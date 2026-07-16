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बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से किया आजादी का ऐलान, भारत से की खास अपील; क्या होगा नई दिल्ली का रुख?

Balochistan Independence From Pakistan: बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता का ऐलान किया है. इसके लिए उसने भारत से मान्यता की अपील की है. भारत का इस स्थिति पर क्या रुख है?

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 16, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:14 PM IST
बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से किया आजादी का ऐलान, भारत से की खास अपील; क्या होगा नई दिल्ली का रुख?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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