
Railway Bedsheet Kurta1 hr ago