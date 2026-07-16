/बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से किया आजादी का ऐलान, भारत से की खास अपील; क्या होगा नई दिल्ली का रुख?

बलूचिस्तान ने भले ही पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारत से मान्यता की अपील की है, लेकिन नई दिल्ली के लिए यह एक पेचीदा मामला है. हालांकि, भारत ने इस इलाके में पहले मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चिंता जताई है. कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान को मान्यता देना पाकिस्तान की संप्रभुता के लिए एक सीधा खतरा माना जाएगा. इससे कश्मीर मुद्दे पर भारत भी मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि कुछ लोग आरोप लगा सकते हैं कि नई दिल्ली किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है. इसके बाद कई लोग बलूचिस्तान को कश्मीर के बराबर मानेंगे, जिससे नई दिल्ली के लिए समस्या और भी बढ़ जाएगी. भारत ने साल 2020 में गलवान संघर्ष के बाद चीन से संबंध सुधारा है, जो इसके चलते बिगड़े भी सकते हैं. इसके अलावा बलूचिस्तान को मान्यता देने से चीन-पाकिस्तान के बीच संबंध और अधिक मजबूत हो सकते हैं, जो भारत की सैन्य बलों की सुरक्षा के लिए खराब है.