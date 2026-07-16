/बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से किया आजादी का ऐलान, भारत से की खास अपील; क्या होगा नई दिल्ली का रुख?

Balochistan Freedom: पाकिस्तान में एक तरफ PoK में जनता सड़कों पर आंदोलन कर रही है, तो वहीं बलूचिस्तान में भी विद्रोह की आग भड़क रही है. बुधवार ( 15 जुलाई 2026) को बलूचिस्तान के स्वघोषित प्रतिनिधि मीर यार बलूच ने अपने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान अलग हो गया है और उसने अपनी आजादी की घोषणा कर दी है.
मीर यार बलूच ने अपने 'X' हैंडल पर बताया कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के 85 फीसदी भूभाग को सुरक्षित कर लिया है. उन्होंने आगे कहा कि बलूचिस्तान ने अपना राष्ट्रगान 'मा चुकेन बलूचानी' अपनाया है साथ ही अपना राष्ट्रीय ध्वज भी जारी किया. बलूचिस्तान ने अपनी करेंसी 'बलूची फलुस' को बताया है.
इस पोस्ट में बलूचिस्तान के लिए अंतरराष्ट्रीय मान्यता की भी मांग की गई है. एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें भारतीय नागरिकों, खासतौर से मीडिया, यूट्यूबर्स और इंटेलेक्चुअल्स से आग्रह किया गया है कि वे बलूचों को पाकिस्तान के लोग कहने से बचें. बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहे लंबे संघर्ष के बीच यह नया कदम सुनने को मिला है.
BREAKINGN NEWS
The Republic of Balochistan's Defense and Security Forces Have Secured 85% of Balochistan's Territory
13 July, 2026
Balochistan has declared its independence, adopted its national anthem, “"Ma Chukain Balochani," introduced its national flag, established… pic.twitter.com/sCUm7rSlye
— Mir Yar Baloch (@miryar_baloch) July 13, 2026
बलूचिस्तान दक्षिण-पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित है. यह इस्लामाबाद के कुल भूभाग का तकरीबन 44 फीसदी हिस्सा कवर करता है, लेकिन यहां देश की केवल 6 फीसदी आबादी ही रहती है. बलूचिस्तान का नाम बलूच जनजाति से लिया गया है, जो सदियों से यहां रहती आ रही है. बलूच यहां का सबसे बड़ा जातीय समूह है, जिसके बाद पश्तूनों का स्थान आता है.
साल 1948 में बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला दिए जाने के बाद से यह इलाका विद्रोह की चपेट में है. कई बलूचियों का तर्क है कि उनके इलाके को लगातार आने वाली सरकारों की ओर से हाशिए पर रखा गया है, जिसके चलते आर्थिक अभाव, राजनीतिक बहिष्कार और सैन्य दमन को लेकर यहां लंबे समय से अशांति है.
#RepublicOfBalochistan is A FREE STATE NOW
HISTORIC DAY FOR BALOCHISTAN
85% of #Balochistan (POJK) is Claimed to be Free from the Clutches of Pakistan Government, Pakistan Military and Local Police.
These Things are More Significant as Pakistan itself is Run By Pakistan…
— Amit Biswas - Bharat Unfiltered (@kumar3798) July 15, 2026
बलूचियों का आरोप है कि उन्हें क्षेत्र के नेचुरल रिसोर्सेज से होने वाले प्रॉफिट में सही हिस्सा नहीं मिला है. यह क्षेत्र सोने, हीरे, चांदी और तांबे से समृद्ध है, इसके बावजूद वहां की आबादी गरीबी से जूझ रही है.
बलूचिस्तान में विद्रोह की एक और वजह ये है कि यह इलाका चीन की ओर से स्पॉन्सर्ड अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स, चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह प्रोजेक्ट चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा है, जिसमें ओमान की खाड़ी के पास ग्वादर शहर में स्थित गहरे समुंदर बंदगाह को एक महत्वपूर्ण चौकी माना जाता है. चीन ग्वादर में माइनिंग प्रोजेक्ट्स और एक इंटरनेशननल एयरपोर्ट के निर्माण में भी शामिल है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, बीजिंग इसके जरिए उनके संसाधनों और उनकी जमीन का शोषण कर रहा है. उन्हें यह भी चिंता है कि इस इलाके में चीनी इन्वेस्टमेंट और वर्कर्स के आने से बलूच लोग और भी हाशिए पर धकेल दिए जा सकते हैं.
बलूचिस्तान ने भले ही पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारत से मान्यता की अपील की है, लेकिन नई दिल्ली के लिए यह एक पेचीदा मामला है. हालांकि, भारत ने इस इलाके में पहले मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चिंता जताई है. कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान को मान्यता देना पाकिस्तान की संप्रभुता के लिए एक सीधा खतरा माना जाएगा. इससे कश्मीर मुद्दे पर भारत भी मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि कुछ लोग आरोप लगा सकते हैं कि नई दिल्ली किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है. इसके बाद कई लोग बलूचिस्तान को कश्मीर के बराबर मानेंगे, जिससे नई दिल्ली के लिए समस्या और भी बढ़ जाएगी. भारत ने साल 2020 में गलवान संघर्ष के बाद चीन से संबंध सुधारा है, जो इसके चलते बिगड़े भी सकते हैं. इसके अलावा बलूचिस्तान को मान्यता देने से चीन-पाकिस्तान के बीच संबंध और अधिक मजबूत हो सकते हैं, जो भारत की सैन्य बलों की सुरक्षा के लिए खराब है.
इसके अलावा भारत को ईरान जैसे अन्य क्षेत्रीय देशों से अलग-थलग पड़ने का भी खतरा है. तेहरान ने बलूच विद्रोहियों को किसी भी तरह के बाहरी समर्थन के खिलाफ चेतावनी दी है. ऐसे में भारत-ईरान के बीच चाबहार जैसी व्यापारिक पहलों के बीच भारत किसी भी तरह तेहरान को नाराज करने का खतरा नहीं उठा सकता.