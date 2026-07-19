/बलूचिस्तान में क्यों लापता होने लगे छात्र? मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का शहबाज सरकार पर फूटा गुस्सा; जड़े गए कई आरोप

Pakistan News: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में छात्रों और युवाओं के लापता होने की जानकारी सामने आई है. बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसे मामलों की बाढ़ आ गई है, जिसने चिंता बढ़ा दी है. इस पूरे मामले पर बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता सम्मी दीन बलूच ने कड़ी आलोचना की है. उन्होंने इन घटनाओं को अमानवीय नीति करार दिया है.
दरअसल, सम्मी दीन बलूच ने आरोप लगाया कि हाल के दिनों में कई छात्रों और युवाओं को उनके घरों, हॉस्टल और कॉलेजों से उठाया गया है. उनका कहना है कि इनमें से कई लगो शांतिपूर्ण राजनीतित और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हैं, जो लापता हो रहे हैं.
उनका दावा है कि इस प्रकार की घटनाएं इलाके में डर का माहौल पैदा कर रही हैं. इन घटनाओं से नागरिक अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. उधर, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने माना है कि बलूचिस्तान में जबरन गायब किए जाने की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का आरोप है कि छात्रों और युवाओं को निशाना बनाए जाने से शिक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है.
हालांकि, पाकिस्तान की सरकार और सुरक्षा एजेंसियां पहले भी इस तरह के आरोपों से इनकार करती रही हैं. पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि जिन लोगों को लापता बताया जाता है, उनमें से कई उग्रवादी संगठनों में शामिल हो जाते हैं या फिर स्वेच्छा से कहीं और चले जाते हैं.
मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि लोगों के लापता होने के मामलों की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए और जो लोग लापता हुए हैं, उनकी जानकारी सार्वजनिक की जाए. मानवाधिकार संगठनों ने माना कि कानून का शासन कायम रखने और लोगों का विश्वास बहाल करने के लिए पारदर्शी एक्शन जरूरी है.